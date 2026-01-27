Před pár dny získal bronz s Nigérií, teď je v Česku. Lawal, rekordní posila pro Plzeň

Jde o nejdražší přestup v historii klubu.
Server infotbal.cz uvádí, že Plzeň pošle do Chorvatska v první fázi 2,4 milionu eur (v přepočtu 58 milionů korun) a dalších 600 tisíc (skoro 15 milionů) v případných bonusech.
„Viktorku znám především z jejího působení v evropských soutěžích, kde má dlouhodobě skvělé výsledky. I proto mě nabídka velmi zaujala a beru to jako posun v kariéře,“ říká plzeňský nováček.
S evropskými poháry dosud zkušenosti nemá, zato se před pár dny vrátil z Maroka, kde na Africkém poháru národů získal bronz s Nigérií. Na turnaji si zahrál jedinou minutu v závěru úvodního zápasu proti Ugandě, ve kterém střídal Chukwuezeho z Fulhamu.
„Vzhledem k tomu, že jsem byl na šampionátu, přicházím dobře připravený. Trenérům budu ihned k dispozici,“ slibuje.