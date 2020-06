Plzeň uplatila opci na Mihálika. Byla to moje priorita, těší fotbalistu

Se druhým celkem tabulky fotbalové Fortuna ligy podepsal smlouvu na tři roky. V aktuálním ročníku dosud odehrál dvacet zápasů, dvakrát skóroval.

Ulevilo se vám po podpisu?

Potěšilo mě to moc, pro moji hlavu je to oddech a jistota toho, že tady zůstanu. Už nemusím nic jiného řešit. Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo.

„Ondra je velmi pracovitý hráč se skvělým charakterem a vzorným přístupem. Výborně si zvykl na prostředí, přesvědčil o svých kvalitách. Vidíme v něm pro klub budoucnost, a proto jsme se jednomyslně shodli na využití předkupního práva." Adolf Šádek generální manažer Viktorie Plzeň

Bude se vám tedy hrát díky jisté budoucnosti ve zbývajících zápasech lépe?

Určitě, hlavu budu mít čistější. Poslední měsíc jsem řešil, jestli se přestup dotáhne, nebo se budu stěhovat zpátky do Holandska. Bylo toho hodně. Doufám, že můj klid teď bude vidět i na hřišti.

Měl jste jasno, že chcete pokračovat v Plzni?

Jo, byla to pro mě priorita. Chtěl jsem to já, moje rodina i manažeři ze Sport Investu.

Od příští sezony už nebudete nosit číslo 37, ale 17. Proč?

Sedmnáctka je pro mě šťastná. Nosil jsem ji odmalička ve všech reprezentacích, chtěl bych na to znovu navázat.

Teď vás však nejprve čeká souboj se Spartou. Těšíte se?

Moc. Je to další zápas proti špičkovému týmu. Sparta se zvedá, ale my jdeme opět na vítězství. Doufám, že jí nedáme nic zadarmo, oplatíme porážku z poháru a zpátky do Prahy pojede s nulou.

Už je jasné, že v konečném účtování obsadíte druhé místo. Jak budete hledat motivaci?

Vždycky chceme vyhrát. Potřebujeme si nějaký klid a pohodu přenést pak i do nové sezony, volno totiž nebude nějak extra dlouhé. Z formy se nevypadne. Každý detail, který teď natrénujeme, si můžeme vzít do dalšího ročníku. Věřím, že v něm budeme ještě lepší než teď.

Pomáhá vám, že na tribunu už může určitý počet diváků?

Je to velmi příjemné, bez fanoušků to není fotbal. Kulisa z reproduktorů nedokáže tu pravou atmosféru stoprocentně nahradit.