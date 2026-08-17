Pracovaly hlavy i strach. Kluci nesmějí od vlastní hry upouštět, ví olomoucký Hapal

„Za vítězství jsme samozřejmě rádi. Se třemi body jsem spokojený, ale nebylo to jednoduché hlavně kvůli závěru utkání, kde jsme upustili od naší hry,“ prohlásil po utkání olomoucký trenér Pavel Hapal.
Hanáci opravdu tři čtvrtiny zápasu hru kontrolovali. Dostávali se do větších šancí, a především drželi míč. Své příležitosti neproměnili Sejk ani Ghali, který se po změně stran nakonec prosadil, ale jeho trefu zrušil ofsajd.
„Během 70 minut tam bylo dost kvalitních věcí, ale pořád nás trápí koncovka. V některých pasážích už jsme velice dobří. Hráči plní to, co po nich chceme, ale u gólu a v některých situacích před ním jsme znervózněli a nehráli svou hru, kterou hrát chceme. Hlava pracuje a kluci se o výsledek začali bát, což je škoda. Musíme dál pracovat na tom, aby od naší hry neupouštěli,“ uvědomoval si Hapal.
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Jedinou změnou v sestavě bylo nasazení Fabijana Krivaka, který se před týdnem v Brně vrátil po krátkém zranění. V zápase s Artisem nahradil Davida Tkáče a v závěru rozhodl o výhře Hanáků. Tentokrát si role vyměnili. Tkáč sice gól nedal, ale průnikovou přihrávkou vyslal Václava Sejka, který předložil míč před prázdnou branku maďarskému středopolaři Baráthovi. Ten už měl jediný úkol – dát svůj třetí gól v dresu Sigmy.
„Nikdy to není snadné, ale samozřejmě to bylo do prázdné branky. To je těžké netrefit,“ smál se Péter Baráth. „Za gólem byla opravdu dobrá týmová práce. Nakonec jsem ho dal já, ale myslím si, že nezáleží na tom, kdo skóruje. Potřebovali jsme ho a pomohl nám vyhrát zápas,“ pokračoval.
Krivak střídal už po přestávce a místo něj přišel typologicky jiný Tkáč. „Trošku mě mrzí, že se nedostal do nějaké vážnější situace. Měl tam jednu střelu, kterou gólman jednoduše vyřešil, nicméně hru určitě oživil,“ hodnotil Tkáčův přínos Hapal.
„Věděli jsme, že Fabijan nevydrží, navíc v tom teple. Když hraje, tak ve velké intenzitě, hodně toho naběhá. Ale kvůli zranění toho moc neodtrénoval. Střídání jsme měli připravené, navíc si o něj v poločase sám řekl,“ vysvětlil Hapal.
Gólový stoper a žlutá pro kouče
Sigmu do vedení na konci první půle neposlalo žádné z ofenzivních es, ale spolupráce dvou stoperů Sylly a Lurvinka, kterou zakončil švýcarský obránce svým druhým gólem v ligové sezoně. Prozatím je tak nejlepším olomouckým střelcem v aktuálním ročníku. O jeho kvalitě v ofenzivních situacích však hovoří i dlouhodobější statistika. V kalendářním roce vstřelil více soutěžních gólů v dresu Olomouce pouze Danijel Šturm, jenž se na jaře prosadil šestkrát a nyní už nastupuje v dresu Slavie. Louis Lurvink dokázal dát pět gólů v patnácti odehraných zápasech.
O první čisté konto v sezoně Lurvinka i jeho spoluhráče připravil hráč, jehož jméno bylo v létě spojováno s možným přestupem právě do Sigmy – Paul Ndubuisi. V utkání využil přihrávku uzdraveného Lukáše Vorlického, který se u brankové čáry zbavil Ghaliho.
„Měli jsme z Vorlického obavy. Na kluky jsem křičel, že chodí jeden na jednoho. Je to typ hráče, který dokáže hru změnit. Ghali se v poslední fázi asi rozhodl, že nechce udělat roh, chtěl míč pokrýt. To je škoda, věřím, že bychom roh ubránili. Místo toho se soupeř dostal do většího varu,“ mrzelo Hapala.
Najednou bylo vše jinak a tým z Uherského Hradiště vstřelená branka nakopla. Poslední minuty duelu patřily domácím. Přibližně 300 olomouckým fanouškům zatrnulo hlavně v poslední vteřině zápasu, kdy brankář Jan Koutný vyrazil nebezpečnou střelu Vorlického. Celkem lapil pět pokusů.
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„Slovácko nás trápilo a na můj vkus mělo dost šancí. Podržel nás Kouťas v brance,“ uznal Hapal. „Bylo těžké se ubránit, ale šlo o dobrou práci celého týmu a Koudy předvedl opravdu dobré zákroky,“ potvrdil Baráth.
Ve vypjatém závěru neudržel emoce na uzdě kouč Hapal a od rozhodčího za to dostal žlutou kartu. „Protestoval jsem proti některým zákrokům. Konkrétně situace před šestnáctkou byla jasný faul. Myslím, že nám sudí udělil výhodu, ale balon jsme ztratili a faul dopísknutý nebyl. Řekl bych, že se to mělo řešit. Ale vlastně jsem rád, že jsem kartu dostal já, a ne hráči. Karty se počítají a věřím, že to zvládnu,“ usmál se.