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Chance Liga 2026/2027

Nový šéf rozhodčích: Veřejná kritika sudích zmizí. Ale uslyšíte komunikaci s VAR

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  15:08
Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci. | foto: Zuzana Jarolímková / CNC /Profimedia.cz

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Snad jako jediný muž s významnou rolí v českém fotbale si závěr mistrovství světa užil. „Hlavně poslední týden byl skvělý,“ líčil s úsměvem Carlos Clos Gómez, španělský šéf českých sudích. Z oslav v Madridu ale zpátky do reality v Česku. Startují profesionální soutěže a o rozhodčích se zase bude mluvit. Jak, to záleží i na Gómezovi.

Už od zimy v Česku působil jako konzultant pro videorozhodčí, nevděčnou roli předsedy komise převzal po Liboru Kovaříkovi, který ji vykonával tři roky.

Během jara viděl šedesát zápasů českých klubů, aby poznal, jaký fotbal se tu hraje.

„Přibližně vím, jak kdo hraje, jak zahrává rohové kopy. Pokud dokážeme předvídat, co se může v zápasech stát, pravděpodobnost správného rozhodnutí výrazně roste,“ zdůraznil Gómez na páteční tiskové konferenci.

„Česko jsem sledoval i na mistrovství světa, i když hrálo v noci. Snažil jsem se, abych viděl všechny důležité zápasy. Užil jsem si to nejen jako Španěl, ale i jako člověk, která fotbal miluje. Naši hráli skvěle a zlato si zasloužili.“

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Jak jste na tom s češtinou?
To mi musíte prominout, to je hodně složitý jazyk, ale jakože opravdu hodně složitý. Ale když tady pracujete, musíte zemi respektovat stejně jako její tradice a jazyk se aspoň trochu naučit. Budu se snažit. Máte krásnou zemi, spousta lidí mluví anglicky, takže tady vlastně ani žádný problém nemám.

Budete komisi řídit odsud, nebo třeba týden v měsíci na dálku ze Španělska?
V minulosti jsem sem cestoval na víkendy, abych viděl zápasy. Ale jako předseda svou roli beru naprosto vážně, takže tady budu každý den. Samozřejmě, pokud to půjde, občas se vypravím za rodinou do Španělska, jinak budu tvrdě pracovat. O víkendu, kdy se liga hraje, budu tady, takže na stadionech mě uvidíte.

Budete výkony rozhodčích hodnotit veřejně?
Ne, naše kritika bude interní. My jsme tady pro rozhodčí, chceme, aby se zlepšovali a ne abychom mluvili o jejich výkonech na veřejnosti. Je lepší to probrat uvnitř.

Ale to nejste transparentní.
Naopak, transparentní být chceme a budeme. V úterý zveřejníme komunikaci mezi hlavními rozhodčími a videoasistenty. Bez úprav. Fanoušci uslyší, jak vznikala rozhodnutí. I vy novináři dostanete všechny informace, pak nás můžete hodnotit.

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Jenže která autorita řekne, jestli pokutový kop, který zápas rozhodl, sudí nařídil správně?
V šedých zónách může mít pravdu každý. Na stadionech na velkoplošných obrazovkách fanoušci uvidí záběry, podle kterých po intervenci VAR rozhodčí učinil verdikt. Ale nepůjde to hned, narážíme na technické zázemí stadionů. Pro tuhle věc je zapotřebí ještě infrastrukturu vybudovat.

Budou rozhodčí změny verdiktů oznamovat do mikrofonu jako na mistrovství světa, aby to slyšeli všichni?
To je v tuto chvíli nemožné. Na stadionech není potřebné vybavení. Taky tuhle věc musíme vyhodnocovat, aby se rozhodčí nesoustředili na to, jak co řeknou, ale na to, jestli je to nebo není penalta, červená karta atd. Ale postupně se k tomu můžeme propracovat. Na šampionu sudí řekl: Po přezkumu moje rozhodnutí je penalta. Tady prostě ukáže a půjde se kopat. Tomu snad všichni rozumí.

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