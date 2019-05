Matoušek umí rozhodnout zápas sám, varuje Pilík brněnské fotbalisty

„Zbrojovka si musí být vědoma, že ji čekají úplně jiné zápasy než ve druhé lize. Tlak a vliv okolí sehraje velmi důležitou roli. Rozhodne, jak to kdo líp zvládne v hlavě. Když tohle skončí, žádná možnost nápravy už nebude,“ říká Pavel Zavadil, fotbalista, který dřív hrál za Brno a postoupit mezi elitu dokázal s Opavou.

„Brno má momentálně vynikající formu, pro Příbram zase hovoří zkušenosti a větší množství těžkých zápasů v této sezoně,“ přidává záložník Tomáš Pilík, odchovanec Příbrami a též bývalý hráč Zbrojovky.

Postřehy obou zkušených hráčů dokreslují klíčové body baráže, jejíž první díl by měl dnes v Brně sledovat našlapaný stadion.

Nadšení kontra zkušenost

Do rozhodující fáze sezony Zbrojovka prosvištěla sérií šesti výher v řadě, během nichž nastřílela 21 gólů. Příbram do baráže „padla“ až v posledních vteřinách posledního kola, hráči z hlav musí vyhánět zklamání, opřít se ale mohou o zkušenosti. „Pro Příbram hraje to, že když byla pod tlakem, uměla se s tím vypořádat a zabrat,“ vnímá Zavadil. „Je hodně silná týmově, ve svém středu má vynikající osu Rezek, Fantiš, Matoušek. Rezka strašně uznávám, jak hraje, to je jejich stěžejní hráč,“ dodává 41letý tahoun Opavy.

Brňané věří ve své vítězné nastavení. „Zrádné by naše poslední jasné výhry mohly být v případě, kdy by si někdo myslel, že to půjde samo. To my rozhodně neuděláme. Pro nás je naše forma povzbuzující,“ míní brněnský trenér Pavel Šustr.

Faktor Matoušek

Za tento mladý klenot dala Slavia astronomických 40 milionů korun a nechala ho v Příbrami hostovat. Zabiják s dětským úsměvem mužstvu pomáhá hlavně v brejcích a v zakončení. „Pro Brno bude důležité ho uhlídat. Když má den, umí zápas rozhodnout sám,“ chválí opěvovaného hráče Pilík.

Matoušek má výborná čísla, dal 10 gólů a na 4 přihrál. „Megatalent. Matoušek je úplně jinde než ostatní kluci. Má obrovskou rychlost, je gólový, je vidět, že je vyhraný. Řadím ho mezi top tři nejlepší mladé hráče u nás,“ souhlasí i Zavadil.

Co na to Zbrojovka? Na jediného hráče soupeře se zaměřovat nechce, ale zároveň moc dobře ví, co za paseku v její obraně může Matoušek napáchat, pokud mu povolí nasadit do sprintu. „Hráči ho vnímají, viděli ho v televizi. Při jeho rychlosti, práci s míčem a hře jeden na jednoho je těžké ho bránit,“ uvědomuje si Šustr.

Adaptace Brna na vyšší úroveň

Nejen hráče jako Matoušek proti sobě hráči Zbrojovky, byť někteří z nich ligu dlouho hráli, celou sezonu neviděli. Je namístě se ptát: srovnají se s přepnutím na vyšší úroveň?

„Je možné, že chvilková adaptace na rychlost a na kvalitu bude potřeba, ale věřím tomu, že ji potřebovat nebudeme a hned v prvním zápase budeme vyrovnaným soupeřem,“ řekl Šustr. Jako vždy se drží své mantry: soupeře respektuje, ale za svým týmem stojí. „Hráčská kvalita v lize je vyšší. Taktika je o kousek dál, je tam vidět méně chyb. Sázím na to, že jsme na podobné úrovni a že rozhodne momentální nastavení na výkon,“ říká.

Pozorovatelé souhlasí s tím, že Zbrojovka pod Šustrem udělala velký pokrok. „Je na tom velmi dobře kombinačně, má šikovné hráče, technické a rychlé. Praktikuje rychlý přechod do útoku, po ztrátě míče hned napadají. Beru Brno jako prvoligové mužstvo, a jestli chce nahoru, nastala na to správná doba. Vím, že Budějovice ze druhé ligy postoupily přímo, ale nejlepší na jaře byla Zbrojovka,“ myslí si Zavadil. Ale i on varuje: „Ligový fotbal bude úplně jiný než ve 2. lize.“

Domácí prostředí

Ani jednou v probíhající sezoně nemuseli v Brně otevřít sektory za brankou, ve středu to bude potřeba. Čeká se plný dům. Kotel.

„Divácké zázemí tam vždycky bylo a určitě ho má lepší Brno než Příbram. Přijde hodně lidí, síla publika požene domácí za co nejlepším výsledkem do odvety,“ je si jist Zavadil, který zvažuje, že se taky přijede podívat.

Šustr tvrdí: „Doma i venku budeme zaměřeni na náš kvalitní výkon. Nečekejte odkopávání na tribunu jen proto, abychom udrželi výhru.“

Ovšem i Zavadil do Brna připomíná: „Na domácím utkání hodně záleží. V Příbrami to bude pro hosty strašně těžké.“