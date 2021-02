Velké kluby mlčely, posily má Sigma či Karviná. Co přinesl poslední den přestupů

Slavia. I když je v nejsilnějším kádru ligy přetlak, obhájce titulu a jasný lídr současné sezony v poslední transferový den nikoho neuvolnil, pokud nepočítáme hostování mladíků z béčka Prebsla, Křišťana a Juráska v druholigové Vlašimi.

Zůstali i ti, kteří se nevešli na soupisku pro poháry. Van Buren, Beran i Júsuf by však stejně mohli odejít jen do klubů, v nichž hostovali na podzim, protože v letošním ročníku už nastoupili za dva týmy.

Sparta. Když minulou středu klub angažoval nového trenéra Pavla Vrbu, očekávalo se, že mu přece jen někoho přivede. Nestalo se, Spartu svůj tým nikým během zimy neoživila, zpátky na hostování do Teplic pustila jen mladého záložníka Fortelného, který se po podzimu vrátil, ale kvůli zranění o místo v sestavě bojovat nemohl.

Jablonec, Slovácko, České Budějovice. Ticho, žádný pohyb na poslední chvíli. Proč taky, že? Mužstva si v dosavadním průběhu vedou velmi dobře.

Přestupy a hostování ve Fortuna lize leden a únor 2021

Liberec. Dosavadní pátá příčka je rovněž výbornou vizitkou trenéra Pavla Hoftycha, přesto se jeden zajímavý obchod uskutečnil. Z druholigové Vlašimi přišel na hostování s opcí Adama Diamé, dvacetiletý útočník se senegalskými kořeny a francouzským pasem, který ve Francii prošel stejnou akademií v Evianu jako slávista Abdallah Sima. A slávističtí fanoušci vzhledem k čilým přestupům mezi oběma kluby se už ptají: „Kdy Diamého uvidíme v našem dresu?“

„Talentovaný útočník s velkým potenciálem. Už je adaptovaný na český fotbal z Vlašimi. Uvidíme, jestli se nám podaří využít jeho potenciál a dostat ho dál,“ poznamenal Hoftych.

„Musím makat víc než ostatní, abych získal smlouvu,“ řekl Diamé.

Pardubice. Nováček na sedmém místě se stejným bodovým ziskem jako pátý Liberec rovněž nemusel nic měnit. Natrvalo z Plzně získal obránce Filipa Čiháka a nevyužívaného hostujícího sparťana Lukáše Huška uvolnil pro druholigový Žižkov.

Viktoria Plzeň. Uvažované změny se odehrály už v lednu, kdy klub získal z Olomouce záložníka Faltu a do kádru zařadil své odchovance Šulce s Matějkou, kteří hostovali v Budějovicích. V poslední den přestupového období uvolnil mladého útočníka Klepla ze své rezervy do druholigového Blanska.

Sigma Olomouc. Aktivní v akci last minute. Ze Zlína koupila talentovaného Patrika Slaměnu a na půlroční hostování získala slovenského reprezentanta Jaroslava Mihalíka. Ten je kmenovým hráčem Cracovie Krakov, na podzim hostoval v Gdaňsku. Českou ligu zná z působení ve Slavii v roce 2016.

„Po odchodu Šimona Falty jsme cítili potřebu přivést krajního záložníka,“ poznamenal sportovní manažer Ladislav Minář.

A k tomu Martin Hála prodloužil smlouvu do léta 2022.

Náhradní brankář Michal Reichl přestoupil do Hradce Králové.

Baník Ostrava. Roman Potočný odešel na půlroční hostování do Zlína. „Je to kvalitní fotbalista, ale u nás se bohužel herně trápil a sám věděl, že to není ono. Bylo to velmi složité rozhodování a rozhodnutí. Ale udělali jsme ho s tím, že by ta krátkodobá změna prostředí mohla jemu samotnému prospět,“ řekl sportovní ředitel Alois Grussmann.

Potočný byl v Baníku rok, loni v lednu tam přestoupil jako velká posila z Liberce. Za rok dal čtyři góly, z toho tři v současném ročníku. Zasáhl do šestnácti z osmnácti ligových zápasů, z toho byl devětkrát v základní sestavě.

Baník také uvolnil mladé hráče, kteří neměli vytížení, na hostování do druhé ligy: Tijani a Cienciala do Třince, Chmiel do Blanska, Kulig do Vyšehradu a Holiš do Táborska.

