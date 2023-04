Body nutně potřebujeme, říká před derby Kozel. Jablonec respektujeme

„Ve hře jsou tři body, které budou strašně důležité, tabulka je ohromně vyrovnaná. Věřím, že to dopadne stejně jako na podzim a body zůstanou na domácí půdě,“ připomněl jablonecký trenér David Horejš podzimní prohru 0:2 na libereckém stadionu U Nisy, kterou by chtěl se svými svěřenci odčinit.

Jablonec se po hodně utrápeném podzimu zvedl a zaznamenal šňůru čtyř vítězství v řadě. Naposledy však smolně padl 2:3 na hřišti silné Plzně. „Podzimní část jsme nezvládli, měli jsme problémy s disciplínou a defenzivou. Na jaře šli ale hráči výkonnostně nahoru a sestava se ustálila. Poslední zápas v Plzni nám sice nevyšel, ale pečlivě jsme si ho rozebrali a věřím, že jsme našli řešení do dalších utkání,“ řekl Horejš.

Jablonci budou i v derby chybět dlouhodobě zranění Krob, Malínský, Kratochvíl a Houska.

Pro Liberec naopak jaro není žádná hitparáda. V posledním kole se však po dlouhých sedmi zápasech konečně dočkal výhry a doma udolal předposlední Zlín 2:1. „Po delší době jsme dokázali zvítězit, byla to úleva, ale rozhodně ještě nemáme splněno. I do derby v Jablonci musíme jít s maximální koncentrací a velkou touhou uspět,“ velí liberecký kouč Luboš Kozel. „Body nutně potřebujeme. Respektujeme sílu Jablonce, který má na jaře velmi dobrou formu. Věřím ale, že navážeme na poslední výkony a výsledky. Pro fanoušky v regionu je to velice sledovaný zápas a budeme se jim snažit udělat radost.“

Na liberecké straně budou opět chybět dlouhodobí marodi Gebre Selassie, Mikula a Višinský.