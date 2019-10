Olomoucké posily? González zaujal, Greššák musí přidat

A zapadl okamžitě. Zatímco šikovný španělský ofenzivní univerzál ve čtyřech zápasech naznačil, že peníze za jeho přestup z druholigové Dukly mohou být skvělou investicí, zmíněná trojice se v Sigmě z různých důvodů dosud trápí.

Lukáš Greššák (11 zápasů)

Budí největší rozpaky. Jestli se fanoušci domnívali, že třicetiletý Slovák nahradí na pozici defenzivního záložníka dispečera Lukáše Kalvacha, který přestoupil do Plzně, musí být zklamaní víc, než si Greššák zaslouží. „Je to jiný typ hráče, než byl Kalvach, je spíše defenzivní,“ zastal se ho v rozhovoru pro klubový trenér Radoslav Látal.

Útočník Nešpor bude chybět pět týdnů Fotbalová Olomouc se musí nejen v sobotním domácím zápase proti Českým Budějovicím obejít bez útočníka Martina Nešpora, který se podle plánu rozhodl léčit zánět v kyčelním kloubu. „Bude mimo zhruba pět týdnů,“ řekl klubovému webu trenér Radoslav Látal. Nešpor dal v sezoně tři góly, na hrotu ho může nahradit Yunis, Tandir či záložník Plšek. Sigmě se naopak do tréninku vrátili v reprezentační pauze dlouhodobí marodi – brankář Miloš Buchta a obránce Martin Sladký. Zdravotní potíže ovšem z tréninku vyřadily Šimona Faltu, Václava Pilaře a Martina Hálu.

Ovšem vyjádřil se také k jeho horší výkonnosti. „Teď lehce bojuje s formou, on sám ví, že to není ideální, ale pracuje na sobě.“ Greššák nerovná se Kalvach.

Především ve výstavbě hry má však až příliš velké rezervy, kazí i mnoho snadných míčů. Musí se zlepšit, jinak nemá na hřišti co dělat. Uvážíme-li, že zahraniční posila má být lepší než domácí hráči.

Realita? S průměrnou známkou 3,5 v MF DNES je nejhůře hodnoceným sigmákem z pravidelně hrajících. Přitom talentovaný odchovanec Zmrzlý naznačil, že Sigma má kam sáhnout. Látal však ví, koho si přivedl. Greššák byl kapitánem Trnavy, když ji vedl. Podrží ho. Snaží se mu najít pozici, ve které se chytí.

Třeba v tříobráncovém systému na stoperovi. „Odehrál tam velmi dobré zápasy,“ říká Látal. Přidat ovšem musí výrazně. Více se může hodit do zápasů, ve kterých Sigma nebude hrát proti kompaktnímu bloku a bude potřebovat vyztužit střed pole bojovníkem, který neváhá jít do skluzu. Někdy až příliš.

Milan Kerbr (4)

Přišel po operaci zad z kyperské štace, aby zvýšil konkurenci na levém kraji obrany, kde měl takřka jisté místo matador Vepřek. Čekalo se, že bude muset dohnat kondiční manko. Záda se 30letému vytáhlému ofenzivnímu bekovi ozvala znovu, takže potřeboval ještě více času.

„Musíme s ním pomalu,“ zdůrazní Látal. „Rok nehrál, je po těžké operaci, nechceme ho zatavit. Ale do budoucna pro nás bude velkou pomocí,“ nepochybuje.

Ismar Tandir (3)

U 24letého dlouhána na hrotu, který přišel z Ružomberoku, naopak pochybnosti zůstávají. Rovněž dohání kondici, zatím se trefil jen dvakrát v českém poháru. Ale zlepšuje se. Látalovi se líbil také v přípravném zápase proti Brnu.

A při zranění Nešpora může být zajímavou alternativou. Ostatně na Slovensku ukázal i solidní techniku, ač získal nálepku svérázného hráče, s kterým není lehké vyjít.

Olomouc - Budějovice Sledujte v sobotu od 16.30 hodin online.

„Ismar nastoupil v několika utkáních B-týmu, potřeboval ještě po kondiční stránce dohnat mezery. Hodně mě ale překvapil s Brnem. Moc se mi jeho výkon líbil a řekl jsem mu, že šanci v sestavě áčka by mohl dostat,“ podotkl Látal na adresu dvoumetrového rodáka z Frankfurtu nad Mohanem, jenž má občanství Bosny a Hercegoviny a Spojených států. „Když přišel do Sigmy, neměl to lehké. Ale věřím, že ještě dokáže svou kvalitu.“

Pablo González (4)

První Španěl v olomouckém klubu si rychle získal důvěru trenéra i spoluhráčů. Téměř nekazí přihrávky, umí zakončit i přenést těžiště hry.

„Naše nejčerstvější posila, zapracoval se velmi rychle a velmi dobře, jsme s ním spokojení,“ chválí Látal.

Kdy bude moct tohle konstatovat také o zbylé trojici?