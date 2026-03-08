Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Z poslední příčky ztrácí tým osm bodů na třináctou Boleslav, která se po sobotní remíze na Slovácku drží mimo barážové pozice. A o šest bodů napřed už je i předposlední Baník, jenž po středečním postupu do semifinále MOL Cupu zabral i v lize – 6:2 proti Zlínu je výsledek, který zvoní. A také výsledek, od kterého se v Ostravě mohou odrazit.
Pohodlné vítězství řídil hattrickem Václav Jurečka, jenž má po svém zimním návratu do Česka vynikající ligovou bilanci: šest startů, čtyři góly, čtyři asistence.
To Dukla i na jaře svého střelce dál marně hledá. Po sobotní bezbrankové remíze v Teplicích se její gólové čekání přehouplo přes jedenáct (!) hodin a přes třicet let starý rekord Zlína už není daleko. „Jestli je taková nebo maková série, nemá smysl řešit. Chceme to utnout, vyhrát,“ burcoval trenér Pavel Šustr, který před měsícem nahradil odvolaného Davida Holoubka. „Ale abychom vyhráli, potřebujeme dát gól.“
|
Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!
Což je pro Duklu očividně přetěžký úkol.
I když po základní části následuje ještě nadstavba, ve které se všechny ohrožené týmy znovu střetnou ve skupině o záchranu, Dukla je k přímému sešupu kolo od kola blíž.
I proto by si v klubu měli znovu jasně vytyčit, co vlastně dál chtějí.
Ještě to není ani rok, co se klubovna, která zároveň funguje jako muzeum i místo pro významná setkání, mimořádně zaplnila.
Dlouholetý majitel a mecenáš, uhlobaron Petr Paukner, přišel oznámit, že milovaný tým, do kterého během dvanácti let napumpoval půl miliardy, pouští.
Štafetu předal vedle sedícímu usměvavému chlapíkovi s brýlemi, kterého do té doby veřejnost skoro neznala.
Matěj Turek, miliardář a zakladatel investičního fondu 10X, který rád vyhledává investice s potenciálem, stočil pozornost k fotbalu, ale zůstal lehce tajemný.
„Když se Dukle povedlo vrátit zpátky do první ligy, návštěvnost stoupla. Když bude sportovně úspěšnější, věřím, že to tak půjde dál,“ přemítal. „Jak přesně toho chceme dosáhnout? Teď řeknu jen: Nechte se překvapit.“
Zatím je z toho pro fanoušky velmi nemilé překvapení, protože k úspěchu má současná sezona nedozírně daleko. Návštěvnost se drží kolem tří a půl tisíc, ale rozhodně není vhodná doba na diskusi o nejodvážnějším Turkově plánu: stěhování na nový stadion. Spíš je třeba zhodnotit, jak moc se vyplácí angažování sportovního ředitele Martina Haška a příchod téměř třiceti (!) posil ve dvou přestupových obdobích.
|
Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky
Dukla se vydala cestou, která ekonomicky může dávat smysl. Z datových systémů si vycucne zajímavé cizince bez angažmá i bláznivých platových nároků a spoléhá na to, že aspoň část z nich se ziskem prodá. Což se ostatně už děje: útočníka Millu v létě koupila Sparta téměř za třicet milionů, obránce Isife se v zimě přestěhoval do Slavie a hned se chytil.
Přestupové trefy jistě pomohou s rozpočtem, ale fanoušky ani body si za ně nekoupíte. Zůstane jen narychlo poslepovaný tým bez duše, který nebaví, neladí a hlavně zapomněl střílet góly.
Zbývá zřejmě poslední šance na nápravu: v příštích pěti zápasech Dukla třikrát hraje s konkurenty ze sestupového pásma.
Ožije ještě?