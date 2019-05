PONEDĚLNÍK: Královna Slavia jako vzor i pro Spartu. A teď Liga mistrů

Trpišovský poslední kola od lavičky pokřikoval na sudí častěji, než jsme u sympatického kouče zvyklí, avšak to lze pochopit. Obrovský tlak ustál.

A teď Vlček, jenž před dvanácti lety trefil jako kapitán Slavii jedinou účast v Lize mistrů, a nyní práci Trpišovského týmu pozoruje každý den jako vedoucí mužstva, s úsměvem říká: „Popral se s tím neuvěřitelně. Kluci ho strašně berou. Důkazem je double.“

Kam až to můžeš dotáhnout, královno Slavie?

Odpověď se nabízí: napodobit Vlčkovo tažení a přes jedno předkolo proklouznout do bohatýrské soutěže. „To je pro nás obrovská motivace,“ přikývne Trpišovský. „Je výhoda, že do kvalifikace vstupujeme o jedno kolo dál než loni, tým je zkušenější. Ale budeme myslet i na obhajobu toho, co jsme letos dokázali. Sen v podobě Ligy mistrů máme všichni, v Evropě jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým. Kdyby se to povedlo, bylo by to famózní završení.“

A kdyby se to nepovedlo, v Evropské lize by si slávisté troufali ještě na větší jízdu než letošní čtvrtfinále s Chelsea. „I finále je možné. Když se to povedlo Dněpropetrovsku? Ale záleží na hodně věcí. Nesměli bychom dostat třeba tu Chelsea,“ pověděl Trpišovského asistent Jaroslav Köstl.

Slavia usedla na domácí trůn právem. Fotbalovou kvalitou se jí v Česku nikdo nevyrovnal. V čem je její síla? „V Jindrovi Trpišovském s Honzou Nezmarem. To je dvojka, která funguje. Realizační tým se vzájemně našel. Jsou to blázni, ale v dobrém. Zapálení kluci. Jindra je neskutečně pracovitý trenér,“ pokračuje Vlček.

Slavia udělala terno, když dvojici sportovní ředitel Nezmar a trenér Trpišovský přivedla z Liberce. Byla mnohem prozíravější než Sparta.

Obklopit se odborníky ve vedení se čínským majitelům zastoupeným Jaroslavem Tvrdíkem povedlo, Spartě nikoli. Dvojice Nezmar s Trpišovský posunula Slavii především v náročnosti hry. Sympatické také je, že připomenuli zásluhy předchozích trenérů Šilhavého a Uhrina mladšího. „Přivedli hráče, na kterých stavíme a jsou teď pýchou českého fotbalu,“ děkoval jim Köstl po triumfu v českém poháru.

Jen čínské peníze trofeje nezaručí

A Trpišovský v děkovné řeči přidal další důležité jméno: „Pořád se mluví o nás, ale Jaroslav Tvrdík je hlavní strůjce úspěchu. Ve fotbale nenajdete moc lidí, kteří toho za tři a půl roku dokážou tolik co on. To, kde je Slavia dnes, je vrchol pyramidy, která se začala stavět před časem. V době, kdy přišel pan Tvrdík. Slávisté by ho měli mít doma na obrázku jako prezidenta. On umožnil rozkvět Slavie do téhle podoby.“

Pro někoho příliš loajální vyjádření vůči nadřízenému, ovšem je v něm kus pravdy. Vlček si dobře pamatuje ne zase tak dávnou dobu, kdy ve Slavii nechodily hráčům ani výplaty: „Stálo to za bačkoru, teď si to o to víc užívám.“

Zástupci čínských majitelů křepčili se slávisty v neděli přímo na hřišti při předávání trofeje pro mistra. Kritikům může vadit, že hrdou Slavii vrací lesk peníze ze země, kde se porušují lidská práva. Jenže touhle mravokárnou optikou se na fotbal nejde moc dívat.

Fotbal není politika (ani když klubu šéfuje bývalý politik), nýbrž pořád hlavně sport, show pro lidi, a ani finance vám úspěch automaticky nezaručí, což dobře vědí roky ve Spartě.

Špinavé peníze sice i ve fotbale existují, ale takhle můžeme jít klub po klubu v Evropě včetně Ligy mistrů dotované Gazpromem.

Tvrdík Slavii opravdu výrazně pomohl, navrch si získává fanoušky otevřenou komunikací (někdy až příliš) i na sociálních sítích.

Jílek jako Trpišovský? Od Sparty ho dělí formality

Sparta potřebuje stejně, jako se to povedlo Slavii, vsadit na správnou vizi, trenéra a především sportovního ředitele, který bude trenérovi oporou v časech horších.

A zároveň je nutné, aby sportovní ředitel Tomáš Rosický měl nad sebou šéfa (jednoho), který se do fotbalových otázek nebude pouštět a bude za svými podřízenými, na které vsadil, stát.

Sparta brzy oznámí příchod olomouckého trenéra Václava Jílka. Se Sigmou ladí už jen výši kompenzace, což sice doprovází tvrdé jednání o každou korunu, ale zároveň je to formalita, na které by přesun padnout neměl. Olomouc už sonduje nástupce a kromě Radoslava Látala je ve hře také exsparťanský kouč David Holoubek, který se chce vrátit ze Slovenska.

Jílek v mnohém Trpišovského připomíná. Zapáleností, odborností, náročným fotbalem i tím, že si jméno dělá v regionu.

Byť Trpišovský měl s Libercem více úspěchů v Evropské lize, Jílek nakoukl s Olomoucí jen do předkola, a tak se mnozí fanoušci Sparty logicky ptají, zda to není málo na tak velký klub, kde je tlak ještě větší než ve Slavii.

Jak to zvládne? Kolikrát to hráči nezvládnou, natož trenér, který má větší zodpovědnost.

Jílek na Spartu má, avšak zapadnout do sebe musí víc věcí jako ve Slavii včetně výběru posil (Sparta například usiluje o jabloneckého Trávníka).

„Zakládáme si na mezilidských vztazích,“ říká slávistický asistent Köstl zásadní bod všeho.

Pěkné ponedělí.