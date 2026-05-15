Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Autor:
  13:25
Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla postavit stadion primárně pro rezervu a ženský tým včetně tréninkového zázemí. „Víme, že Praze taková infrastruktura chybí,“ přiblížil přímo v krčském areálu sparťanský místopředseda představenstva František Čupr.
Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v pražské Krči. | foto: ČTK

Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro...
Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro...
Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty. Na tiskovou...
Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty.
7 fotografií

Sparta už delší dobu hledala vhodné místo, které by mohl využívat B-tým hrající v azylu na Žižkově společně s ženským áčkem hrajícím na Proseku.

„Právě rezerva byla hlavním motivátorem, abychom zahájili hledání a současně výstavbu dalšího areálu,“ přiblížil Čupr na kraji současného trávníku, který je ohraničen už jen chátrajícím plotem. Bývalé betonové tribuny porostly trávou. Zbytky časů, kdy se vedle nádraží v Krči ještě hrála třetí liga, už jsou pryč.

Za tři roky by se sem měl zase vrátit ryk velkého fotbalu. A vzhledem ke dvěma novým tréninkovým hřištím pravidelně.

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Většina sparťanských týmů se v současnosti sice připravuje na Strahově, kde sídlí tréninkové centrum, část z nich – zejména těch nejmladších – by se v budoucnu měla přesunout do Krče.

„A Prosek by měl nadále sloužit jako dívčí akademie,“ doplnil Čupr. „V Krči jsme samozřejmě otevřeni i spolupráci s dalšími týmy, třeba Slavojem Vyšehrad, který zde hraje taky. Případně jsme připraveni areál nabídnout fotbalové asociaci jakožto zázemí pro A-tým žen, případně další mládežnické reprezentace,“ líčil.

Jak jste komunikovali se zástupci fotbalové asociace?
Proběhla krátká diskuze, kdy jsme se o tom bavili s předsedou Davidem Trundou. Jemu se ten nápad zamlouval, nicméně jsou to zatím jenom předběžné diskuze.

sport.idnescz

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí.

️ „Stavíme budoucnost, budujeme moderní fotbalový areál,“ prohlásil František Čupr, výkonný místopředseda představenstva „velké Sparty“.

Dominik Duffek, iDNES.cz / AC Sparta Praha
Dominik Duffek, iDNES.cz

15. května 2026 v 10:58, příspěvek archivován: 15. května 2026 v 12:04
oblíbit odpovědět uložit

Jak postupuje výstavba hlavního stadionu na Strahově?
Tento areál v Krči bude hotový výrazně rychleji než stadion na Strahově, protože u něj zatím hovoříme s architekty, s UEFA, s konzultanty ve sportovní oblasti a snažíme se skládat všechny dílky puzzle, abychom mohli udělat architektonickou soutěž a pokračovat v přípravě dokumentace. Nakonec přijde stavební povolení.

Posunul se nějak časový výhled?
To je velice těžké předjímat, my opravdu počítáme s tím, že budeme schopni ten stadion na Strahově postavit v horizontu spíše osmi až deseti let. První vizualizace věřím, že přijdou v příštím roce.

Inspirujete se nějakou zahraniční koncepcí?
Ano a těch inspirací je celá řada. Možná jenom zmíním nový připravovaný stadion v Zaragoze, kde by se mělo hrát i budoucí mistrovství. To je velice pěkný městský stadion, který se v současné době staví. Pokud to někoho zajímá, není problém si to najít.

Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro rezervu a ženský tým společně s tréninkovými hřišti.

Jak se vám dosud jednalo se Žižkovem, který vám zázemí pro rezervu poskytuje?
Jsme velice rádi, že nám Viktorka poskytla a současně stále poskytuje zázemí, protože víme, že fotbalové infrastruktury v Praze jednoznačně chybí. Nemáme zde moderní stadiony pro druhou ligu, chybí zde i kvalitní stadiony pro třetí ligu. To nás vedlo k úvaze, že pokud chceme hrát a rozvíjet český fotbal obecně, tak si musíme postavit nové tréninkové zázemí. Jsem opravdu Viktorce vděčný, že tam můžeme hrát. Finančně to není nijak náročné ve srovnání s tímto areálem, takže by dávalo smysl zůstat, ale chceme mít vlastní zázemí se svou identitou.

