Tři, dva, jedna... Jaro ve fotbalové lize začíná. Co stojí za pozornost?

Už je to tady, po měsíci a půl se vrací česká fotbalová liga. Všichni jsou zvědaví, jak dopadne především bitva o titul. Udrží Slavia sedmibodový náskok, nebo ji předběhne Plzeň, či snad dokonce Sparta? To ale není ani zdaleka všechno! Na jaře bude vrcholit také boj o krále střelců a zajímavé bude sledovat třeba i to, jak si povedou beznadějně poslední Budějovice. A jaké další zajímavé příběhy jarní část nabídne?