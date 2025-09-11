Chance Liga 2025/2026

Pořád jsou to jen čísla a simulace založené na jevech minulých, přesto mohou poskytnout zajímavý pohled po úvodní části nové fotbalové sezony. Skupina výzkumníků z Mezinárodního centra sportovních studií ve Švýcarsku zveřejnila výsledky studie, která odhaduje vítěze 29 ligových soutěží včetně té české. Nejpravděpodobnější podle nich je, že v tuzemsku titul obhájí pražská Slavia.

Strkanice v závěru derby mezi Slavií a Spartou | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V souhrnné tabulce tomu dávají 46,3% pravděpodobnost, což je na poměry některých ostatních soutěží pořád docela málo. I tak jediný český účastník Ligy mistrů patří k výrazným favoritům.

Sparta, největší slávistický rival, v rámci studie vyšplhala na 30,2 %.

Co všechno statistici zohledňovali?

„Model kombinuje sportovní, ekonomické a demografické proměnné. Sleduje například přihrávky na polovině soupeře, investované částky do přestupů nebo to, jak obojí promluvilo do výsledků a dat jednotlivých hráčů v minulých sezonách,“ vysvětluje centrum Football Observatory v úvodu svého týdenního hlášení.

Kromě Slavie a Sparty má slušnou šanci na titul ještě Plzeň s 16,2 %, ostravský Baník je na 4,7 % a ostatní týmy nedosahují ani na 0,1% pravděpodobnost.

Predikce modelu CIES

Kdo vyhraje českou ligu?

1. Slavia Praha 46,3 %
2. Sparta Praha 30,2 %
3. Viktoria Plzeň 16,2 %
4. Baník Ostrava 4,7 %
5. ostatní 0,1 %

Nejvyšší šance napříč ligami

1. Crvena zvezda Bělehrad, Srbsko (76,2 %)
2. PSG, Francie (73 %)
3. Mamelodi Sundowns, JAR (70,6 %)
4. Ferencváros Budapešť, Maďarsko (64,6 %)
5. Celje, Slovinsko (63,4 %)
6. Celtic, Skotsko (63,3 %)
7. Dinamo Záhřeb, Chorvatsko (63,2 %)
8. Bayern Mnichov, Německo (61,4 %)
9. FC Kodaň, Dánsko (60,3 %)
10. Slovan Bratislava, Slovensko (59,7 %)

Zajímají vás i ostatní soutěže?

Třeba v Anglii je také největším favoritem obhájce. Liverpoolu dává model 28,9% pravděpodobnost, že potřetí v novodobé historii ovládne nejvyšší soutěž.

Obecně si na Ostrovech slibují vyrovnaný souboj až do konce, druhý největší favorit Arsenal dostal 18,8 %, třetí je Chelsea s 16,2 % a až čtvrtý zůstává Manchester City s 14,4 %. Překvapí, že Nottingham Forest, kometa minulého ročníku, se drží v závěsu se 7,9 %.

Méně vyrovnané soutěže model vyhlíží ve Francii nebo Německu, kde by měly triumfovat PSG (s 73% pravděpodobností), resp. mnichovský Bayern s 61,4 %.

Z nejlepších evropských soutěží má být boj o titul nejvyrovnanější v Itálii, kde má favorit na titul Inter pouhých 25,6% šanci, druhý Juventus 18,2 % a třetí Neapol 17,4 %.

Ve Španělsku pak model výrazně přeje Realu Madrid s 40,6% pravděpodobností. To by znamenalo, že titul neobhájí Barcelona, která má 29,6 %.

Podaří se to v Česku favorizované Slavii?

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
