Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Další posila Teplic z lotyšské ligy. Stoper Vientiess, který zaujal i v Chrudimi

Autor:
  14:01
And the Oskars goes to... Teplice! Dva dny po ukrajinském ofenzivním záložníkovi Artemu Garzhovi představili prvoligoví fotbaloví skláři nováčka do obrany, víceletou smlouvu podepsal třiadvacetiletý stoper Oskars Vientiess. Zkušenosti s českým fotbalem sbíral v Chrudimi, obě posily prošly lotyšskou ligou.
Fotogalerie3

Lotyšský fotbalista Oskars Vientiess, posila Teplic. | foto: FK Teplice

„Jsem rád, že přicházím do klubu s takovou historií. O Teplicích jsem slyšel hodně dobrých věcí a těším se na novou výzvu. Chci týmu pomoct a udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl Vientiess v tiskové zprávě.

Jeho angažování je výsledkem práce analyticko-skautského oddělení FK Teplice, které hráče detailně monitorovalo během celé jarní části sezony. Svými výkony nejen v české druhé lize upoutal, k přednostem 187 centimetrů vysokého hráče patří důraz, dobrá hra ve vzduchu a také kvalitní rozehrávka.

Teplice defenzivní řadu potřebovaly posílit po návratu Denise Halinského do pražské Slavie.

Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek

„Oskarse jsme sledovali dlouhodobě. Nešlo jen o klasický skauting na zápasech, ale také o podrobnou datovou analýzu jeho výkonů. V řadě parametrů vycházel velmi zajímavě. Navíc ukázal velký potenciál pro další rozvoj,“ prohlásil Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.

V Chrudimi hostoval odchovanec akademie FS Metta z lotyšského klubu FK Liepaja.

Ještě o tři centimetry vyšší Ukrajinec Garzha působil v BFC Daugavpils, kde během jara zatím nasázel pět branek a přidal tři asistence. Další může přidat, lotyšská liga se hraje systémem jaro – podzim a čekají ho ještě dva zápasy. Až pak se přesune do Teplic.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Yamal může hrát proti Kapverdám, prozradil kouč

Sledujeme online
Barcelonský křídelník Lamine Yamal signalizuje směrem k lavičce, že nemůže v...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

15. června 2026  14:03

Další posila Teplic z lotyšské ligy. Stoper Vientiess, který zaujal i v Chrudimi

Lotyšský fotbalista Oskars Vientiess, posila Teplic.

And the Oskars goes to... Teplice! Dva dny po ukrajinském ofenzivním záložníkovi Artemu Garzhovi představili prvoligoví fotbaloví skláři nováčka do obrany, víceletou smlouvu podepsal třiadvacetiletý...

15. června 2026  14:01

Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu

Momentka z oslav 115 let fotbalu v Prostějově, na snímku Martin Vaniak

Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....

15. června 2026  13:52

Zelený lituje vítězného gólu Koreji: Jsem v něm namočený. JAR teď musíme porazit

Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou.

Vítězný gól vstřelili Korejci po jeho levé straně. „Celý můj výkon to zkazilo, přitom nebyl špatný,“ popisoval na tiskové konferenci českých fotbalistů obránce Jaroslav Zelený úvodní porážku 1:2 na...

15. června 2026  13:25

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

15. června 2026  12:54

Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

Plzeňský trenér Martin Hyský během přípravy

V deset hodin dopoledne poprvé foukl do píšťalky a svolal si tým k sobě. V areálu v Luční ulici pak kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský rozdal první pokyny v angličtině a na úvodní cvičení ve...

15. června 2026  12:53

Do Mourinhova Realu patří Cucurella. Chelsea za něj obdrží 60 milionů eur

Obránce Chelsea Marc Cucurella v souboji s útočníkem Brightonu Welbeckem.

Španělský obránce Marc Cucurella přestoupil z Chelsea do Realu Madrid. Španělský klub o tom informoval na webu. Přestupová částka nebyla zveřejněna, podle médií by však mělo jít o 60 milionů eur (asi...

15. června 2026  12:13

Bývalý fotbalista o Belgičanech: Týmově jim to skřípe. Obdivují bojovnost Čechů

Premium
Bývalý fotbalista Lukáš Ohněník, který se usadil v Belgii, s rodinou v českých...

Do Belgie původně odcházel jen na skok, aby si zkusil zahraniční angažmá. Bývalý fotbalista Teplic či Ústí nad Labem Lukáš Ohněník nakonec zůstal 17 let a návrat do Česka už neplánuje. V poklidném...

15. června 2026

Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Mladší generace si ten symbol vybaví spíš v jiné souvislosti. Když jste se podívali, jak někdo pod pasem ukazuje obrácené OK, měl dotyčný právo vás udeřit, což se postupně rozšířilo jako vtipná hra....

15. června 2026  11:40

Švédský fotbalista na MS neslavil gól kvůli tuniskému původu. Skóroval hned dvakrát

Yasin Ayari se omlouvá za gól do sítě Tuniska.

Na klubové úrovni už si fanoušci zvykli. Ale na té mezinárodní? To se jen tak nevidí. Když švédské fotbalisty poslal bleskově do vedení Yasin Ayari, nepropukl v euforii z premiérového gólu na...

15. června 2026  11:11

Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit

Zahraniční vedení Dynama v čele s majitelkou Nnekou Ede dorazilo na jednání na...

Jihočeský kraj oficiálně vstoupil do jednání o koupi fotbalového Dynama. Majitelka Nneka Ede o prodeji uvažuje poté, co klub nezískal profesionální licenci. Podle hejtmana Martina Kuby začal okamžitý...

15. června 2026  10:40

Amerika jak vyšitá: roztleskávačky, show a trávník z farmy. I tohle je mistrovství světa

Roztleskávačky amerických Cowboys se ukázaly i na fotbalovém mistrovství světa.

Od našich zpravodajů v USA Celou dobu na to myslíte. Nespadne? Fakt nespadne? A co když spadne? Ta kostka se zářivým displejem v nejvyšším možném rozlišení je gigantická. Váží 550 tun. Dvě větší obrazovky po stranách mají...

15. června 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.