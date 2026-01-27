Chance Liga 2025/2026

Před pár dny získal bronz s Nigérií, teď je v Česku. Lawal, rekordní posila pro Plzeň

Po odchodu Rafia Durosinmiho do italské Pisy další Nigerijec v Plzni. Třiadvacetiletý Salim Fago Lawal, dorazil jako čerstvá posila z Istry, třetího týmu chorvatské ligy. „Posila na hrot či na křídlo,“ hlásí sportovní ředitel klubu Martin Vozábal. „Jsem rád, že se nám podařilo celý transfer realizovat a můžeme s ním počítat už o víkendu v Karviné.“
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně. | foto: Viktoria Plzeň

Jde o nejdražší přestup v historii klubu.

Server infotbal.cz uvádí, že Plzeň pošle do Chorvatska v první fázi 2,4 milionu eur (v přepočtu 58 milionů korun) a dalších 600 tisíc (skoro 15 milionů) v případných bonusech.

„Viktorku znám především z jejího působení v evropských soutěžích, kde má dlouhodobě skvělé výsledky. I proto mě nabídka velmi zaujala a beru to jako posun v kariéře,“ říká plzeňský nováček.

S evropskými poháry dosud zkušenosti nemá, zato se před pár dny vrátil z Maroka, kde na Africkém poháru národů získal bronz s Nigérií. Na turnaji si zahrál jedinou minutu v závěru úvodního zápasu proti Ugandě, ve kterém střídal Chukwuezeho z Fulhamu.

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

„Vzhledem k tomu, že jsem byl na šampionátu, přicházím dobře připravený. Trenérům budu ihned k dispozici,“ slibuje.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla nigerijského reprezentanta

Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Premium
Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za...

Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“...

27. ledna 2026

Everton doma srovnal s Leedsem až v závěru. Opět zaujal domácí objev Barry

Thierno Barry potvrdil gólem proti Leedsu svoji rostoucí formu.

Ve fotbalové Premier League hraje teprve první sezonu, přesto si útočník Evertonu Thierno Barry říká o pozornost. V pondělní dohrávce 22. kola zařídil svým gólem ze 76. minuty remízu 1:1 s Leedsem...

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Rozhození fotbalisté Arsenalu. Poprvé v sezoně prohráli domácí zápas.

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce...

26. ledna 2026  15:40

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ještě na vlastní polovině vybojoval míč, přihrál spoluhráči, který mu ho vrátil do běhu. Padesátimetrový sprint k bráně soupeře zakončil přihrávkou, po které Yang skóroval. Povedenou asistencí český...

26. ledna 2026  12:15

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

United otočili šlágr s Arsenalem. Aston Villa zdolala Newcastle, slaví i Chelsea

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United se raduje z vítězného gólu v utkání...

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve šlágru 23. kola anglické ligy na půdě vedoucího Arsenalu 3:2, náskok londýnského celku v čele tabulky se tak snížil na čtyři body. Aston Villa triumfovala...

25. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  19:59

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Amine Adli z Bournemouthu slaví vítězný gól na 3:2 v 95. minutě utkání proti...

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli závěr zápasu 23. kola Premier League, když na hřišti Bournemouthu padli 2:3 gólem v nastaveném čase. West Ham s Tomášem Součkem triumfoval nad Sunderlandem 3:1, další...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  20:57

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

