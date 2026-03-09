Chance Liga 2025/2026

Potyčka při derby. Kuchtu nakopl domácí fyzioterapeut, Sparta zveřejnila video

Autor:
  9:50
Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav Volek po utkání zanesl do zápisu v rámci zprávy rozhodčího. Hostující klub pak zveřejnil videozáznam incidentu.

„Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen,“ řekl iDNES.cz ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. „Taková věc je podle našeho názoru absolutně za hranou a hned po zápase jsme na ni upozornili zástupce Slavie,“ doplnil.

„Určitě je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů,“ reagoval pro iSport.cz šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

O co vlastně šlo?

„V poločasové přestávce při odchodu do kabin došlo v útrobách stadionu k hromadné konfrontaci více osob z obou mužstev a zároveň osob nezúčastněných v zápise o utkání,“ napsal rozhodčí do neveřejné části zápisu o utkání.

„Potyčka byla dle vedoucího hostujícího týmu (Miroslava Baranka) vyprovokována kopnutím člena realizačního týmu domácích do hráče Jana Kuchty,“ popsal Volek.

Chorý bez sprintů, Provod na 70 procent. Trpišovský o žhavém derby: Jako v play off!

Vypjaté pražské derby nakonec domácí po přestávce zvrátili a zvítězili 3:1 a sudí Volek v následném televizním rozhovoru pro Oneplay Sport vyzdvihl: „Hrál se fotbal, nějaké emoce tam byly, ale myslím, že všechno v rámci mezí.“

Platí to i o zmíněné potyčce o půli?

David Jurásek a David Zima (Slavia) diskutují s hlavním rozhodčím.

Volek o ní referuje zprostředkovaně, nejspíš tedy neviděl její začátek, či u ní přímo nebyl. Podle informací serveru Blesk Sport ji vyprovokoval slávistický fyzioterapeut Daniel Berger, což má dokládat i video, které Sparta následně médiím poskytla.

Člen domácího realizačního týmu ve slávistické bundě na něm prudce kopne hostujícího Kuchtu do nohy. Ostatní se v prostorách mezi kabinami překřikují a pošťuchují mezi sebou.

„Vždy slušný, hodný, tichý a přátelský fyzioterapeut. Nikdy za více než deset let jsem u něj nezažil ani náznak něčeho podobného,“ řekl o Bergerovi Tvrdík. „Byl to zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: Stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné.“

Jaký hrozí trest?

Pokud by byl Berger uveden v zápise o utkání, vztahoval by se na toto chování paragraf 48 disciplinárního řádu, který upravuje tělesné napadení. Tam hrozí zákaz činnosti na dva měsíce či peněžitá pokuta 25 tisíc korun. Pokud disciplinární komise Ligové fotbalové asociace usoudí, že šlo o kopnutí či udeření zvlášť hrubým způsobem, zvedá se sazba až na šest měsíců a 50 tisíc korun.

Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

V případě nezapsaného fyzioterapeuta ale bude spíš platit paragraf 66, tedy nesportovní chování fanoušků a jiných osob. Tam hrozí trest fyzické osobě, která může být „potrestána důtkou, zákazem činnosti až na jeden rok, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.“

Celá potyčka se stala poté, co v prvním poločase nejdřív nebyl vyloučen sparťan Mercado, který sice fauloval Sadílka a viděl červenou, jenže po zásahu videoasistentů se trest změnil na žlutou.

V závěru nastavení pak udeřil po standardní situaci Vydra, a tak Slavia doma rázem prohrávala. Těžko říct, co přesně potyčce předcházelo. Je pravděpodobné, že ji bude komise vyšetřovat.

Mimochodem, něco podobného loni řešila také Sparta, když v květnovém finále poháru její tehdejší fyzioterapeut Filip Hrdlička dal během utkání facku Janu Královi z Olomouce. Protože byl součástí zápisu, dostal následně pokutu 25 tisíc korun a ve třech soutěžních zápasech nesměl na lavičku, klub ho však ze dne na den vyhodil.

Jak zareaguje Slavia?

