PONEDĚLNÍK: Vrba je Plzeň! Kterým trenérům zvoní hrana?

Trenér David Horejš si dělá jméno pohledným herním rukopisem. To ostřílenější kolegové - plzeňský Pavel Vrba či ostravský Bohumil Páník - tak pevnou pozici nemají. Komu by změna na lavičce prospěla?

Je to citlivá otázka. Zásadní rozhodnutí. A zvlášť v Plzni si ho musí promyslet do posledního detailu, neboť už jednou se jim po Vrbovi stýskalo.

Jenže teď Viktorii chybí drajv, atraktivní hra s neúnavnými křídelními náběhy je spíše výjimečná a na první Slavii, kterou chtěla nahánět, ztrácí propastných čtrnáct bodů.

I omlazení kádru drhne. Slovenský reprezentant do 21 let Christián Herc nedostal od letního příchodu na hostování s opcí z Wolverhamptonu od Vrby ani minutu.

Sám kouč působí poněkud vyčpěle. Postačí Vrbovi krátká dovolená, aby dobil baterky, nebo se potřebuje nadechnout v jiném prostředí? Opravdu kruciální otázka.

Na Plzeň se totiž dá dívat i méně přísnou optikou. Vždyť je druhá! O pět bodů před Spartou. To přece vůbec není špatný stav. Nemá takové finanční možnosti jako Slavia či Sparta. Vrba vydělal Viktorii postupy do Ligy mistrů i Evropské ligy miliony, pomohl vybudovat něco mimořádného. A klidně by mohl parafrázovat legendárního kouče Karla Brücknere, když si ho vedení Sigmy dovolilo odvolat: Cože? Vy mě vyhazujete? Vždyť já jsem Sigma!

Vrba je Viktorie Plzeň.

Spíš až skončí smlouva

Avšak změna nemusí být na škodu pro obě strany. Pokud se na ni gentlemansky dohodnou, neboť velkorysá smlouva poběží Vrbovi až do konce sezony. V létě by loučení s poctami dávalo větší smysl.

Tedy jestli se Plzni podaří najít trenéra podobných kvalit. Je jím Adrian Guľa ze slovenské jednadvacítky? Výbornou práci odvádí ve Slovácku Martin Svědík, jemuž se podařilo letos Plzeň dvakrát porazit. Nikoli se štěstím, ale kvalitním herním plánem i výkonem, ačkoli má ve Slovácku úzký kádr především na krajích obrany a na hrotu.

Nebo zpátky do ligy na západě Čech vytáhnou Zdeňka Psotku, sportovního ředitele?

Pamatujete ještě, jak atraktivní styl se třemi útočníky do ligy kdysi se Sigmou průkopnicky přinesl?

Jeho konec v Olomouci byl sice neslavný, ale je to odvážný trenér se zajímavým viděním náročného fotbalu. Navíc si troufám tvrdit, že ho to v kanceláři zase tak úplně nenaplňuje, že na hřišti se cítí líp.

Dokonale za roky u mládeže poznal plzeňské prostředí, kde jeho role sílí. Navíc by nešlo o tak nákladnou variantu. Od Plzně by to byl ovšem risk.

Páník s Baníkem naráží na strop

Stejně tak od Baníku, pokud by se rozhodl s poděkováním za odvedenou práci - a že jí udělal hodně - rozloučit s Páníkem.

Nemyslím si, že se to v zimě stane. Když se bavím s letitými fanoušky Baníku, nového trenéra vyznávající atraktivnější hru by přivítali, na Páníkovy poznámky o tom, že fotbal je válka, už začínají být alergičtí, byť druhým dechem dodávají, že Baníček hraje tam, kam patří - v mistrovské skupině.

Má Ostrava, kterou z popela vytáhly peníze majitele Václava Brabce, kádr na vyšší příčky? Nenaráží na svůj strop? Jen změna trenéra by zřejmě nestačila.

Na hřištích soupeřů působí Ostravští kolikrát marně, zejména v duelech s konkurenty v boji o poháry. Víkendové vítězství na Bohemians jim však dodá klid.

Klokani znovu předvedli nudný projev, byť po jasném faulu ostravského stopera Procházky, který nakopl Havla, měli kopat penaltu. Je zarážející, že se sudí Ondřej Cieslar ani nemrkl na video. Stejně jako při ruce Hronka na druhé straně.

Chápu, zdržuje to.

Jedna věc jsou body a postavení v tabulce a druhá atraktivita hry. Agresivita a rychlé dostupování je jistě správná cesta (podívejte na Slovácko v lize, Slavii dokonce v Evropě), ale bez nadstavby to nefunguje dlouhodobě.

Když bude volný Vrba a neodejde do ciziny, byl by pro Baník ternem. Ke klubu i regionu má vztah, z domova v Přerově to není daleko. Smysl by to dávalo, zvlášť pokud by dostal dlouholetou smlouvu, čas na koncepční práci a balík od štědrého majitele na posily k tomu.

Teplická výzva

Pohled na tabulku se jistě moc nezamlouvá Teplicím. Jedenácté místo je nuda, šeď. Trenér Stanislav Hejkal bojuje nejen s průměrným kádrem, ale také s častými zářezy sudích.

I teď se museli při vítězstvím nad Zlínem skláři obejít bez pokutového kopu za jasnou ruku Bartošáka, ač měl rozhodčí Alex Denev situaci jako na talíři.

Zarazilo mě to, neboť tenhle mladý sudí debutoval v minulém kole v lize bezchybným výkonem v zápase Olomouce s Libercem. Snad nám roste nový talent a nezabředne do české rozhodcovské žumpy. Každopádně Teplice to jako jeden z mála hlasitých kritiků poměrů v českém fotbale nemají zrovna lehké.

Potenciál nenaplňuje ani desátá Olomouc pod vedením Radoslava Látala. Sigma má navíc, baví jen zřídka. Ale pokud porazí příště Bohemku, bude na Hané klid a čas na práci.

Nepřekvapila by změna trenéra v Příbrami. Poslední místo se okecává blbě, ovšem pracovitého Romana Nádvorníka bych ještě podržel.

Berte to však, laskaví čtenáři i páni trenéři, jen jako názor novináře bez trenérské licence.

Pěkné ponedělí.