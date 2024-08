Je pyro zločin? Šéf disciplinárky Matzner o fanoušcích i trestech

Slavia musí zaplatit čtvrt milionu korun, Sparta dostala pokutu 200 tisíc korun. Nejde sice o nejvyšší sankce, ale i tak se svou výší řadí k těm razantním v historii samostatné české ligy.

„Rozumím kritice některých fanoušků. Taky jsem od nich po našem posledním verdiktu dostal řadu hejtů. Ale musíme si uvědomit, že kluby mají dva poklady. Hráče a fanoušky. A nejde, aby na stadionech byli ohroženi na zdraví,“ zdůraznil Matzner v rozhovoru pro vybraná média.

Mohou být příště pokuty ještě vyšší?

Věřím, že k tak masivnímu použití pyrotechniky nedojde.

A když ano, může to dojít tak daleko, že klubům zavřete část hlediště?

Toho rozhodně nejsem příznivcem. Vždyť ti kluci hrají fotbal kvůli fanouškům. A když zavřeme tribuny, koho potrestáme? Z části klub, protože nevybere peníze na vstupném. Ale hlavně hráče, kteří za nic nemohou. A taky ostatní diváky. Tohle nechceme. Nemůžu říct, že se to nikdy nestane. Proto se snažíme probléme vysvětlit, komunikovat, aby lidi pochopili, proč použití pyrotechniky trestáme. Disciplinární řád nám dává možnost pokuty až deset milionů korun.

Jiří Matzner nový předseda disciplinární komise LFA 45 let Od roku 1999 advokátem, jeho společnost se věnuje celé řadě oblastí. Fotbal hrál odmalička, dokonce v přípravce působil ve Spartě. Pořád aktivně hraje Hanspaulskou ligu v malém fotbale. „V disciplinární komisi mám tři priority. Je to ochrana zdraví a života hráčů, za druhé fanoušků a za třetí bych byl rád, kdyby se nám povedlo zjednodušit a zpřesnit disciplinární řád, aby to pomohlo udržet stejný metr při rozhodování,“ poznamenal Matzner.

Fanoušci namítnou, že rachejtle, světlice či římské svíce k fotbalu prostě patří.

Je to letitý problém, patří ke koloritu utkání a děje se to nejen u nás. Ale zákon stanoví, že kdo přinese a použije pyrotechniku na fotbalovém utkání, dopustí se přestupku, za který je pokuta až sto tisíc korun. Ve správním řízení může dostat zákaz vstupu na stadion a když tohle poruší, je to trestný čin maření úředního rozhodnutí. Policie má k pyrotechnice nulovou toleranci. Ano, z některých záběrů to možná vypadá super, ale kdybych měl být u toho v hledišti, tak by se bál. U žádné pyrotechniky není v návodu, že ji můžete používat v ruce, ale všude je uvedena bezpečná vzdálenost. Taky předpisy UEFA jsou nekompromisní. Co svíce, to tisíc eur. Pokud se to opakuje, zavřou stadion.

Máte také svůj sazebník? Letos jste dávali pokuty třicet tisíc, najednou je to čtvrt milionu.

Ceník neexistuje. Odráží se v tom ta masivnost a absolutní nekontrolovatelnost. Pracovně tomu říkám ohňostroje. Co když to někomu vypadne z ruky mezi diváky? Nebo to trefí hráče, který má hodnotu miliony eur? Jak jsem říkal, naší prioritou je ochrana zdraví hráčů, fanoušků a ochrana majetku. Máme samozřejmě míru tolerance, když jde jen o malé použití, které nepřeruší zápas. Nebo víme, že klub udělal všechno proto, aby tomu zabránil. Ale pokud vám dým zahalí bránu na tři minuty, tak takhle ne. Rozpadá se hra i atmosféra.

Je pro vás schůdné koordinované použití pyrotechniky?

