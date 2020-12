Fotbalisté Jablonce po dvou výhrách venku hostí v dohrávce Bohemians

Domácí mají za sebou dvě vítězství na hřištích soupeřů: po výhře 3:1 v Podještědském derby v Liberci triumfovali i před pěti dny 2:0 ve Zlíně.

„Je to důležitý zápas, protože vždy, když něco uhrajeme venku, tak by bylo dobré to doma potvrdit. Ale to říkáme vždycky a samozřejmě bychom chtěli navázat na dvě výhry s Libercem i Zlínem, oba to byli těžcí soupeři,“ podotkl Petr Rada, kouč Jablonce.

Jablonec - Bohemians Úterý 17.00 online

„Bohemka je také kvalitní a hodně běhavé mužstvo. Mají to dobře poskládané, ale samozřejmě nevíme, v jakém rozpoložení budou hráči po karanténě. Na zápas jsme se připravovali svědomitě a musíme do toho znovu dát pracovitost, poctivost a fotbalovost.“

Fotbalisté Bohemians v prvním zápase po návratu z karantény doma jen remizovali s nováčkem soutěže z Pardubic 1:1 a nezvítězili ve třetím z posledních čtyř kol. Venku v této ligové sezoně získali jediný z celkových 11 bodů.

„Jablonec vyhrál v pátek ve Zlíně a předtím také zaslouženě v derby v Liberci. Čeká nás tedy opravdu těžký soupeř. Komplikace můžou před zápasem zastihnout oba týmy, uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme,“ uvedl pro ČTK asistent trenéra Pražanů Erich Brabec.

Jablonečtí fotbalisté jsou v tabulce pátí a pokud v dnešním domácím duelu zvítězí, bodově se dotáhnou na třetí Olomouc. Bohemians patří 13. příčka.