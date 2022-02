Sigma marně hledá cestu k vítězství nad Baníkem, neuspěla sedmkrát za sebou

V zimě dal Baník nabídku na koupi reprezentačního stopera Sigmy Václava Jemelky, do té doby u rivalů již od mládežnických kategorií nemyslitelná věc. Hanáci za ni poděkovali a odmítli ji. „Téma to pro mě bylo, i když by to bylo docela třaskavý,“ řekl Jemelka nedávno v rozhovoru pro MF DNES.