Stačí do vyhledávače vyťukat jeho jméno a podivuhodné příběhy vyskakují samy. Do očí praští třeba video, na kterém se v euforii svléká z košile i tmavých kalhot a v trenýrkách klikuje na stadionu po zisku zámořského titulu v Major League Soccer.
Taky pradávný článek z roku 2010, podle kterého ještě coby kouč norského Strömsgodsetu ve snaze odlehčit napětí v tuhém boji o záchranu nakráčel na taktickou poradu před důležitým zápasem pouze v tangách.
A nakonec i špíček z angažmá ve Välerenze, kde dovedl vlastní výstřední metody k dokonalosti. Do kabiny dorazil takzvaně na Adama, což jeden z tehdejších svěřenců po následném vítězství pobaveně glosoval: „Nevím, jestli to byl úplně hezký pohled. Ale rozhodně to zafungovalo!“
Vážně může tenhle svéráz uzdravit chřadnoucí značku z Letné?
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Sparta má trenéra. Ronny, vítej, oznámila. Deila vyhrál tituly či objevil Ödegaarda
„Chtěl jsem trenéra, který má za sebou úspěchy a zvládne tlak velkého klubu. Ronny poznal, jaké to je pracovat v podmínkách, kde se čeká pouze vítězství,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Sivok.
Severská cesta pokračuje.
Dána Priskeho střídá Nor Deila.
„Po roce 2010 patřil k nejzajímavějším norským trenérům, maličký Strömsgodset vytáhl k prvnímu titulu po 43 letech a hned nato zamířil do Celtiku,“ přibližuje fotbalový novinář Öyvind Herrebröden z deníku Verdens Gang. „Pak se ještě jednou vrátil domů, ale od chvíle, co poprvé odešel do Ameriky, jsme o něm v Norsku moc neslyšeli.“
Deilovi se povedlo angažmá v New York City, s nímž přesně před pěti lety získal svůj poslední titul. V belgické lize pak vedl Lutych a Bruggy, mihl se v arabském Al-Wahda, než se opět vrátil do zámoří jako kouč Atlanty. Naposledy trénoval izraelský Maccabi Tel Aviv, kde však letos v květnu dostal padáka za podivných okolností. Při cestě z večírku údajně oplzlými řečmi obtěžoval taxikářku, která incident nahlásila policii. Ta zahájila vyšetřování, jež po několika týdnech pro nedostatek důkazů skončilo. Vyhozený Deila přiznal: „Nic si nepamatuju. Bohužel jsem toho vypil příliš, a pokud se má slova paní řidičky dotkla, strašně mě to mrzí.“
Teď má po půl roce zase nový džob – a je to fofr. Na Strahově se v sobotu potká s hráči, hodinu po poledni ho na Letné čeká i úvodní tiskovka. Odpoledne pak cesta autobusem do Zlína, kde Sparta v neděli potřebuje bezpodmínečně vyhrát.
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Sparta je v hluboké krizi. Alkmaar zabránil pražské ostudě, píše nizozemský tisk
Ve čtvrtek totiž doma v Evropské lize jen prohloubila tepající krizi. Ani pod zaskakujícím koučem Blážou, vypůjčeným z třetiligového Loko Praha, nenadchla, po nadějné první půli dostala od nizozemského Alkmaaru čtyři góly a padla 2:4.
Tým je v rozkladu. Fanoušci pobouření. Ale Sparta věří Deilovi.
Proč právě jemu?
Zkušeností má habaděj, navíc vyznává ofenzivní fotbal s vysokým držením míče, což odpovídá zajetým sparťanským představám. V Norsku připomínají, že do ligy jako první vytáhl patnáctiletého Ödegaarda, současného kapitána Arsenalu i reprezentace. V Celtiku, odkud má dva tituly (2015 a 2016), zase pracoval s mladým stoperem Van Dijkem.
U svých týmů vždy dbal na příkladnou životosprávu: zakazoval sladké nápoje, v Celtiku prý totálně překopal jídelníček v klubové kantýně a zavedl i kontroly tělesného tuku. Taky si rýpl do svého předchůdce Neila Lennona a tvrdil, že hráči nejsou dost dobře fyzicky nachystaní. Když ho s kritikou kolegy konfrontovali britští novináři, bránil se: „Kdyby sem přišel Louis van Gaal a říkal stejné věci, všichni budete přikyvovat a souhlasit. Ale já dorazil z Norska a vy si nejspíš myslíte, že tam umíme akorát lyžovat.“
Je přímočarý, sebevědomý, výřečný i vtipný. Ale ví, do čeho jde? A vědí to vlastně ve Spartě?
Mezi top trenéry v Norsku přece Deila patřil spíš v minulé dekádě než dnes. Výsledky to dokazují: od roku 2022 s Lutychem nepostoupil do Evropy, kvůli špatným výsledkům skončil v Bruggách, v Atlantě vyhrál jen šest ze sedmatřiceti zápasů a naposledy ho smetl skandál v Izraeli. Teď je před ním nová výzva: restartovat musí mdlou Spartu, ale i sám sebe.