Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Petr Fojtík
  9:13
Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínský útočník Tomáš Poznar na předsezonní tiskové konferenci.
Tomáš Poznar (Zlín) slaví gól v 19. minutě utkání proti Teplicím.
Kapitán Tomáš Poznar slaví se spoluhráči druhý gól Zlína v 19. minutě utkání...
Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly
8 fotografií
V minulém ročníku překonal dvě vysněné mety – 200 startů v nejvyšší české soutěži a 50 prvoligových branek. Další individuální výzvy chce sedmatřicetiletý kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar zdolat v nadcházející sezoně. Prvotním cílem je však stejně jako loni záchrana soutěže.

„Víme, že všichni nás dávají zase do pozice outsidera a nejslabšího týmu ligy. Chceme jim dokázat, že se mýlí a že nejsme na odpis,“ říká Poznar, pro něhož bude nadcházející sezona zřejmě poslední v Chance lize.

V ročníku minulém vám hodně pomáhala nováčkovská euforie. Co teď?
Časem vždycky vyprchá a šlo to vidět už v minulé sezoně. Na jaře jsme neměli některé zápasy tak povedené. Vzpomenu domácí utkání s Teplicemi v nadstavbě, které jsme prohráli, i když jsme vedli 2:0. Motivuje nás, abychom se vrátili k loňskému podařenému podzimu.

Tým se výrazně omladil. Jak na vás působí?
Někteří kluci potřebují ještě čas. Adaptace bude delší. Jiní do toho skočili vehementně. Přišli kluci z akademie, kteří jsou moc šikovní, a je poznat, že mají v sobě zlínskou DNA. Je nás dost. Musí se to usadit. Přibylo hodně hráčů, mají potenciál a charakter Zlínu pomoct, ale stejně to bude v úvodu na ose, která tady byla minulou sezonu. Škoda, že se na jaře zranil Kuba Jugas, který se dostával do formy, jak ho všichni známe. Pořád je ale v kabině a má v ní důležité slovo. Komunikujeme spolu každý den.

Plzeň nevyhrála ani ve druhém zápase na soustředění, vítězí naopak Hradec i Zlín

Přibylo i hodně cizinců. Jak je co nejlépe začlenit do týmu, aby zapadli a nebyli rušivými elementy, což se před lety ve Zlíně stalo?
Snažíme se s nimi co nejvíce komunikovat. Někteří bohužel nemají takovou znalost angličtiny. Naštěstí fyzioterapeutka Katka David umí dobře francouzsky. I nový kondiční trenér mluví skvěle anglicky. Pořád klub rozvíjíme a i my hráči se jazykově rozvíjíme. Kluci ze zahraničí, kteří jsou tady déle, s novými komunikují více, předávají jim pravidla kabiny.

Pochvaloval jste si přínos nového kondičního trenéra Ivana Klusačka. Co přinesl jiného?
Hodně inovativních prvků. Je vidět, že šel nějakými kluby a chce se rozvíjet. Je velmi pracovitý. Od rána do večera připravuje klukům individuální plány, věnuje se jim. Pořád děláme nové testové baterie. Posouvá nás, posouvá klub, my se posouváme ve výkonech. Hlídá věci, které by nás mohly brzdit. Zapadl do kabiny, vážíme si, že ho máme.

Osobně jste na tom kondičně lépe než loni?
Abych byl dobře připravený, musím mít natrénováno. Díky lidem, jako je Ivan, který nás tahá do cvičení a neustále nás hlídá a kontroluje, si myslím, že jsme připravení více. Ale nechci to zakřiknout. Snad to bude vidět na hřišti.

V sobotu začínáte doma proti Ostravě, kde jste na jaře dvakrát prohráli. To je ostrý los, že?
Baník bude v českém fotbale braný vždycky jako velký klub. Porazit ho hned v prvním kole je pro nás velká výzva. Máme jim co vracet. Měli jsme i docela smůlu v domácím zápase (1:1).

