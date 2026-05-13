Chance Liga 2025/2026

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

  8:29
Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější záležitost za období, co jsem v disciplinární komisi. A taky náročná,“ prohlásil Jiří Matzner, předseda fotbalové disciplinárky.
Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

V úterý po poledni vyřkl nejtvrdší tresty za chování fanoušků, které fotbalová liga pamatuje.

Slavia ze sobotního derby vyšla s desetimilionovou pokutou, nutností hrát čtyři domácí zápasy před prázdnými tribunami a ještě s kontumační porážkou 0:3. Sparta obdržela pokutu šest set tisíc korun.

„Na první pohled tresty můžou působit mimořádně přísně. Ale došlo k jednomu z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů v historii českého ligového fotbalu. Jejich výše odpovídá charakteru událostí, riziku, kterému byli vystaveni hráči, členové realizačních týmů, rozhodčí i diváci, a také zásahu do důvěry veřejnosti v český profesionální fotbal,“ prohlásil Matzner.

Nejsou čtyři utkání bez diváků přece jen příliš, protože trest přesáhne do příští sezony?
Uvažovali jsme s ohledem na to, co se stalo. A také brali v úvahu, že dalším možným trestem je zavření stadionu. To by pak Slavia musela hrát mimo Eden. Vyhodnotili jsme si, jak k sobotním událostem klub zaujal rychlý, razantní a kategorický postoj. Že přednesl návrh opatření. Proto jsou čtyři zápasy adekvátní. A samozřejmě si uvědomuje, že trestáme i fanoušky, kteří u toho v sobotu nebyli.

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Pravda, mohli jste uložit trest až na šest utkání. Co jste nejvíc u Slavie ocenili?
Roli hrála rychlost přístupu, pokora a přijetí odpovědnosti. Do značné míry také veřejné prohlášení o vině. S přibývajícím časem od soboty až do rozhodnutí komise také další návrhy a opatření, které klub prezentoval. Proto nedošlo na šest zápasů.

Ale u pokuty už jste mírní nebyli. Proč jste uložili maximální možnou sankci a sebrali si manévrovací prostor, pokud by se v budoucnu stalo ještě něco horšího?
My si přejeme, aby se už nic horšího nestalo a něco podobného se neopakovalo. Paragraf šedesát pět disciplinárního řádu, podle kterého jsme postupovali, má dva odstavce a několik písmen. My jsme došli k závěru, že všechna písmena se naplnila. Nebyl důvod uvažovat o jiné pokutě než o té maximální. Co se v sobotu v derby stalo, považujeme za to nejhorší, co se stát mohlo. Rozhodně nečekáme, že by došlo ještě k něčemu horšímu. Proto maximální možná pokuta.

Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky

Byla debata mezi členy komise komplikovaná? A jak to přijali zástupci obou klubů?
Vyslechli jsme si argumenty, prohlédli spoustu obrazových materiálů, seznámili jsme se s vyjádřeními klubů. Vyhodnocovali spoustu podkladů, vyjádřeních třeba i na sociálních sítích, od policie, od hráčů, diváků. Prostě byl to komplex věcí.

Mohli jste udělat něco s výsledkem, byť disciplinární řád jiný než kontumační nepřipouští?
Řekl jste to správně. Nedává nám prostor, abychom rozhodli jinak než o kontumaci.

Co podle vás události v derby způsobily českému fotbalu v zahraničí?
To si musí vyhodnotit kluby a Ligová fotbalová asociace. Necítím se povolaný k tomu, abych to komentoval.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 32 20 7 5 62:33 67
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

