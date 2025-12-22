Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Autor:
  13:44
Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do léta 2029. Oficiálně se přestupové okno otevře až 15. ledna 2026, ale už o dva týdny dřív noví hráči zahájí v klubech přípravy na jarní část.

Karvinský obránce Dávid Krčík. | foto: ČTK

Adriel Ba Loua před takřka šesti lety byl průkopníkem, Rafiu Durosinmi před třemi lety skvělým přestupem, na který loni navázal Amar Memič.

Viktoria Plzeň si v Karviné oblíbila nejen fotbalisty. Letos v říjnu odsud přivedla trenéra Martina Hyského, za kterým nyní dorazil Krčík.

ONLINE: Fotbalové přestupy 2025/2026

„Dávid je velmi kvalitní stoper, který se vypracoval mezi výrazné ligové osobnosti. Kromě defenzivních úkolů má i velmi dobrou rozehrávku a schopnost zapojit se do týmové ofenzivy, což jasně dokazují statistiky. Navíc jej velmi dobře zná i náš trenér Martin Hyský,“ poznamenal plzeňský sportovní ředitel Martin Vozábal.

Šestadvacetiletý obránce je odchovancem slovenského klubu Baník Prievidza. Poté působil v Liptovském Mikuláši, odkud v lednu 2022 zamířil do Jihlavy. Po půl roce ho získala Karviná, kde se bez devíti centimetrů dvoumetrový stoper postupně vypracoval v oporu.

Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

Má velký podíl na tom, že Karviná je po podzimní části sezony pátá. Nyní zamířil do Plzně, která je sice jen o příčku výš, ale dlouhodobě má velké ambice.

„Nabídka Viktorky mě velmi potěšila a hned jsem měl jasno, že chci tuto výzvu přijmout. Dostavil se u mě pocit štěstí i vděčnosti, že mohu být v klubu jako je Viktoria Plzeň,“ řekl po podpisu smlouvy Dávid Krčík. Na červenomodrém dresu bude chtít nosit číslo 37, které jej provází po celou jeho kariéru. „Jsem připravený týmu i klubu co nejvíce pomoci, abychom byli úspěšní,“ uzavírá obránce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

vydáno 21. prosince 2025

Tohle je pro tebe, Cristiano! Jak Mbappé vyrovnal svého idola a půjčil si jeho oslavu

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól do sítě Sevilly.

Celý zápas na něm bylo vidět, jak moc chce. I to byl nejspíš důvod, proč se dlouho nedokázal prosadit ani z pozic, v nichž jindy exceluje. Když se ale Kylian Mbappé v závěru postavil k penaltě,...

21. prosince 2025  7:29

Real porazil Sevillu, Mbappé gólem oslavil narozeniny a vyrovnal Ronaldův rekord

Radost Kyliana Mbappého po proměněné penaltě v utkání se Sevillou.

Real Madrid v 17. kole španělské fotbalové ligy doma porazil Sevillu 2:0 a stáhl náskok vedoucí Barcelony, která se v neděli představí na hřišti třetího Villarrealu, na jeden bod. Kylian Mbappé ve...

20. prosince 2025  23:28

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

20. prosince 2025  23:02,  aktualizováno  23:23

Šestý gól v sezoně, navíc vítězný. Schick pomohl Leverkusenu k obratu v Lipsku

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu překonává Petera Gulacsiho v bráně Lipska.

Patrik Schick přispěl šestým gólem v sezoně německé fotbalové ligy k vítězství Leverkusenu 3:1 na hřišti Lipska, které utrpělo první domácí porážku. Bayer svého soupeře vystřídal na třetím místě....

20. prosince 2025  21:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.