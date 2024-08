Vecheta přestoupil ze Slovácka do Karviné, Budějovice získaly brankáře

Fotbalisty Karviné posílil útočník Filip Vecheta. Šestinásobný reprezentant do 21 let přestoupil ze Slovácka, délku smlouvy Slezané na klubovém webu neuvedli. Posilu hlásí i České Budějovice, kde bude do konce sezony hostovat jablonecký brankář Vilém Fendrich.