Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

V tuhle chvíli byste tak ve fotbale asi jen těžko hledali spokojenější kabinu.
„Panuje tady teď úplně jiná atmosféra. Poslední sezona a půl vůbec nebyla dobrá. Zrovna jsem se koukal na tabulku, že už teď máme o pouhý bod méně než na konci minulého ročníku. Je to fakt paráda,“ pochvaloval si lídr Řezníček.
I proto se Pardubicím v sobotu pojede velmi lehce do Ostravy, kde je od 15 hodin čeká předvánoční souboj s Baníkem. Žádnou přehnanou euforii ale Řezníček krotit nemusí.
„V naší situaci by asi bylo docela jednoduché nechat uletět hlavu, ale já o to strach nemám. Náš tým je velmi soustředěný a pracovitý.“
Zdálo by se, že na Baníku už mohou Pardubice jen získat, ovšem opak je pravdou. „Podívejte se na tabulku, všechny mančafty okolo nás bodují taky, takže ve finále jsme na tom pořád stejně (v bojích o záchranu), jen nám tam svítí jiné číslo. Půjde tedy o hodně důležitý zápas, jedeme pro další body,“ burcoval Řezníček.
Plánuje k tomu využít aktuálního rozpoložení ostravského celku, jemuž se sezona rozhodně nevyvíjí podle představ. V tabulce zaostává na 14. místě o čtyři body právě za Pardubicemi.
„Nikdo v Ostravě teď není spokojený s tím, kde se Baník nachází. Vytváří si tlak sami na sebe, což by mohla být naše výhoda. Musíme chytit začátek, a čím déle budeme držet nadějný výsledek, tím bude Baník nervóznější,“ říkal Řezníček.
V nedávné době ho brzdilo zranění, v derby už ale odehrál první poločas a je trenérům k dispozici. „Jsem v pořádku a připravený. Uvidíme, jak to kouč postaví v Ostravě,“ mrknul Řezníček.
I kdyby zůstal jen na lavičce, vadit mu to rozhodně nebude. Návrat do Pardubic je pro něj za odměnu a dosavadní působení v mateřském klubu už teď předčilo očekávání.
„Já Pardubice pořád vnímám především jako jejich fanoušek,“ smál se znovu Řezníček. „Jsem rád, jak se klub posouvá, a vůbec neřeším nějakou konkurenci. Hlavně ať hrajeme na co nejvyšších příčkách, klidně u toho nebudu a přesunu se do jiné role. Těším se, co se stane v zimě,“ řekl.