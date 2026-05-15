Praze takové stadiony chybí. Čupr o vizi Sparty, inspiraci pro Strahov i stavu béčka

Sparta už delší dobu hledala vhodné místo, které by mohl využívat B-tým hrající v azylu na Žižkově společně s ženským áčkem hrajícím na Proseku.
„Právě rezerva byla hlavním motivátorem, abychom zahájili hledání a současně výstavbu dalšího areálu,“ přiblížil Čupr na kraji současného trávníku, který je ohraničen už jen chátrajícím plotem. Bývalé betonové tribuny porostly trávou. Zbytky časů, kdy se vedle nádraží v Krči ještě hrála třetí liga, už jsou pryč.
Za tři roky by se sem měl zase vrátit ryk velkého fotbalu. A vzhledem ke dvěma novým tréninkovým hřištím pravidelně.
Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště
Většina sparťanských týmů se v současnosti sice připravuje na Strahově, kde sídlí tréninkové centrum, část z nich – zejména těch nejmladších – by se v budoucnu měla přesunout do Krče.
„A Prosek by měl nadále sloužit jako dívčí akademie,“ doplnil Čupr. „V Krči jsme samozřejmě otevřeni i spolupráci s dalšími týmy, třeba Slavojem Vyšehrad, který zde hraje taky. Případně jsme připraveni areál nabídnout fotbalové asociaci jakožto zázemí pro A-tým žen, případně další mládežnické reprezentace,“ líčil.
Jak jste komunikovali se zástupci fotbalové asociace?
Proběhla krátká diskuze, kdy jsme se o tom bavili s předsedou Davidem Trundou. Jemu se ten nápad zamlouval, nicméně jsou to zatím jenom předběžné diskuze.
Jak postupuje výstavba hlavního stadionu na Strahově?
Tento areál v Krči bude hotový výrazně rychleji než stadion na Strahově, protože u něj zatím hovoříme s architekty, s UEFA, s konzultanty ve sportovní oblasti a snažíme se skládat všechny dílky puzzle, abychom mohli udělat architektonickou soutěž a pokračovat v přípravě dokumentace. Nakonec přijde stavební povolení.
Posunul se nějak časový výhled?
To je velice těžké předjímat, my opravdu počítáme s tím, že budeme schopni ten stadion na Strahově postavit v horizontu spíše osmi až deseti let. První vizualizace věřím, že přijdou v příštím roce.
Inspirujete se nějakou zahraniční koncepcí?
Ano a těch inspirací je celá řada. Možná jenom zmíním nový připravovaný stadion v Zaragoze, kde by se mělo hrát i budoucí mistrovství. To je velice pěkný městský stadion, který se v současné době staví. Pokud to někoho zajímá, není problém si to najít.
Jak se vám dosud jednalo se Žižkovem, který vám zázemí pro rezervu poskytuje?
Jsme velice rádi, že nám Viktorka poskytla a současně stále poskytuje zázemí, protože víme, že fotbalové infrastruktury v Praze jednoznačně chybí. Nemáme zde moderní stadiony pro druhou ligu, chybí zde i kvalitní stadiony pro třetí ligu. To nás vedlo k úvaze, že pokud chceme hrát a rozvíjet český fotbal obecně, tak si musíme postavit nové tréninkové zázemí. Jsem opravdu Viktorce vděčný, že tam můžeme hrát. Finančně to není nijak náročné ve srovnání s tímto areálem, takže by dávalo smysl zůstat, ale chceme mít vlastní zázemí se svou identitou.
Co se týče sportovní stránky A-týmu, jak hodnotíte uplynulou sezonu?
Sezonu rozhodně nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, protože nemáme titul. Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru a skončíme bez trofeje, s čímž nemůžeme být spokojení. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, kdybychom zvládli v další sezoně předkola Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze. To bychom vnímali jako určitou náplast a samozřejmě zlepšení proti té pohárové Evropě, kterou jsme zažili tuto sezonu.
Mezitím sparťanská rezerva bojuje o udržení druhé ligy.
Možná budu v kontradikci s tím, co říká Tomáš Rosický, ale pro mě je velice důležité, aby B-tým zůstal ve druhé lize. Koncepce, se kterou pracujeme, je mít pokryté všechny tři ligy. To znamená vedle elitního áčka mít béčko ve druhé lize, aby naši mladí velice perspektivní hráči měli možnost se rozvíjet už v profesionální soutěži, kde je kvalita soupeřů a hřišť významně vyšší. A poté aby naši hráči mohli působit v našich partnerských klubech v rámci třetí ligy.
Víte, jak byste reagovali, kdyby rezerva sestoupila?
Teď se soustředíme na to, abychom záchranu zvládli. Tomášovi jsem dal za úkol, aby připravil strategii, ale teď ještě nebudu zveřejňovat detaily.
Třeba změna koncepce?
Nemyslím, že by koncepce byla špatná. Bohužel jsme to jenom herně nezvládli. V předchozích letech fungovalo, že s námi v rámci béčka úspěšně pracoval David Pavelka, který byl důležitou součástí týmu a díky němu byla rezerva lepší. Teď nikoho takového nemáme. Ne proto, že bychom nechtěli, ale nepovedlo se nám to zrealizovat a jednoznačně se ukázalo, že je to nedostatek.