Prekop přestupu o Baníku: Cítil jsem, že chci udělat krok dopředu

„Do Ostravy mě přivedly ambice a cíle Baníku i moje osobní,“ řekl šestadvacetiletý odchovanec Trenčína. „Už jsem cítil, že je čas udělat krok dopředu.“



V nynějším kádru Baníku jsou čtyři vaši krajani. Hrálo i to nějakou roli, když jste dostal nabídku?

Samozřejmě to je výhoda, když něco potřebujete, ale když jsem se rozhodoval, tak hlavní věc to nebyla. Navíc i s českými kluky se známe z ligy. A i většina z nich mi řekla, že když budu něco potřebovat, tak není problém, abych se na ně obrátil. Takže jestli Češi, nebo Slováci, je úplně jedno.

Můžete hrát na hrotu, pod ním i na kraji sestavy. Který post vám vyhovuje nejvíce?

Asi hrot, ať už jsem tam sám, anebo ve dvou. Ke konci minulé sezony jsem ale hrával dost často pod hrotem, takže i tam. Je fakt, že mohu alternovat i na kraji, ale nejlépe se cítím na hrotu, anebo pod ním. Přípravu v Baníku začalo šest útočníků. Jak se vám líbí taková velká konkurence? Velká je. Pokud ale chcete hrát dvě soutěže, musí být kádr široký. Navíc vás konkurence posune dopředu. Hrát bude jen ten nejlepší. Je na nás, kdo to bude.

Jan Juroška sleduje novou ostravskou posilu útočníka Erika Prekopa, jak si vede s míčem.

Berete přestup do Baníku jako posun v kariéře?

Jistě. Jak jsem říkal, cítil jsem, že chci udělat krok dopředu. Beru to jako vizi být lepším fotbalistou.

Loni jste si zahrál Konferenční ligu s Bohemians, letos vás čeká s Baníkem. Získal jste nějaké zkušenosti, byť to bylo hodně rychlé, když jste s norským Bodo/Glimt vypadli hned v předkole?

No... Přesně, jak jste řekl, bylo to hodně rychlé, takže úplně o nějaké zkušenosti se tam nedá hovořit. Ale zase jsme něco zažili, viděli jsme, jak se dělá fotbal někde jinde. Ukázalo nám to obrovské nedostatky. Věřím, že s Baníkem budeme v poháru o hodně déle.

Přesto se zdá, že budete v Baníku patřit k nejzkušenějším.

(Směje se) To je možné. V Bohemce jsem byl zvyklý, že jsem jedním z těch mladších. Tady jsem jeden z těch starších... Věk jde dopředu a ani si to neuvědomuji, asi máte pravdu.