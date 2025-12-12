Chance Liga 2025/2026

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Marek Votke
  10:22
Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši vyhráli dvakrát v řadě, navíc nad Spartou a rivalem z Hradce. „Říkal jsem si, že už se to možná nikdy nepovede. Jednak aby byly tyhle dva zápasy hned za sebou a ještě abychom je oba vyhráli,“ podivoval se pardubický středopolař Jan Řezníček.
Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné | foto: ČTK

V tuhle chvíli byste tak ve fotbale asi jen těžko hledali spokojenější kabinu.

„Panuje tady teď úplně jiná atmosféra. Poslední sezona a půl vůbec nebyla dobrá. Zrovna jsem se koukal na tabulku, že už teď máme o pouhý bod méně než na konci minulého ročníku. Je to fakt paráda,“ pochvaloval si lídr Řezníček.

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

I proto se Pardubicím v sobotu pojede velmi lehce do Ostravy, kde je od 15 hodin čeká předvánoční souboj s Baníkem. Žádnou přehnanou euforii ale Řezníček krotit nemusí.

„V naší situaci by asi bylo docela jednoduché nechat uletět hlavu, ale já o to strach nemám. Náš tým je velmi soustředěný a pracovitý.“

Zdálo by se, že na Baníku už mohou Pardubice jen získat, ovšem opak je pravdou. „Podívejte se na tabulku, všechny mančafty okolo nás bodují taky, takže ve finále jsme na tom pořád stejně (v bojích o záchranu), jen nám tam svítí jiné číslo. Půjde tedy o hodně důležitý zápas, jedeme pro další body,“ burcoval Řezníček.

Plánuje k tomu využít aktuálního rozpoložení ostravského celku, jemuž se sezona rozhodně nevyvíjí podle představ. V tabulce zaostává na 14. místě o čtyři body právě za Pardubicemi.

„Nikdo v Ostravě teď není spokojený s tím, kde se Baník nachází. Vytváří si tlak sami na sebe, což by mohla být naše výhoda. Musíme chytit začátek, a čím déle budeme držet nadějný výsledek, tím bude Baník nervóznější,“ říkal Řezníček.

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

V nedávné době ho brzdilo zranění, v derby už ale odehrál první poločas a je trenérům k dispozici. „Jsem v pořádku a připravený. Uvidíme, jak to kouč postaví v Ostravě,“ mrknul Řezníček.

I kdyby zůstal jen na lavičce, vadit mu to rozhodně nebude. Návrat do Pardubic je pro něj za odměnu a dosavadní působení v mateřském klubu už teď předčilo očekávání.

„Já Pardubice pořád vnímám především jako jejich fanoušek,“ smál se znovu Řezníček. „Jsem rád, jak se klub posouvá, a vůbec neřeším nějakou konkurenci. Hlavně ať hrajeme na co nejvyšších příčkách, klidně u toho nebudu a přesunu se do jiné role. Těším se, co se stane v zimě,“ řekl.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

