Šádek o Šulcovi: Cenu jsem vyhajpoval a věřil, že Pavel zůstane. Slavia to zkoušela

Šulc je hráčem francouzského velkoklubu od pondělí. Lyon přitom do boje o čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta vstoupil teprve před pár dny.

„Překvapili mě,“ uznal i Šádek, který o sledovaném přestupu mluvil v Ibrox Parku s reportérem Nova Sportu.

Právě úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů je tím prvním, v němž se Plzeň musela bez Šulce obejít.

„S Pavlem jsme oba dlouho byli na opačné straně barikády. Já si nepřipouštěl, že odejde. On o tom byl přesvědčený,“ usmíval se Šádek.

„Do posledního momentu bylo všechno nejisté, proto jsem trenérovi Koubkovi ještě minulý týden volal, ať si sestavu na Rangers chystá normálně s Pavlem. Za dvě hodiny už ale bylo všechno jinak.“

Že jde Šulc do francouzské ligy, prasklo v pátek. Během víkendu se rozloučil v Plzni a odcestoval, aby transfer dokončil.

„Nabídky jsem reflektoval z Itálie i z Německa, ale z Lyonu dlouho nebylo nic. Rozjelo se to opravdu až pět nebo šest dní zpátky a já, i vzhledem k jejich problematickému létu, kdy je vyřadili z Evropy a poslali do druhé ligy, načež je vrátili zpátky, nevěřil, že budou schopní splnit naše ekonomická kritéria. Jednání však byla rychlá a seriózní,“ ocenil Šádek.

Za Šulce chtěl od začátku minimálně 10 milionů eur, což je v přepočtu čtvrt miliardy korun. Podle informací z Francie Lyon zaplatí tři čtvrtiny požadované sumy rovnou, na zbytek si Plzeň sáhne díky předem dohodnutým bonusům.

„Velmi aktivní byl také Ipswich z druhé anglické ligy,“ potvrdil Šádek. „A na poslední chvíli vstoupil do hry ještě jeden anglický klub, kterému jsem však řekl, že už je zbytečné, aby posílal oficiální nabídku. S Lyonem jsme byli ve finální fázi a Pavel už nic jiného ani nechtěl.“

Tím klubem byl podle zahraničních zdrojů Brighton z Premier League. Francouzský L’Equipe předtím informoval také o zájmu italského Lazia a německého Stuttgartu.

„A pořád to na mě zkoušela také Slavia, ale to bylo spíš trochu srandovní. S Jardou Tvrdíkem jsme si jasně řekli, že to udělat nejde. Bylo to spíš takové rýpání,“ dodal Šádek napůl ironicky.

„Lyon je velký klub a velká značka, a tak věřím, že má Pavel před sebou krásnou budoucnost a že z toho jednoho dne bude těžit celý český fotbal,“ navázal Šádek.

Šulc podle něj není nejdražším hráčem, kterého z Plzně prodával. Tím byl podle všeho Robin Hranáč, jenž před rokem po úspěšném Euru mířil z Viktorie do Hoffenheimu.

I tehdy se psalo a mluvilo o čtvrt miliardě korun, rozdíly v obou přestupových částkách, které kluby obvykle nezveřejňují, proto mohou být jen minimální. Hranáč si však stálé místo v bundeslize dosud nevybojoval.

Adolf Šádek exkluzivně o přestupu Pavla Šulce do 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐮 🎙️#NovaSport pic.twitter.com/KZB6ZOaqyU — Nova Sport (@novasport_cz) August 5, 2025

„Věřím, že se ještě popere a zvládne to,“ zmínil Šádek jednoho z odchovanců plzeňského fotbalu.

Tím je také Šulc, který do Viktorie přestoupil v deseti letech.

„Jsem přesvědčený, že se ve Francii stane platným hráčem. Nejde možná o nejdražší prodej v historii klubu, ale věřím, že je to obchod, který nakonec dává všem smysl.“