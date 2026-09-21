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Chance Liga 2026/2027

Posily Sigmy musí přidat. Čekáme víc, kritizoval Hapal. Proti Spartě chtěl penaltu

Václav Havlíček
  11:24
Sparťanský útočník Ebrima Singhateh (vlevo) v souboji o míč během zápasu s...

Sparťanský útočník Ebrima Singhateh (vlevo) v souboji o míč během zápasu s Olomoucí. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Sparťanští fotbalisté slaví třetí gól v Olomouci.
Ošetřování v zápase Sparty v Olomouci.
Sparťanský útočník Ebrima Singhateh slaví gól do sítě Olomouce.
Sparťanští fanoušci v Olomouci.
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Ještě před závěrečným hvizdem se začaly z Androva stadionu trousit davy zklamaných diváků. „To stálo za prd,“ ulevil si jeden z nich. Fotbalová Olomouc přilákala k zápasu devátého kola Chance Ligy s pražskou Spartou takřka plný dům, hlasatel oznámil jedenáct tisíc fanoušků. Ti v neděli sledovali v ofenzivě ne příliš povedený výkon Sigmy a jasný triumf Pražanů 3:0.

„Hodnotí se mi to těžce, mohli jsme dostat i více gólů, protože Sparta pak chodila do otevřené obrany. Ale myslím, že šedesát minut to byla velmi vyrovnaná partie, diváci se museli bavit,“ podotkl olomoucký trenér Pavel Hapal. „Bohužel jsme už ve 25. minutě dostali gól po krásné střele.“

Po skvostné střele, chce se říct.

Křídelník Mercado si navedl míč na svoji levačku a zpoza vápna vypálil neomylně do vinglu branky Jana Koutného. „Snažili jsme se na to připravovat, Sparta změnila svůj styl, hrají na křídla, která chodí doprostřed. Ale když to trefíte takhle, nejde s tím nic dělat,“ uznal i olomoucký útočník Václav Sejk.

Chance Liga 2026/27

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Zápas mohl skončit jinak, kdyby právě 24letý forvard za stavu 0:1 proměnil samostatný únik. Jenže se zaskvěl sparťanský gólman Jakub Surovčík. „Asi rozhodující moment zápasu,“ kývl Hapal. „Pak jsme tam měli několik dalších slibně vypadajících možností, ale pokazili jsme to špatnou přihrávkou. Je to škoda, protože takových zbytečných ztrát tam bylo víc. Stejně tak jsme ani neměli moc náběhů za obranu,“ všiml si trenér Sigmy.

„Myslím, že jsem to nejprve vyhodnotil dobře. Surovčík vyběhl, pak se zastavil a začal couvat. To už jsem dobře neudělal, měl jsem jít do kličky. V tu chvíli by neměl šanci to chytit. Kdyby to bylo 1:1, zápas by se vyvíjel jinak,“ vracel se Sejk ke klíčovému momentu zápasu.

Další přišel v momentě, kdy Surovčík vyrazil střelu a dostal se do kontaktu s Ghalim, načež se domácí lavička dožadovala penalty. „Kontakt tam byl, ale nemyslím, že se měla pískat penalta. Surovčík měl na Ghalim ruku, ten logicky padá, protože to cítí, ale jestli to bylo tak intenzivní, že musel spadnout, to ví jen on sám. Já si myslím, že ne. Pak už do něj naběhl. Nemyslím si, že Surovčíkova ruka způsobila Ghaliho pád,“ prohlásil ve studiu Oneplay Sport bývalý sparťan a nyní televizní expert Václav Kadlec.

„Ve studiu říkali, že prý to bylo málo. Podle mě ke kontaktu došlo, jinak by gólman nebyl zraněný. Všichni říkali, že balon nezasáhl, že ho hrál Ghali. Nakonec z toho byl odkop od brány... nevím,“ komentoval sporný moment Hapal.

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Do dalších větších šancí se Sigma nedostala, i proto, že útočník Sejk měl proti urostlým stoperům těžkou úlohu. „Chtěli jsme hrát trochu jinak. Některé míče, které jsem dostal, mohly být jiné. Když například se svou výškou dostanu míč na hlavu a jsem proti Guddalovi, tak kolik soubojů mohu procentuálně vyhrát? Asi málo. Sparta změnila svůj styl, víc se zaměřili na protiútoky, z nichž dostávali ze začátku sezony góly. Teď to eliminovali. Obránce jsem měl pořád na zádech, tak málo prostoru jsem v sezoně ještě neměl,“ popsal Sejk.

Pauza bodne, lazaret se rozrůstá. Krivak? Vážné

Toho nyní se spoluhráči čeká dlouhá reprezentační pauza, jež bude trvat nezvykle dva týdny. Sigmáci ke konci tohoto týdne dostanou na pár dní volno, v pátek 2. října se v přátelském utkání utkají s Žilinou a pak budou ladit formu na Teplice. Do formy se potřebují dostat zejména někteří hráči.

„Kluci z lavičky nám vůbec nepomohli,“ kritizoval v neděli Hapal. Jde o útočníky Dembeho a Mikaelssona, kteří se v Sigmě ještě v dobrém světle neukázali. Ačkoliv proti Spartě dostali dvacet minut, dohromady se dotkli míče jenom sedmkrát.

