Z trabantu do škodovky. Šéf sudích Kovařík o změnách i inspiraci z Eura

„Samozřejmě u těch mladších, méně zkušených přicházejí častější výkyvy. Jsou někdy nevyrovnaní, takže s tím jsme se snažili pracovat. Když jsme loni viděli, že někdo má krizi a nedaří se mu, tak jsme zpomalili,“ líčil Kovařík.

Dohromady v nové sezoně vyšle do profesionálních soutěží 25 hlavních sudích a 44 asistentů. Nově bude dalších pět rozhodčích v takzvané meziskupině, v níž se můžou ukázat a výhledově zařadit do stálého seznamu.

Nejdůležitější novinky jsou spojené s videorozhodčími. Ti se budou muset naučit pracovat s technologií kalibrované ofsajdové čáry. Navíc už nebudou sedět přímo u stadionu, ale na detašovaném pracovišti v pražské Brumlovce.

„To je skvělé. Je dobře, že se videorozhodčí nebudou potkávat s funkcionáři a nebudou pod takovým tlakem. Budou mít díky nové technologii lepší podmínky pro práci. Mohou si záběry přiblížit, budou mít k dispozici více kamer. Takže bych řekl, že přecházíme z trabanta do škodovky,“ přirovnal Kovařík.

Další pravidlové novinky V případě podezření na otřes mozku u hráče nebo při zranění hlavy budou mít týmy možnost šestého střídání místo běžných pěti. Tuto novinku v zájmu zdraví fotbalistů v březnu zavedla mezinárodní pravidlová komise IFAB. Zároveň se mění stupeň osobních trestů u zmaření zjevné brankové příležitosti při hře rukou. Po neúmyslném hraní dostane viník pouze žlutou kartu, úmysl se beze změn trestá vyloučením. Mění se také procedury při přestupcích u pokutových kopů. Předčasné vběhnutí hráčů do pokutového území bude trestáno odpovídajícím způsobem (nepřímý volný kop nebo opakování penalty) jen v případě, pokud tím útočící nebo bránící hráč po předčasném vběhnutí ovlivní hru.

Už jste hotové centrum navštívil?

Ještě ne, mám jen nějaké fotky. Kdyby bylo na mně, chtěl bych více času. Je to hodně hektické. Centrála VAR byla dobudována před několika dny. Takže jsme si to zkoušeli v sídle asociace na Strahově, abychom nečekali do poslední chvíle. S centrálou se rozhodčí poprvé seznámí v pátek.

Co si slibujete například od technologie kalibrované čáry?

Kalibrovaná ofsajdová čára by měla přinést, a já věřím tomu, že přinese, větší spravedlnost, protože určitě je lepší, než když to člověk dělá subjektivně. My nebudeme mít tu poloautomatickou, co se používá na Euru, ale bude ji pokládat rozhodčí. To už jsme si vyzkoušeli a pochopitelně je to velký posun proti dřívějšku.

Zmínil jste právě probíhající mistrovství Evropy. Jak vnímáte trendy, které tam rozhodčí nastavují?

Za mě je jednoznačně skvělá ta záležitost s kapitány, že s rozhodčím ty zásadní věci sdílí jen oni a ostatní hráči se drží dál. To pojedeme od prvního kola. Pomůže i rozhodcovství, protože to, co se dělo poslední roky, nebylo dobré. Rozhodčí byli pod tlakem a mělo to vliv i na mladé začínající sudí, kteří potom zbytečně končili.

Budete chtít držet i styl trestání realizačních týmů?

Už na jaře to byla jedna z našich priorit, aby se trochu zlepšilo chování laviček. Rozhodčí za tohle rozdali o nějakých 40 procent více karet než na podzim, byla spousta případů, že trenéři stáli po čtyřech žlutých kartách nebo po vyloučení. Některé realizační týmy se pak chovaly líp. Budeme chtít v tomhle pokračovat. Samozřejmě mě mrzelo, že v některých zápasech se nepodařilo udržet metr. Rozhodčí od nás dostali zpětnou vazbou, že jsme s tím nebyli spokojeni, potom se to projevilo v dalších delegacích. My z toho nebudeme slevovat.

