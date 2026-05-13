Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

V úterý po poledni vyřkl nejtvrdší tresty za chování fanoušků, které fotbalová liga pamatuje.
Slavia ze sobotního derby vyšla s desetimilionovou pokutou, nutností hrát čtyři domácí zápasy před prázdnými tribunami a ještě s kontumační porážkou 0:3. Sparta obdržela pokutu šest set tisíc korun.
„Na první pohled tresty můžou působit mimořádně přísně. Ale došlo k jednomu z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů v historii českého ligového fotbalu. Jejich výše odpovídá charakteru událostí, riziku, kterému byli vystaveni hráči, členové realizačních týmů, rozhodčí i diváci, a také zásahu do důvěry veřejnosti v český profesionální fotbal,“ prohlásil Matzner.
Nejsou čtyři utkání bez diváků přece jen příliš, protože trest přesáhne do příští sezony?
Uvažovali jsme s ohledem na to, co se stalo. A také brali v úvahu, že dalším možným trestem je zavření stadionu. To by pak Slavia musela hrát mimo Eden. Vyhodnotili jsme si, jak k sobotním událostem klub zaujal rychlý, razantní a kategorický postoj. Že přednesl návrh opatření. Proto jsou čtyři zápasy adekvátní. A samozřejmě si uvědomuje, že trestáme i fanoušky, kteří u toho v sobotu nebyli.
|
Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné
Pravda, mohli jste uložit trest až na šest utkání. Co jste nejvíc u Slavie ocenili?
Roli hrála rychlost přístupu, pokora a přijetí odpovědnosti. Do značné míry také veřejné prohlášení o vině. S přibývajícím časem od soboty až do rozhodnutí komise také další návrhy a opatření, které klub prezentoval. Proto nedošlo na šest zápasů.
Ale u pokuty už jste mírní nebyli. Proč jste uložili maximální možnou sankci a sebrali si manévrovací prostor, pokud by se v budoucnu stalo ještě něco horšího?
My si přejeme, aby se už nic horšího nestalo a něco podobného se neopakovalo. Paragraf šedesát pět disciplinárního řádu, podle kterého jsme postupovali, má dva odstavce a několik písmen. My jsme došli k závěru, že všechna písmena se naplnila. Nebyl důvod uvažovat o jiné pokutě než o té maximální. Co se v sobotu v derby stalo, považujeme za to nejhorší, co se stát mohlo. Rozhodně nečekáme, že by došlo ještě k něčemu horšímu. Proto maximální možná pokuta.
|
Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky
Byla debata mezi členy komise komplikovaná? A jak to přijali zástupci obou klubů?
Vyslechli jsme si argumenty, prohlédli spoustu obrazových materiálů, seznámili jsme se s vyjádřeními klubů. Vyhodnocovali spoustu podkladů, vyjádřeních třeba i na sociálních sítích, od policie, od hráčů, diváků. Prostě byl to komplex věcí.
Mohli jste udělat něco s výsledkem, byť disciplinární řád jiný než kontumační nepřipouští?
Řekl jste to správně. Nedává nám prostor, abychom rozhodli jinak než o kontumaci.
Co podle vás události v derby způsobily českému fotbalu v zahraničí?
To si musí vyhodnotit kluby a Ligová fotbalová asociace. Necítím se povolaný k tomu, abych to komentoval.