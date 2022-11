Fotbalisty Jablonce čeká v podzimním loučení Boleslav, Liberec zase Teplice

Domácí tým po minulé jednoznačné porážce 0:3 v Olomouci klesl zpátky na 13. místo a potřeboval by se před zimní přestávkou zase vrátit do klidného středu tabulky.

„Do zápasu určitě jdeme s tím, že musíme zvítězit, protože to by nám v nesmírně vyrovnané tabulce moc pomohlo. Boleslav je o tři body před námi, takže půjde o hodně, můžeme to bodově sblížit,“ tvrdí Čížek.

Mladá Boleslav je devátá a podobně jako Jablonec předvádí v letošní sezoně výsledkovou houpačku. „Mají stejné výkyvy jako my a je to takový nevyzpytatelný soupeř. My se ale chceme s našimi fanoušky rozloučit výhrou a dobrým výkonem navázat na zápas s Českými Budějovicemi před dvěma týdny,“ přeje si Tomáš Čížek.

Liberec hraje v Teplicích

Liberečtí uzavřou prvoligový podzim na stadionu Teplic, zápas začne v sobotu v 15 hodin. Fotbalisté Slovanu, kteří minule pokořili doma Hradec Králové 2:0, jsou sedmí, Teplickým patří 14. příčka.

„Domácí se pod vedením trenéra Jarošíka prezentují aktivní hrou, snaží se hrát konstruktivně a vysoko napadat. Z posledních třech zápasů mají sice Teplice jednu výhru, ale v žádném z těchto utkání nebyly na hřišti horším týmem,“ řekl liberecký asistent Jakub Harant. „Soupeř má tým složený ze zkušených hráčů a v útoku nebezpečnou dvojici Gning - Žák. My chceme navázat na poslední povedené domácí zápasy a po delší době výsledkově uspět venku. K tomu povede cesta přes pevnou obranu a produktivitu v útočné fázi,“ uvedl Harant.

V prvním letošním vzájemném zápasu rozdrtil Liberec doma Teplice jasně 5:1.