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„Stoprocentně od nich čekáme víc. Když možnost v zápase dostanou, tak by se nemělo stát, že skoro nemají kontakt s míčem,“ štvalo trenéra. „Oba jsou dostatečně kvalitní, věřím, že nám v této sezoně ještě pomohou. Vidím je na tréninku a kvalitu mají, byť je každý typologicky jiný. Hilmir je úplně rozdílný typ útočníka, než jsem já. Je to silový hroťák. V boxu má dobré zakončení. Pokud jde o Dembeho, byl dlouho zraněný a pomalu se do toho dostává. Ale oba přišli za stavu 0:2, kdy už naše hra nebyla taková, aby měli prostor dostat se do hry, kterou potřebují,“ tvrdí Sejk.

Přidat by měl i středopolař Soldo, byť zrovna jeho po utkání se Spartou trenér Sigmy chválil, ačkoliv si v něm Chorvat vstřelil vlastní gól. Až na nešťastný gól odehrál slušný zápas. Dostal se i do koncovky, kterou ale vyřešil zbrkle,“ hodnotil Hapal počínání jeho svěřence.

Olomouci reprezentační pauza bodne, na marodce je totiž opora Péter Baráth, křídelník Fabijan Krivak či záložník David Tkáč, jenž proti Spartě o poločase střídal, neboť si zvrtl kotník. Mimo nominaci opět zůstal kapitán Jan Kliment. „Je nemocný,“ odůvodnil trenér Hapal.

Chyběla i další nová posila – obránce Anton Ekeroth. „V předchozích zápasech neřešil některé situace tak, jak jsme chtěli. Ale je tady krátce, musí navnímat naši hru i agresivitu české ligy. Uvidíme do budoucna,“ komentoval Hapal jeho absenci.

Sparťanští fotbalisté slaví třetí gól v Olomouci.
Ošetřování v zápase Sparty v Olomouci.
Sparťanský útočník Ebrima Singhateh slaví gól do sítě Olomouce.
Sparťanští fanoušci v Olomouci.
15 fotografií

„V případě Barátha jde o svalové zranění, věřím, že po pauze bude O. K. Chyběl nám samozřejmě hodně. Hrával pravidelně a je to náš základní kámen,“ podotkl olomoucký trenér. „Při pohárovém utkání v Prostějově jsem si říkal, že by Beran a Soldo neměli hrát spolu. Ve středu by měl hrát Pety s oběma. Marco Soldo do toho vplul dobře, má individuální věci, rozumí si s balónem. Je jiný než Baráth, ale to jsou zase věci, na kterých můžeme pracovat o reprezentační pauze,“ má jasno Sejk.

Případ Krivak se jeví vážněji. „Bohužel ho opakovaně trápí zranění. Chronické to není, kvůli drobným šrámům ale neměl ani kompletní přípravu. Teď to vypadá vážněji, ale nechci specifikovat,“ uzavřel Hapal.

Sigma se učí hrát jinak, Spartě nový styl seděl

Před rokem to byla docela jiná Sigma, než kterou fotbaloví fanoušci vidí dnes. Přímočará hra s důrazem na defenzivu se znatelně proměnila ve snahu dlouze a kreativně kombinovat. Trpí tím také defenziva, zatímco loni měla Olomouc jednu z nejlepších obran napříč Chance Ligou, teď po devíti kolech inkasovala už třináctkrát, k čemuž také hodně „pomohla“ nedělní domácí prohra 0:3 se Spartou.

Olomoucký kouč Pavel Hapal v zápase se Spartou.

„Je to asi daň za to, jak chceme teď hrát. Ale nemyslím si, že máme v obraně nějakou pohromu,“ zamýšlel se trenér Sigmy Pavel Hapal. „Inkasujeme hodně laciných gólů, se Spartou jsme si dali de facto dva vlastňáky. Hrajeme hodně ofenzivně, takže soupeři často chodí do brejků,“ dodal olomoucký kouč. Od trenéra Sparty Briana Priskeho ovšem sklidil pochvalu.

„Styl hry Sigmy se mi moc líbí, dělají fotbal dobře, mají skvělé hráče a skvělé trenéry. Tuhle sezonu dělají doopravdy dobrou práci, což se projevuje. Na zápas jsme se těšili právě z tohoto důvodů, nakonec vyhrál lepší tým,“ vzkázal dánský kouč. Priske ovšem dodal, že právě takový způsob hry jeho celku vyhovuje.

„Myslím, že nám to sedí víc. Sigma hraje víc otevřenou hru, což bylo vidět na držení míče, kdy jsme měli jen 53 procent. Ale je fajn, že nemusíte dobývat blok, což se nám děje skoro v každém zápase,“ viděl Priske.

„Sigma je těžký soupeř, výjezdy sem jsou vždy nepříjemné. Diváci ale viděli zajímavý fotbal, líbí se mi, jak Sigma letos hraje. Je pravda, že to bylo otevřenější než obvykle. Myslím, že jsme se na styl Olomouce připravili dobře,“ podotkl zase kapitán Sparty Adam Karabec. Ačkoliv styl soupeři vyhovoval, šéf olomoucké lavičky Hapal s ním je spokojený a upustit od kombinace nehodlá.

„Hrajeme fotbal, který chceme hrát, jsme silní na míči. Teď jsme čelili těžkému protivníkovi. S mužstvem jsem spokojený. Kluci pracují dobře, snaží se plnit úkoly, co jim dáváme, i dělat to, co si ukazujeme v tréninku. Samozřejmě podstatné jsou výsledky, ale přijde mi, že jsme na dobré cestě. Kluci vnímají styl hry, který se od minulé sezony absolutně změnil,“ pověděl Hapal. „Bohužel, myslím si, že Sparta má individuální kvalitu ještě o level výš,“ přidal se útočník Václav Sejk.

Sigmu teď čeká reprezentační pauza, pak svůj styl ukážou naživo také Teplicím.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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