Ofsajdová čára, výpomoc z ciziny, sedm nováčků. Co se děje kolem sudích

Jarní část fotbalové ligy odstartuje už za dva týdny v sobotu 5. února.

Ti, kteří zápasy budou řídit, mají za sebou hlavní část přípravy. Absolvovali fyzické prověrky či testy z pravidel.

„Přistoupili k tomu zodpovědně, jako profesionálové. Za mě spokojenost,“ poznamenává Příhoda.

Někteří rozhodčí aktivní činnost ukončili, jiní vystoupili ze struktur asociace, další vyšetřuje etická komise svazu...

K tomu chci říct jen to, že čekáme na její závěry, případně na disciplinárku, a podle toho se zachováme. Myslím si, že to je férové.

Sedm nováčků na listině Po podzimní části Fortuna ligy ukončil kariéru jeden z nejzkušenějších sudích Ondřej Pechanec, jiní z asociace vystoupili jako například Ondřej Ginzel. Na listinu komise rozhodčích bere z třetí ligy sedm nováčků, pět hlavních a dva asistenty. Noví sudí na listině pro profesionální soutěže

Hlavní rozhodčí: Lukáš Nehasil, Vojtěch Opočenský, Michael Kvítek, Dominik Starý, Filip Kotala

Asistenti: Jaroslav Hádek, David Žůrovec.

Nemáte obavu, kdo ještě ze současných sudích uvízne v kauze policejních odposlechů?

Ne, nebojím se. Řekli jsme si, že to budeme řešit s chladnou hlavou a nebudeme dělat předčasné závěry.

Když etická komise v případě vyšetřovaných sudích nerozhodne do startu sezony, budete je nasazovat?

Jak jsem řekl, počkáme na závěry. Do té doby jedou všichni dál.

Budete mít sudích dost?

Že bychom třeba některé zápasy neobsadili? Ne, to se nestane. Ale vážně, pro první a druhou ligu potřebujeme sedmdesát šest rozhodčích, to je hrana. Ideál je přes osmdesát. Ale zároveň musíme mít kvalitu, nejde jen o počet. A my kvalitu chceme.

Uvažujete pořád o tom, že na exponovaná utkání jako je například derby, byste požádali o pomoc zahraniční sudí?

To platí, je to v běhu. Prostřednictvím generálního sekretáře jsme poslali žádost do bundesligy a do Polska. Čekáme na zpětnou vazbu. Kolik by to stálo, jaká by pro ně byla odměna za odřízené utkání, jaké jsou další podmínky. Až to přijde, tak to řekneme klubům. Pokud budou sudího z ciziny chtít, vyjdeme jim vstříc.

Kolika zápasů by se to týkalo?

Pro nás by bylo lepší, kdyby pískali všechno Češi, aby se zlepšovali. Ale liga je hodně vyrovnaná, i my jako komise jsme pod větším tlakem. Vidím to tak na tři čtyři zápasy jara. Ale taky nemusí být žádný, když kluby rozhodčí ze zahraničí chtít nebudou.

Mají fanoušci ve způsobu řízení utkání čekat změny? Například méně vstupů a zásahů od videoasistentů?

Chceme, aby měl rozhodčí na hřišti větší zodpovědnost, aby VAR do utkání vstupoval méně. Ale je otázkou, jestli se to povede. Každopádně naše statistiky a analýzy ukazují, že poslední trend byl volnější. To nejsou pocity, ale ukazují to čísla.

V zimní Tipsport lize jste testovali kalibrovanou ofsajdová čáru. Je připravená i na ligu?

Bohužel ta technologie není kompatibilní s tou, kterou tady pro VAR využíváme. Ale jdeme po tom dál, spojili jsme síly s ligovou asociací a na začátku jara na zápase Sparty s Plzní budeme zkoušet jiný software, který by už spolupracovat měl. Bude to zatím jen v offline režimu. Pokud se osvědčí, budeme řešit, zjišťovat pořizovací cenu atd.

Z vaší komise rozhodčích odchází ředitel ligy Tomáš Bárta, který tam byl dočasně a byl členem právě za ligovou asociaci. Kdo ho nahradí?

Se zástupci vedení ligy se bavíme, konzultujeme a jsem přesvědčený, že úplně v pohodě se na jménu shodneme. Samozřejmě, liga si může navrhnout, koho chce a my bychom to respektovali. Ale posun je v tom, že to řešíme společně, což je dobře. Jméno ještě říkat nechci.

Bude to některý z bývalých fotbalistů?

Když se na záznam z utkání dívá pět rozhodčích, pořád je to jen rozhodcovský pohled. Ale někdy ten pohled potřebujete okysličit názorem bývalého hráče nebo i běžného diváka. Všechny situace nejsou černobílé, takže je pro nás dobře mít i tuhle zpětnou vazbu.

Nejsložitější pravidlo je dovolené a nedovolené hraní rukou. Mění se v něm pro jaro něco?

Výklad držíme stejný. Vy nebo kluby s námi nemusíte ve všech případech souhlasit, některé situace jsou padesát na padesát a nějak se musí rozhodnout. I proto teď objíždíme kluby a výklad, který dáváme rozhodčím, tak slyší i hráči a trenéři.