Karviná. Překvapivě velký hráč poslední den přestupů.

Zajímavý je příchod čtyřiadvacetiletého estonského reprezentanta Vlasiye Sinyavskiyho. Ofenzivní fotbalista na levé křídlo poslední tři roky strávil ve Floře Tallinn a dvakrát vyhrál tamní titul. Předtím byl mistrem s Nomme Kalju. Patří do základní sestavy národního mužstva.

„Vlasiy je rychlostní, tahový hráč, předpoklady rozhodně má. Půjde o to, jak se adaptuje na českou ligu. Věřím, že nám na krajích hřiště pomůže a potvrdí své kvality,“ prohlásil sportovní ředitel Lubomír Vlk.

A další posilou je slovenský reprezentant Robert Mazáň, který po příchodu nového trenéra Karla Jarolíma neviděl v týmu své uplatnění. Čerstvě sedmadvacetiletý levý obránce má zkušenosti ze španělské ligy, kde působil v Celtě Vigo, a z italských Benátek ve druhé lize.

Bohemians Praha 1905. Krátce před koncem přestupového období pražský klub uvolnil bývalého mládežnického reprezentanta Jakuba Nečase do Liberce. Nigerijský útočník Marvis Ogiomade zůstává do léta na hostování ve Vlašimi a Matyáš Buneš z rezervy přestoupil do Třince.

Zlín. Posilou pro ofenzivu je Roman Potočný z Baníku Ostrava. „Už jsme se o Romana několikrát zajímali. Jsem rád, že to konečně vyšlo, byť jen na hostování. Slibujeme si od něj především produktivitu,“ řekl generální manažer klubu Zdeněk Grygera. „Těším se a doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany a posuneme se tabulkou nahoru,“ řekl Potočný.

FC FASTAV Zlín @footballzlin ✍️ NOVÁ POSILA | Ševci hlásí další posilu. Na hostování přichází Roman Potočný „Těším se na nové prostředí. Doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany a posuneme se tabulkou nahoru.“ Více na webu ▶️ https://t.co/2XY28Mb4Sc https://t.co/WjTyFvAr5N oblíbit odpovědět

Koncem minulého týdne přišel na hostování ještě reprezentant do 21 let Dominik Janošek z Plzně, který dosud hostoval v Mladé Boleslavi.

Teplice. Po pár týdnech v klubu přivítali záložníka Jana Fortelného, host ze Sparty v Teplicích hostoval už na podzim. „Od Honzy si slibuji to, co nám přinesl už během podzimního hostování. Věřím, že jeho fotbalovost a pohyb ve středu pole nám pomůže,“ řekl trenér Radim Kučera, kterého dvaadvacetiletého fotbalistu zná už ze společného působení v Jihlavě.

Z Teplic naopak odešel zkušený stoper Jan Hošek, který se domluvil na předčasném ukončení smlouvy.

Zbrojovka Brno. Nováček v poslední den neposílil, naopak nevyužívané odchovance pustil na hostování. Zikl jde do Líšně, Černín a Lhotecký do Blanska. Tam přestoupil Mach.

Mladá Boleslav. Účastník posledního mistrovství Evropy je nejvýraznější postavou posledního dne přestupového období v Česku. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník Jiří Skalák se po pěti letech v Anglii vrátil. Nejdřív během víkendu rozvázal smlouvu v druholigovém Millwallu, kde strávil posledních dva a půl roku. Předtím stejnou dobu působil v Brightonu, kterému pomohl k postupu do Premier League.

Příchodem Skaláka končí mohutné posilování mužstva, od ledna přišlo celkem deset hráčů, což je takřka kompletní jedenáctka: brankář Diviš, obránci Řezník, Takács, Preisler, záložníci Dancák, Ladra, Jirásek, Malínský, Zmrhal a Skalák. Z nich Řezník, Zmrhal a Skalák nastupovali za národní mužstvo.

Příbram. Předposlední tým tabulky se musí spolehnout na hráče, kteří v kádru dosud byli. V únoru tým získal Milana Lalkoviče, kterému v Ostravě skončila smlouva.

SFC Opava. Porce devíti posil dorazila už během ledna, ale k lepším výsledkům to zatím nepomohlo: ze šesti zápasů jen dvě remízy, byť herním projevem by Opava patřila do středu tabulky. Podle spekulací se na poslední chvíli snažila získat krajní hráče Fukalu z Liberce či sparťana Zahustela, ale nedopadlo to.