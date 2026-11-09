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Chance Liga 2026/2027

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Kryštof Ženatý
  13:35
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Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.
Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.
Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.
Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.
12 fotografií
Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na triumfu nesl novic Arouna Ouattara.

Do vedení se dostali díky vlastní brance Jukla, a i když Severočeši rychle vyrovnali, Pardubice ještě před poločasem odskočily do vedení. Chybu v rozehrávce totiž potrestal právě Ouattara. Tenhle záložník z Burkiny Faso navíc okořenil svůj ligový debut v základní sestavě zařízenou penaltou, dalekonosnou střelou, kterou si brankář Trmal srazil do sítě, a výstavní brankou na 4:1. Premiéra jako hrom!

„Víme, co umí, je tady už delší dobu. Bohužel byl zraněný, v plném tréninku je teprve měsíc, musel zapracovat na kondiční složce. Využili jsme ho už v poháru, kde pracoval velmi dobře, proto jsme se rozhodli, že půjde od začátku,“ pochvaloval si po vítězství v Teplicích pardubický trenér Jan Trousil.

Teplice - Pardubice 1:4, pech a zmar pro domácí, Ouattara má gólový double

Ouattara měl dvě šance už v úvodu utkání, ale nevyřešil je dobře. „Nakonec ale ty další situace vyřešil fantasticky, takže za nás super. A jsem rád, že už vydržel nějakých sedmdesát minut v tempu, což je důležité,“ podotkl Trousil.

Ten byl po závěrečném hvizdu spokojený s výsledkem i výkonem. „Byl to velmi dobrý zápas z obou dvou stran. Oba dva týmy ukázaly, že jsou na vlně, hrál se otevřený fotbal s velkým množstvím šancí,“ ohlížel se pardubický kouč.

Přesto našel i negativa. „V prvním poločase jsem nebyl úplně spokojený s náběhovými situacemi našich hráčů. O půlce jsme trochu zvedli hlas a nabádali kluky, aby byli kvalitnější na balonu, abychom neztráceli zbytečně míče, protože jsme čekali, že Teplice vyvinou tlak. Ten jsme jim sebrali díky penaltě, kterou jsme sice neproměnili, ale hned vzápětí jsme dali gól na 3:1 a za pět minut na 4:1, což pro nás bylo klíčové, protože jsme mohli slézt do bloku a posouvat se,“ hodnotil.

Pardubicím nešlo jen o tři body, ale také o návrat na vítěznou vlnu. Poslední domácí zápas totiž nezvládly. „Pro nás je to hodně důležité vítězství poté, co jsme výsledkově nezvládli zápas s Libercem,“ přitakal Trousil.

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól.

Na tabulku se mu bude teď koukat o dost lépe. „Dostali jsme se na 17 bodů, před reprepauzou máme vítězství a nemusíme se patlat v nějakých zbytečnostech,“ oddechl si.

Ne na všechny ale čeká odpočinek, spousta hráčů bude plnit reprezentační povinnosti. „Osm kluků nám odjíždí, takže budeme mít režim trochu osekaný. Ale od příštího úterý se už se vší poctivostí připravujeme na Zbrojovku, kterou máme doma, a chceme potěšit naše fanoušky,“ řekl Jan Trousil.

Početná skupina příznivců vyrazila podpořit jeho tým i do Teplic. „Byli slyšet a byli odměnění, moc jim děkujeme. A věříme, že naplníme stadion na Zbrojovku.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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