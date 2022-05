Haraslín natrvalo. A dál? Blízko do Sparty mají Mejdr, Daněk i Zelený

Spartu sice ve středu čeká poslední a zcela zásadní zápas sezony - finále poháru na Slovácku -, ale zároveň už připravuje kádr pro nadcházející ročník. Snaží se, aby byla rychlejší než konkurence.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický dál drží svou vizi a pracuje na posilách, které se hodí do klubové filozofie. Do té navíc vybírá i vhodného trenéra.

V jaké fázi jsou tedy jednání s vytipovanými hráči?

Jan Mejdr, 27 let, pravý obránce či wingback, Hradec Králové. Sparťanský odchovanec nadchnul ve své první ligové sezoně stejně jako celý Hradec Králové. Předminulý víkend ho sice Slavia pozvala na svůj zápas se Slováckem a zdálo se, že Mejdr podepíše v Edenu. Jenže s hráčem se červenobílí domlouvali přes odpor Hradce, který jednání na úrovni klubů následně zastavil.

Mejdr měl ještě nabídku z Plzně, ale rozhodl se pro Spartu, která ho vychovala. Jako první o tom v pondělí informoval server iSport.cz.

Na nejvyšší úrovni v první lize přitom odehrál jedinou sezonu. Do Hradce přišel v lednu 2020 ze Sokolova.

Sparta s ním jednala na základě souhlasu jeho současného klubu. „Sparta je s hráčem domluvená, čeká se ještě na dohodu s Hradcem Králové,“ sdělil zdroj obeznámený s jednáním.

Mejdr může navázat na stopu svého otce Pavla, který v osmdesátých letech právě se Spartou získal mistrovský titul.

Kryštof Daněk, 19 let, střední či krajní záložník, Olomouc. Jeden z největších českých talentů. Hráč už v Praze absolvoval zdravotní prohlídku, ale ještě se ladí smlouvy.

I o Daňka měla zájem Slavia, nicméně Sparta je aktuálně s klubem i samotným fotbalistou na podmínkách transferu domluvená.

Někdy hraje až příliš individuálně, jako by takticky nezapadal do soukolí týmu. Ale pořád je mladý. Jen by potřeboval zesílit, česká liga je totiž hodně o soubojích.

Ročník 2003. Daněk je stejně starý jako sparťanští odchovanci Martin Vitík či Adam Karabec a o rok mladší než Adam Hložek, který je na odchodu.

„Adam je jiný typ hráče než Kryštof. Už jako sedmnáctiletý před dvěma lety vypadal nabušeně, přírodní úkaz. Silou na balonu je ale hodně podobný Kryštofovi,“ porovnával olomoucký asistent Jiří Saňák loni na podzim v podcastu Z voleje.

Daněk nastupuje v lize od sedmnácti, v Olomouci se brzy dostal i do základní sestavy. Působí na velkém prostoru a hraje ve vysoké intenzitě.

Umí se dostat do koncovky, kterou má silnou, byť v pětapadesáti ligových zápasech dal zatím jen pět branek.

V současném ročníku má dva góly a dvě asistence. I proto, že Sigmě ofenziva příliš nefungovala, byť právě mladíci Daněk s Chytilem ji na jaře jako jedni z mála táhli.

Ačkoli Daněk není ryzí sprinter, hraje přímočaře, má slušný driblink. Je sebevědomý, i když kazí, nebojí se hrát, chce míč. Silná mentalita, výborný přístup, správně nastavená hlava.

Olomoucký trenér Jílek z něj udělal křídlo, ale lépe se cítí na pozici podhrotového hráče, kde nastupuje od mládeže.

„Daněk je výborný hráč. Cesta je ale ještě dlouhá. Hlavně, aby byl šťastný, aby ho to bavilo a ta jeho cena ho nezblbla, aby si udržel lásku k fotbalu, protože to je klíč ke všemu, co člověk dělá. Pro peníze to jde jen nějakou dobu,“ říká Saňák. „Vyčnívá i mentalitou, je stabilní, jen tak se z něčeho nepodělá. Má něco víc.“

Někdy hraje až příliš individuálně, jako by takticky nezapadal do soukolí týmu. Ale pořád je mladý. Jen by potřeboval zesílit, česká liga je totiž hodně o soubojích.

„Jako trenér vidím spoustu věcí, na kterých musí zapracovat - spolupráce s ostatními hráči, vnímání prostoru, organizace hry, ještě je vlastně dorostenec,“ říkal o něm Saňák.

Jaroslav Zelený, 29 let, stoper či levý obránce, Jablonec. Nečekaný tah Sparty, protože mu bude letos třicet. Ovšem svůj důvod má: Zelený patří k nejlepším ligovým hráčům na svém postu. Jelikož se jedná o prověřenou trasu Sparta - Jablonec, přestup by měl klapnout.

Zelený prošel Slavií, kam zamířil v létě 2018.

Měl výborné momenty, trenéři ho nezvykle využívali i jako záskok uprostřed zálohy, natrvalo se však skromný blonďák do sestavy týmu neprosadil. Jaro 2020 strávil na hostování v Mladé Boleslavi, od léta 2020 je zpátky v Jablonci, odkud na jaře nakoukl i do národního týmu.

Pod trenérem Jaroslavem Šilhavým v březnu odehrál celé přípravné utkání ve Walesu, předtím v září 2020 nastoupil za reprezentaci v Lize národů proti Skotsku, když musel elitní tým do karantény.