V souhrnné tabulce tomu dávají 46,3% pravděpodobnost, což je na poměry některých ostatních soutěží pořád docela málo. I tak jediný český účastník Ligy mistrů patří k výrazným favoritům.
Sparta, největší slávistický rival, v rámci studie vyšplhala na 30,2 %.
Co všechno statistici zohledňovali?
„Model kombinuje sportovní, ekonomické a demografické proměnné. Sleduje například přihrávky na polovině soupeře, investované částky do přestupů nebo to, jak obojí promluvilo do výsledků a dat jednotlivých hráčů v minulých sezonách,“ vysvětluje centrum Football Observatory v úvodu svého týdenního hlášení.
Kromě Slavie a Sparty má slušnou šanci na titul ještě Plzeň s 16,2 %, ostravský Baník je na 4,7 % a ostatní týmy nedosahují ani na 0,1% pravděpodobnost.
Predikce modelu CIES
Kdo vyhraje českou ligu?
1. Slavia Praha 46,3 %
Nejvyšší šance napříč ligami
1. Crvena zvezda Bělehrad, Srbsko (76,2 %)
Zajímají vás i ostatní soutěže?
Třeba v Anglii je také největším favoritem obhájce. Liverpoolu dává model 28,9% pravděpodobnost, že potřetí v novodobé historii ovládne nejvyšší soutěž.
Obecně si na Ostrovech slibují vyrovnaný souboj až do konce, druhý největší favorit Arsenal dostal 18,8 %, třetí je Chelsea s 16,2 % a až čtvrtý zůstává Manchester City s 14,4 %. Překvapí, že Nottingham Forest, kometa minulého ročníku, se drží v závěsu se 7,9 %.
Méně vyrovnané soutěže model vyhlíží ve Francii nebo Německu, kde by měly triumfovat PSG (s 73% pravděpodobností), resp. mnichovský Bayern s 61,4 %.
Z nejlepších evropských soutěží má být boj o titul nejvyrovnanější v Itálii, kde má favorit na titul Inter pouhých 25,6% šanci, druhý Juventus 18,2 % a třetí Neapol 17,4 %.
Ve Španělsku pak model výrazně přeje Realu Madrid s 40,6% pravděpodobností. To by znamenalo, že titul neobhájí Barcelona, která má 29,6 %.
Podaří se to v Česku favorizované Slavii?