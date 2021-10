Berka tvrdé derby zvládl, řekla komise. Sudí však mohl být přísnější

Přesto se najdou situace, které Berka v třístém vzájemném utkání Sparty se Slavií (1:0) mohl rozsoudit jinak.

„Když je vytrhneme z kontextu, asi bychom něco našli. Ale to právě nejde, musíme zápas vnímat jako celek,“ zdůraznil Příhoda.

Co tedy mohl Berka, momentálně český sudí číslo jedna, udělat jinak?

V úvodu utkání sparťanský kapitán David Pavelka vletěl na polovině do Ondřeje Lingra, vyvázl bez osobního trestu. „Mohl dostat žlutou kartu, intenzita byla vyšší. Ale byla osmá minuta, vyprodaný stadion. Rozhodčí to zkusil pustit, pak karty rozdal.“

Pavelka nakonec žlutou kartu obdržel před poločasem. Po přestávce pak měl zákrok na Srdjana Plavšiče, za který mohl dostat druhou žlutou. „Nic bychom sudímu neřekli, pokud by ji udělil, ale z pohledu celého utkání akceptujeme, že ji nedal.“

Napomínání v 70. minutě unikl sparťan Bořek Dočkal, protože Berka byl zrovna v pohybu opačným směrem a situaci neviděl. A jelikož nešlo o potenciální červenou kartu, videoasistent nezasáhl.

Dočkalův zákrok přišel vteřiny poté, kdy v pokutovém území Slavie po souboji s Petrem Ševčíkem šel k zemi Michal Sáček. Ševčík pak zakládal protiútok a Dočkal ho fauloval.

Kouč Jindřich Trpišovský o 13 žlutých kartách a jedné červené "Z mého pohledy by žluté karty měly být za tvrdé zákroky nebo když se přeruší slibný protiútok, ale my je dáváme za gesta, chování, že někdo zvedne prst. Ani nevím, kolik jich bylo zasloužených."



„Jsme rádi, že se penalta nepískala. Ke kontaktu sice došlo, ale takové pokutové kopy nechceme,“ podotkl místopředseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

Napomínání v průběhu druhého poločasu unikl slávistický kapitán Jan Bořil. V přerušené hře při standardce prudce vrazil do Adama Hložka. V každé jiné situaci a zápase taxativní žlutá karta. Derby je však jiná dimenze, tam se leccos odpouští.

Střídající Michael Krmenčík krátce po svém příchodu na hřiště ostrým skluzem zajel do Sáčka. Natažená noha, kolíky napřed, podrážka několik centimetrů nad zemí. Aspekty pro červenou kartu, slávistický útočník vyvázl se žlutou. „Sudí pískal na obě strany stejně, červená by nezapadla do kontextu utkání.“

Podobně jako v případě dalšího slávisty Ibrahima Traorého, který v závěru udeřil loktem do obličeje Matěje Pulkraba. „Žlutá karta, dá se říct, že přijatelná,“ shodli se členové z komise.

Zajímavý je případ vyloučeného slávistického obránce Aihama Ousoua, který šel ven po dvou žlutých kartách. Přitom už za jeho první faul v 27. minutě mohla a možná i měla následovat červená karta.

„Čistě pravidlově mohla být červená, byly tam aspekty pro vyloučení, Haraslín by šel sám na bránu. Ale my nechceme, aby to rozhodčí vedli striktně podle pravidel, ale v duchu.“

V derby a po dvaceti minutách by se červená karta v kontextu utkání jevila nepatřičně. Mladý švédský stoper nakonec stejně ani poločas nedohrál, když po dalším faulu na Haraslína viděl správně druhou žlutou kartu.

„Když chcete hledat chyby a jednotlivé situace rozdělíme, asi je najdeme. Ale v kontextu celého utkání to od rozhodčího bylo zvládnuté derby. Důležité je, že bylo odpískáno na obě strany,“ zdůraznil Příhoda.

Ani v ostatních zápasech 10. kola komise rozhodčích neshledala závažná pochybení.

Proti Hradce odvolána penalta

Gól hradeckého Krále do sítě Jablonce uznán správně poté, co se hostující gólman Hanuš srazil se spoluhráčem, zůstal ležet a jablonecký záložník Považanec přestal před prázdnou bránou hrát. „Gól padl dvě vteřiny po srážce. Pokud by to trvalo déle, sudí by hru jistě přerušil, ale takhle neměl šanci zareagovat,“ podotkl místopředseda Kovařík.

V závěru za stavu 2:1 sudí Hocek odpískal pro Jablonec pokutový kop za hru rukou. Na doporučení videoasistenta Štěrby penaltu správně odvolal. V nastavení Jablonec nakonec vyrovnal.



V Liberci sudí Machálek udělil dvě červené karty. Domácí Tiéhi ji dostal za nechtěné došlápnutí na Ndefeho. Machálek zákrok v reálu neviděl, verdikt vynesl až po zhlédnutí videa. „Kdyby dal žlutou, tak to akceptujeme.“

Pro Tiéhiho by to stejně byla druhá žlutá a Liberec by šel do deseti. V principu se nic nemění ani pro disciplinární potrestání francouzského záložníka.

Ostravský Almási dostal druhou žlutou kartu za faul, v kontextu řízení utkání sudí konal správně.

Pokutový kop v Plzni

Pokutový kop, z něhož šla Plzeň do vedení proti Zlínu, rovněž sudí Franěk nařídil v souladu s pravidly.

Zlínský Simerský ve skluzu rukou zvětšil objem svého těla a zastavil centr Kopice. Šlo o tzv. ruku zvenku, pokud by Kopic trefil stopera do druhé ruky, o kterou se opíral o zem, pokutový kop by se nepískal.