Přetahovaná o první místo pokračuje. Mdlá a vlažná Slavia ztratila. Čím to?

Jiří Čihák
  10:40
Byl jedním z pěti posledních slávistů, které trenér Trpišovský v honbě za výsledkem nestáhl. Zjevně věděl proč. Vasil Kušej tři minuty před koncem nedělního ligového taháku v Liberci po fikané patičce od Prekopa přelstil elegantní zidanovkou padajícího Ichu a pak bodlem odvrátil první slávistickou porážku sezony.
Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi.

Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vasil Kušej ze Slavie reaguje po vstřelené brance proti Liberci.
Vasil Kušej a Erik Prekop ze Slavie se radují z gólu proti Liberci.
Lukáš Vorlický ze Slavie a Ange N’Guessan z Liberce bojují o míč.
Liberecký Petr Hodouš a Youssoupha Mbodji ze Slavie podstupují souboj.
V devátém kole byla nečekaně blízko. Matná Slavia se soužila, protože Slovan udělal maximum, aby favoritovi zápas znechutil. Ve druhé půli, která se nastavovala o sedm minut, se skoro nehrálo. Spousta soubojů a střetů, polehávání i ošetřování.

A nakonec dělba bodů po remíze 1:1, kterou domácí v závěrečném svěráku ve vlastní šestnáctce tak tak uskákali. Vždyť slávisté dohrávali zápas na totální riziko.

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Bylo znát, jak moc si Trpišovský uvědomuje, že v zatím vyrovnané sezoně bude každá ztráta extra bolet. Na trávníku nechal jediného klasického obránce, Zimu, vedle něj dřeli Zmrzlý s Oscarem a pak už jen mohutná ofenzivní síla: Schranz, Provod, Cham, Zafeiris, Vorlický, Prekop a Kušej. Ale na víc než na remízu tentokrát nebylo.

„Chybělo nám toho dost, abychom zápas vyhráli. Honí se mi hlavou, proč byly některé individuální výkony v první půli tak slabé. Téma k zamyšlení,“ krčil rameny Jindřich Trpišovský.

David Zima ze Slavie se snaží hlavičkovat proti liberecké přesile.

Všechny své trumfy vyházel do placu nečekaně brzy: dvojstřídání, další tři změny po hodině hry a pak ještě šestá vzhledem k tomu, že Chaloupek odstoupil v průběhu druhého poločasu kvůli zranění hlavy, což je výjimka z pravidel.

„Liberec nás v první půli přehrával, narušoval nám hru. V tak těžkém venkovním zápase nesmíme podat tak mdlý výkon,“ čertil se hostující kouč.

V tabulce Slavia po týdnu opět zacouvala na druhou příčku za Spartu, která v sobotu večer na rachotící Letné obrátila domácí šlágr s Plzní a vyhrála 2:1. Stejně bodů jako mistr má také třetí a dosud neporažený Jablonec. Nejen proto odjížděli slávisté z Liberce rozladění.

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Přitom museli tušit, co je čeká.

Že se chystá šlágr, jste poznali už při příjezdu do města: slávističtí fanoušci hodinu před výkopem pochodem z centra zašpuntovali dopravu v nejbližším okolí stadionu.

Podobně jako před měsícem při utkání se Spartou vyhradil Slovan hostům celou západní tribunu, ovšem s důležitou podmínkou: na dalších místech stadionu nechceme vidět žádné sešívané symboly!

Podobná nařízení jsou běžná například v Anglii, kde byste si v dresu hostujícího mužstva mezi domácími nahlas řekli o průšvih.

Ale v Česku, kde mají největší pražské kluby převahu na většině stadionů, kam dorazí, to obvyklé není.

Liberecký Petr Hodouš a Youssoupha Mbodji ze Slavie podstupují souboj.

„Připravte se na kontroly u vstupů,“ varoval Slovan v předstihu.

A dopředu před soupeřem varoval také Trpišovský: „Jejich bodový zisk zdaleka neodpovídá tomu, jakou kvalitu mají na hřišti.“

Protože o Liberci mluvil ještě před středeční Ligou mistrů proti Bodö/Glimt, bylo evidentní, jak vysoko ligový šlágr na severu řadí. U Nisy to dokonale zná a ví, že stadion zasazený do skály bývá pastí na favority.

I proto překvapilo, jak vlažně slávisté do utkání vstoupili. Že za celý první poločas ohrozili brankáře Koubka napřímo jen po slabé střele stopera Zimy. Že uprostřed hřiště ledabyle ztráceli a pouštěli protivníka do kousavých útoků.

Nejdřív Hodouš po Oscarově zaváhání vybojoval žlutou kartu, pak střílel těsně vedle z hranice velkého vápna a po čtvrthodině už utíkal pod liberecký kotel oslavit vedoucí gól. Mbodji, dvougólový hrdina z Ligy mistrů, před vlastní bránou neodhadl vysoký centr, nechal se rozhodit jemným žďuchnutím od Hodouše a ten z voleje propálil brankáře Staňka, který měl na čele kvůli ostrému sluníčku naraženou kšiltovku.

Od té chvíle se Slavia trápila. Až když Trpišovský pustil na hřiště rakouskou posilu Chama, prozářil aspoň občas její hru neotřelý nápad. Ale celkový dojem? Nic moc.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

10. kolo

Kompletní los

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Přetahovaná o první místo pokračuje. Mdlá a vlažná Slavia ztratila. Čím to?