Mezi sudími je stále spousta nováčků, připravujete je třeba také na komunikaci s médii?

Snažíme se je v rámci našeho PR posouvat i tímto způsobem. Máme novinku od příští sezony, že rozhodčí na vyžádání vysílatele budou povinni vysvětlit některá svá zásadní rozhodnutí po každém zápase.

Na Euru je poměrně zmatek ohledně hry rukou. Němci se po čtvrtfinále hodně zlobili za neodpískání ruky španělského obránce Cucurelly, sami kopali penaltu po sporné dánské ruce. Jak vnímáte tyhle situace a jak pracujete s rozhodčími, aby věděli, co pískat?

Pravidlo jako takové je poměrně jednoduché, je přehledné. My jsme to teď zase sesumírovali a materiál poslali klubům, aby věděly, co se bude pískat a co ne. Nicméně život není černobílý. Přijdou situace, které jsou hraniční. Že ta ruka je prostě v poloze, kdy pro někoho už přestupkem je a pro jiného není, ale to je prostě život. I ta nadcházející sezona zaručeně přinese podobné situace.

Také na turnaji do hry méně zasahují videorozhodčí a na koncích poločasů už se nenastavuje tolik minut jako na mistrovství světa v Kataru. Je pro vás i tohle inspirace?

Chceme držet to, co jsme měli minulou sezonu. Aby videorozhodčí opravoval zjevné chyby. Například pokud to není pokutový kop, tak budeme stejně jako v minulé sezoně chtít, aby do toho VAR vstoupil a intervenoval. Co se týče nastavení, opět zůstane to, co jsme jeli minulou sezonu. Trochu více, než je teď na Euru, ale zase méně, než bylo v Kataru.

Co by si měli obecně vzít čeští sudí od těch, kteří jsou aktuálně na Euru?

Je vidět, že jsou to vyzrálí a zkušení rozhodčí. Jestli bych si mohl od nich vzít jednu věc, tak je to právě zkušenost, autorita, osobnost. To bych ideálně chtěl přenést i do naší ligy. Je to ale samozřejmě o věku a zkušenostech, my ten tým máme nesrovnatelně mladší.

Souhlasíte, že nejlepší je takový rozhodčí, o kterém na hřišti skoro nikdo neví?

Tohle se snažíme klukům vštěpovat, že sudí by neměl být ten, kdo je ústřední postavou. Fotbal se nehraje kvůli nim. Oni jsou servis pro kluby, pro veřejnost.

Letos na ně ale bude o to větší tlak vzhledem k přímému postupu do Ligy mistrů. Probíráte i tohle téma?

I kdyby se nehrálo vůbec o nic, tak my budeme chtít, aby rozhodčí byli dobří. Jsme ambiciozní a vždycky chceme, aby pískali dobře.

Jak probíhá nějaká zpětná vazba od klubů? Kolik vám přišlo stížností?

To je individuální, my máme nastavené pravidlo, že před sezonou určí každý klub jednoho člověka, který se na mě může obrátit. Byly kluby v první nebo druhé lize, kteří se za celé jaro neozvaly ani jednou, ale pak jsou samozřejmě kluby, které se ozývají častěji a ta komunikace je zajímavější. Musím ale říct, že ve většině případů je komunikace konstruktivní. Já jsem teď kluby požádal, kdyby mohly vydržet vždycky do následujícího dne, až vychladnou. Chápu to, taky jsem po zápase v emocích, ale je lepší, když se z toho člověk vyspí. Samozřejmě někdy měly pravdu, ale v 90 % případů jsme se shodli. Když se stala chyba, řekl jsem ano, chyba, omlouváme se a jelo se dál.