Bývalý reprezentant do Bohemians. Vacek přichází z Dánska na hostování

Bohemians zacelují díru, která v týmu vznikla po lednových odchodech Martina Haška do Sparty a Dominika Maška do Mladé Boleslavi. Pro střed pole zatím třinácté mužstvo ligy získalo Vladislava Ljovina z Jihlavy, nyní po několikatýdenním jednání přichází ofenzivnější hráč s velkými zkušenostmi.

„Měl jsem daleko více nabídek. Od začátku se mi však líbilo jednání pana Jakubowicze a pana Držmíška. Jsem v situaci, kdy potřebuji udělat správné rozhodnutí z hlediska mé kariéry,“ uvedl Vacek pro klubový web.

Olomoucký odchovanec odkopal v nejvyšší soutěži 139 zápasů a vstřelil 14 branek.

Nejlepší časy prožíval na Spartě v dobách, kdy na její lavičce coby asistent působil Martin Hašek, současný trenér Bohemians. To bylo v letech 2007 až 2011 a odcházel jako reprezentant do italského Chieva.

Po dvou letech se do Sparty vrátil na hostování, později na něj klub uplatnil opci, ale Vacek už se nikdy nedostal do pozice, kterou měl před přestupem do zahraničí.

Pak působil v Mladé Boleslavi, v Gliwicích, Maccabi Haifa a Slasku Vratislav. Od léta patří dánskému Odense, v jehož dresu se však vůbec neprosadil - na podzim odehrál jen osm minut, třikrát dostal šanci v poháru a nastupoval jen za rezervu.