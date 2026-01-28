VAR v české lize na podzim zasahoval kvůli 23 penaltám či dvanácti vyloučením

Na podzim se v Chance lize odehrálo sto padesát dva zápasů, průměr zásahů VAR tak vychází 0,42 na utkání.
Například v anglické Premier League, kde se za podzim uskutečnilo 190 zápasů, to bylo 0,25 intervence na utkání. Z toho byly dvě chybné a třináctkrát VAR nereagoval, když měl.
V Česku rovněž VAR dvakrát chybně intervenoval, obě situace se týkaly souboje Sparty s Bohemians, kdy špatné zásahy rozdělil stejně na obě strany. A osmkrát nereagoval, když měl hlavní udělit červenou kartu (4 případy) a odpískat pokutový kop (4 případy).
Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval
Hlavní sudí udělali celkově jedenapadesát chyb, ale v šestatřiceti případech je VAR správně opravil. „Spokojení budeme, až tam v kolonce chyb bude nula,“ poznamenal předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.
VAR v akci
Podzim 2025
počet zápasů: 152
Někdy VAR sice výrok sudího opravil, ale kdyby tak neudělal, nechyboval by ani jeden z nich.
Z celkového počtu čtyřiašedesáti intervencí, což je o devět méně než na podzim 2024, se dvanáct týkalo červených karet, třiadvacet pokutových kopů, pět přestupků před bránou, jedné chybné identifikace hráče a také jedné situace, kdy míč přešel brankové čáru. Dvaadvacet bylo kvůli ofsajdu.
Kalibrovaná čára byla v akci v devětasedmdesáti případech. Sudím pomáhá ve chvílích, kdy dojde ke vstřelení branky, k vyloučení či k nařízení pokutového kopu. V sedmapadesáti situacích potvrdila správné rozhodnutí pomezního.
Ve třinácti případech odvolal sudí gól kvůli ofsajdu, který pomezní nesignalizoval. Šestkrát se stalo, že naopak ofsajd odmával, ale gól byl regulérní.
Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc
Jednou byla kvůli ofsajdu odvolána červená karta a dvakrát pokutový kop.
Průměrná chybovost asistentů při klíčových situacích byla 38 centimetrů, což je pro ně dobrá vizitka. Nejmenší vzdálenost chyby byla pouhých šest centimetrů, největší bez pěti centimetrů metr.
Před sobotním startem jarní části Chance ligy si připomeňme, že VAR pomáhá hlavním rozhodčím, když se dopustí zjevné chyby či přehlédne závažný přestupek. I po doporučení VAR je finální verdikt na hlavním sudím, který si může stát za svým původním rozhodnutím. Na podzim však k takové situaci nedošlo.
Kalibrovaná čára v akci
podzim 2025
počet zápasů: 152
Na listině pro profesionální soutěže nedošlo v zimě k zásadním změnám. Jen Ladislav Szikszay se nejspíš v jarní části neobjeví, protože je po operaci achilovky.
Na sezonu se sudí minulý týden připravovali na soustředění na Kanárských ostrovech. „Jsou dobře fyzicky připravení,“ poznamenal Kovařík.
Vedle členů komise na ně dohlížel i předseda asociace David Trunda, který má z výkonného výboru rozhodčí na starosti. „Chtěl jsem si udělat vlastní obrázek. Musím říct, že soustředění ze strany komise bylo dobře připraveno. Mám radost, jak rozhodčí prošli fyzickými testy a všichni splnili, co bylo zapotřebí,“ řekl Trunda.
„Také jsme řešili, kam bychom chtěli rozhodčí v následujících třech a půl letech směřovat. Rozvíjet profesionalitu, aby měli větší důležitost v evropských soutěžích.“
Na mezinárodní listině je šest hlavních sudích, deset pomezních a tři VAR specialisté. „Naším cílem je mít rozhodčího v elitní skupině UEFA a aby pískal Ligu mistrů,“ přeje si Kovařík.
V minulém roce na mezinárodní scéně řídili zápasy jako hlavní Ondřej Berka (6 zápasů), Dalibor Černý (7), Marek Radina (6), Karel Rouček (10), Dominik Starý (6) a Ladislav Szikszay (5). Jeho kvůli zranění pro letošní rok na listině nahradil Jan Všetečka.
„V osmaosmdesáti procentech zápasů byly jejich výkony hodnoceny jako dobré. V pěti procentech případů jako dobrou s jednou chybou a v sedmi procentech jako dobré s prostorem pro zlepšení,“ podotkl Kovařík.