Najde Zlín proti Slavii odvahu? Porazit se dají, míní kouč Jelínek

Konkrétně dvanáct. Stejně dobře ví, že přidat před ligovou pauzou další bude kromobyčejně těžké. Na Letnou dorazí Slavia, která nahání vedoucí Plzeň a v domácí soutěži se chce zahojit po nečekaném fiasku v Evropské konferenční lize. Výkop je v 18 hodin.

„Každý má svoje problémy. Slavia řeší, že vypadli z evropských pohárů, my jsme předposlední,“ prohodil Hrubý.

Zlínské trable jsou naléhavější. Otázka zní, jestli se FC Trinity dokáže před jarní částí sezony přiblížit soupeřům před sebou, nebo se jeho ztráta ještě prohloubí. A zda se poslední Pardubice bodově dotáhnou. Sestupové myšlenky se do mysli Hrubého zatím nevkrádají.

„Doufám, že takhle nikdo z kluků nepřemýšlí. Ještě není ani polovina soutěže. Za pět zápasů můžeme být někde jinde. Věřím, že jaro bude mnohem lepší. Nemáme mužstvo, abychom byli v takové pozici,“ míní Hrubý.

Šanci přiblížit se klidnějšímu středu nabité tabulky propásli zlínští fotbalisté ve dvou posledních venkovních zápasech. V Olomouci promarnili vedení 1:0, před týdnem na Bohemians dokonce dvougólový náskok a domů se vraceli s prázdnou. „Teď se to na nás sype ze všech stran, nedokážeme si sami pomoct,“ přiznal Hrubý.

A zrovna Slavia není tím soupeřem, na němž by se mohl Zlín reálně chytit.

„Soupeře si nevyberete. Budeme se chtít poprat o každý balon a urvat nějaké body,“ pronesl Hrubý, který fotbalově vyrostl na Slavii. „Oproti jiným zápasů je pro mě trochu zvláštní. Ale už ne tolik jako dříve. Je to přece jen nějaké doba, co jsem odešel.“

Papírově je výsledek utkání předem daný. I Pardubicím přisuzují bookmakeři nepatrně větší šanci v domácím mači s mistrovskou Plzní než FC Trinity proti sešívaným.

„Nemůžeme je porážet, ale porazit ano,“ míní trenér Jan Jelínek. Naposledy se to Zlínu povedlo 21. dubna 2019, když klub slavil stoleté jubileum. Od té doby prohrál se Slavií osmkrát po sobě.

„Slavia je jasný favorit. Ale jdeme do zápasu vyhrát, jako do každého jiného. Pokud bychom si nevěřili, to ani nemusíme hrát,“ řekl Hrubý.

Potřebovat budou kuráž, která jim zoufale scházela v posledním domácím vystoupení proti Plzni (0:3). „Základ je aktivita. Nebýt pasivní jako v úvodním poločase prvního zápasu na Slavii,“ zmínil Jelínek srpnovou porážku 1:4.

Slavící trenér Zlína Jan Jelínek.

Utkání nedohrál vyloučený zlínský kapitán Procházka, obránce Cedidla pak dostal dodatečný pětizápasový distanc za faul na Ewertona. Oba jsou mimo. Procházka v trestu, Cedidla v rekonvalescenci po zranění kotníku.

Minimálně pro Procházku ale sezona ještě nekončí. Příští čtvrtek se Zlín doma střetne v osmifinále MOL Cupu s Vyškovem, následovat budou tři duely zimní Tipsport ligy. „Je to možnost dát příležitost méně vytíženým a mladším hráčům, aby získali zkušenosti. Zkusit si varianty,“ plánuje Jelínek.