Můžeme si vzít příklad z Norska. Mají pravidla, před sezonou si udělají analýzy stadionů. Osloví hasiče i fanoušky. Odpalují to pak lidé, kteří nesmí být pod vlivem alkoholu a drogy, musí být starší jedenadvaceti let. Určí se bezpečná vzdálenost. Ale to není případ, který se stal na Spartě nebo na Slavii. Pokud zasvítí celá tribuna a je tam plachta, která může chytit... To si ani nechci představit, co by se stalo s lidmi pod ní. Pojďme najít možnosti, kdy použití pyrotechniky bude fungovat a zároveň bude bezpečné.

Nejsou to naivní představy?

Co jsem teď zjistil, tak jsou. Snažíme se najít řešení ve spolupráci s kontaktní osobou pro fanoušky, s nimi i s klubem. Pokud k dohodě dojde, disciplinárka nemusí použití pyra trestat vůbec nebo jen mírně. Jenže v tom jsem tak trochu prozřel, protože veřejnost nechce nic regulovat, každý návrh je a priori špatný. Co vy nám budete říkat, co vy nám máte zakazovat? Té ambice se nevzdávám. Byl jsem na Spartě a tam je atmosféra mimořádná i bez pyra. Úchvatná, elektrizující.

Měl jste po čtvrtečním verdiktu negativní reakce i od Sparty a Slavie?

Ne. A ani od nich nečekám, že by se ozvaly. Ano, je to poměrně přísné rozhodnutí. Dostal jsem i spoustu pozitivních reakcí od lidí, kteří na stadion chodí proto, aby si užili fotbal a atmosféru. A nechtějí být zasaženi světlicí.

Jak s kluby řešíte, aby tam fanoušci pyrotechniku nepronášeli? Není to někde třeba i za jejich tichého souhlasu?

Představa, aby se to vymýtilo, není reálná. Co jsem zatím stihl anonymně navštívit stadiony, tak kontroly u vstupů jsou v pořádku. Tudy se to tam nedostane. Můžou to tam pronést osoby, které na stadionu v den zápasu vykonávají nějakou činnost. Zástupci klubů nám říkají: my to nepodporujeme, neschvalujeme, nepomáháme.

Také jste vynesli poměrně tvrdé tresty za surovou hru, byť zákroky vyloučených hráčů vyplynuly ze hry a poškození zápas dohráli. Co červená karta, to trest na tři utkání. Bude to platit pořád?

Případy, které jsme řešili, jsme hodnotili velmi pečlivě. Všechny spojuje prošlápnutá noha, kolíky dopředu. Není to nějaké kopnutí omylem. V tom nám jako člen komise pomáhá Karel Poborský, který nám přidává pohled bývalého hráče. Už dvakrát mě vyvedl z omylu. Šlo o nešikovnost, nebo naopak o velkou šikovnost hráče? A pokud by došlo ke zranění, tak se bavíme o trestu na dvě až na dvanáct utkání. U vážnějších zranění to jsou pak měsíce.

Jak se zrodil plán angažovat legendárního Karla Poborského?

Disciplinární komise má mít sportovní radu. Při nástupu jsem zjistil, že moc nefunguje. Tak mě napadlo oslovit někoho, kdo tu zkušenost má a byl by ochoten pro komisi pracovat. V ní riskujete dvě věci: nic za to nedostanete, děláme to zadarmo. A když něco dostanete, tak spíš hejty než pochvaly. Karlovi jsem to takhle přesně vylíčil.

Když došlo k vašemu jmenování, tak jste podporu neměl například od Sparty. Nevadilo vám to?

Abych se přiznal, tak jsem to ani nezjišťoval, kdo pro mě hlasoval nebo nehlasoval. Ale zaregistroval jsem, že pan Čupr čekal, že se mu ozvu. Při prvním ligovém utkání jsem se v poločase potkal s lidmi ze Sparty, bylo to spíš na formální úrovni. Domluvili jsme se, že v rámci dalších kroků bych vedl rozhovor přímo se zástupci jednotlivých klubů.

Kdo vás vůbec oslovil? Slavia? Baník Ostrava?

Slavia ani Sparta ne, ale oslovil mě pan Brabec z Baníku, který na mě dostal kontakt od lidí, kteří se pohybují kolem fotbalu a jsou z právnického prostředí.