Další posila Teplic z lotyšské ligy. Stoper Vientiess, který zaujal i v Chrudimi

„Jsem rád, že přicházím do klubu s takovou historií. O Teplicích jsem slyšel hodně dobrých věcí a těším se na novou výzvu. Chci týmu pomoct a udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl Vientiess v tiskové zprávě.
Jeho angažování je výsledkem práce analyticko-skautského oddělení FK Teplice, které hráče detailně monitorovalo během celé jarní části sezony. Svými výkony nejen v české druhé lize upoutal, k přednostem 187 centimetrů vysokého hráče patří důraz, dobrá hra ve vzduchu a také kvalitní rozehrávka.
Teplice defenzivní řadu potřebovaly posílit po návratu Denise Halinského do pražské Slavie.
|
Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek
„Oskarse jsme sledovali dlouhodobě. Nešlo jen o klasický skauting na zápasech, ale také o podrobnou datovou analýzu jeho výkonů. V řadě parametrů vycházel velmi zajímavě. Navíc ukázal velký potenciál pro další rozvoj,“ prohlásil Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.
V Chrudimi hostoval odchovanec akademie FS Metta z lotyšského klubu FK Liepaja.
Ještě o tři centimetry vyšší Ukrajinec Garzha působil v BFC Daugavpils, kde během jara zatím nasázel pět branek a přidal tři asistence. Další může přidat, lotyšská liga se hraje systémem jaro – podzim a čekají ho ještě dva zápasy. Až pak se přesune do Teplic.