Co se týče sportovní stránky A-týmu, jak hodnotíte uplynulou sezonu?
Sezonu rozhodně nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, protože nemáme titul. Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru a skončíme bez trofeje, s čímž nemůžeme být spokojení. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, kdybychom zvládli v další sezoně předkola Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze. To bychom vnímali jako určitou náplast a samozřejmě zlepšení proti té pohárové Evropě, kterou jsme zažili tuto sezonu.

Sparta představila návrh moderního areálu v Krči, jehož součástí bude mimo jiné stadion pro B tým.

Mezitím sparťanská rezerva bojuje o udržení druhé ligy.
Možná budu v kontradikci s tím, co říká Tomáš Rosický, ale pro mě je velice důležité, aby B-tým zůstal ve druhé lize. Koncepce, se kterou pracujeme, je mít pokryté všechny tři ligy. To znamená vedle elitního áčka mít béčko ve druhé lize, aby naši mladí velice perspektivní hráči měli možnost se rozvíjet už v profesionální soutěži, kde je kvalita soupeřů a hřišť významně vyšší. A poté aby naši hráči mohli působit v našich partnerských klubech v rámci třetí ligy.

Víte, jak byste reagovali, kdyby rezerva sestoupila?
Teď se soustředíme na to, abychom záchranu zvládli. Tomášovi jsem dal za úkol, aby připravil strategii, ale teď ještě nebudu zveřejňovat detaily.

Třeba změna koncepce?
Nemyslím, že by koncepce byla špatná. Bohužel jsme to jenom herně nezvládli. V předchozích letech fungovalo, že s námi v rámci béčka úspěšně pracoval David Pavelka, který byl důležitou součástí týmu a díky němu byla rezerva lepší. Teď nikoho takového nemáme. Ne proto, že bychom nechtěli, ale nepovedlo se nám to zrealizovat a jednoznačně se ukázalo, že je to nedostatek.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač.

Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík...

15. května 2026  13:36

Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparťanský místopředseda představenstva František Čupr představuje nový areál v...

Jakmile se po Jižní spojce blížíte Barrandovskému mostu, po pravé straně si nad betonovými protihlukovými stěnami můžete všimnout omšelého obřího míče. Do tří let by právě tam fotbalová Sparta měla...

15. května 2026  13:25

Juroška přesunu o ligu níž nelituje. O Brnu říká: V kabině není žádný rušivý element

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Po kapitánovi Stanislavu Hofmannovi je nejzkušenějším v kádru. Pravý bek Jan Juroška má doma svůj dres národního týmu, který ale nikdy neoblékl, a v pomyslném kariérním šuplíku 170 startů v první...

15. května 2026  11:50

Za Union už ne. Král po sezoně německý klub opustí, vyprší mu smlouva

Smutný střelec Alex Král po prohře s Realem Madrid.

Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.

15. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:27

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Areál v pražské Krči, který Sparta oživí a postaví v něm moderní stadion pro...

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

15. května 2026  10:06

Slovan neuspěl a opět bude bez Evropy. Nejlepší šestka je úspěch, říká Kováč

Nespokojený liberecký trenér Radoslav Kováč v zápase s Hradcem.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky, v nadstavbě ale zatím bod nezískal a po prohře s Hradcem Králové...

14. května 2026  17:58

Slováky po Calzonovi převezme Weiss. K reprezentaci se vrací po čtrnácti letech

Trenér Slovanu Bratislava Vladimír Weiss během zápasu s Manchesterem City.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss. Jednašedesátiletý kouč nahradil Itala Francesca Calzonu, jenž skončil po neúspěšné baráži o mistrovství světa a svaz...

14. května 2026  16:46

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

Nové Bazaly

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

14. května 2026  16:14

KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

vydáno 14. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně

Útočník Chytil dopravil míč do jablonecké branky i přes bolest.

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

14. května 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.