Zlínský fotbalista Tomáš Poznar

Body by to chtělo. Hned příští zápas jedete na Spartu.
Pamatuji si ve Zlíně i těžší losy a zvládli jsme to. Proč by to tak nemohlo být i tuhle sezonu? Začátek je nevyzpytatelný pro všechny. Doufám, že budeme černý kůň, který do sezony dobře vstoupí. S příchodem dvou brněnských klubů není v lize slabých soupeřů, ale s každým se dá hrát.

Před minulou sezonou jste měl dvě osobní přání, která jste si splnil. Máte nějaké i před letošní?
Vždycky musím mít svoji motivaci. Ať jsem lepší než v předchozí sezoně. To je základ. Teď cílím na 100 gólů za Zlín v soutěžních zápasech. Chybí mi jich pět. Kdyby se mi to povedlo, bylo by to hezké. A také můžu dosáhnout na 200 zápasů za Zlín.

Ligový rekordman Milan Petržela oznámil, že končí svoji kariéru. Máte k sobě blízký vztah. Tušil jste to?
V kontaktu jsme často, věděl jsem to. Mrzí mě, že to neproběhlo jinak. Takový hráč by se měl loučit ve velkém stylu, měly by znít fanfáry. Věřím, že Plzeň něco takového uspořádá. Zaslouží si to. Ve fotbale se budeme dál potkávat. Myslím, že by mohl ještě hrát, ale usoudil, že už ne. Jsem moc rád, že jsem si s ním mohl zahrát, protože je to výjimečný fotbalista. A také je to fajn kluk. Proto jsme kamarádi a rozumíme si. K jeho kariéře mu gratuluji, je veliká. Klobouk dolů.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V minulém ročníku překonal dvě vysněné mety – 200 startů v nejvyšší české soutěži a 50 prvoligových branek. Další individuální výzvy chce sedmatřicetiletý kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar...

24. července 2026  9:13

V bráně začne Surovčík, od Karabce čekám velké věci. Priske o kádru i ambicích

Trenér Brian Priske na předsezonní tiskové konferenci Sparty.

Promění se ještě Sparta na startu sezony? A jak moc? Konkrétní otázky pochopitelně nemohl komentovat, přesto dánský kouč Brian Priske připustil: „O pozicích například zraněných hráčů se bavíme denně...

24. července 2026  8:30

S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká

Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu.

Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy...

24. července 2026  8:27

Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

Marek Nikl ještě coby kouč Českých Budějovic.

S jihlavským fotbalem to ještě na konci května nevypadalo vůbec růžově. Ovšem nakonec se hrozba sestupu do MSFL nenaplnila, a tak v pátek FC Vysočina vstupuje do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.

24. července 2026  7:19

Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci pražské Slavie.

Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal...

24. července 2026

Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi

Gólman Hradce Králové Adam Zadražil

Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal...

23. července 2026  22:41

Varaždín - Jablonec 3:2, hosté neudrželi vedení. Soupeř rozhodl chvíli před koncem

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Druhá česká čtvrteční výhra na evropském poli se nekoná, třebaže k ní byli fotbalisté Jablonce blízko. Ve 2. předkole Konferenční ligy ale konec na hřišti chorvatského Varaždínu padli 2:3. Za výběr...

23. července 2026  19:30,  aktualizováno  22:28

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Trénink jabloneckých fotbalistů, v popředí Jan Chramosta.

Fotbalisté Jablonce zahájili kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3 a ve čtvrtek 30. července se doma pokusí nepříznivý výsledek otočit. V našem...

21. července 2026  10:29,  aktualizováno  23. 7. 22:11

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl Van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Lépe začít sezonu nemohli. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy triumfovali na půdě norského Tromsö 1:0. Kromě bodů do evropského koeficientu vezou z polárního kruhu...

23. července 2026  18:30,  aktualizováno  21:16

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole zvítězili na hřišti norského Tromsö 1:0 a před odvetou mají výbornou pozici. V našem přehledu najdete informace o termínech...

23. července 2026  21:16

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém...

23. července 2026  20:30

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...

23. července 2026  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×