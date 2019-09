PONEDĚLNÍK: Plzeň zůstává hladová. Také je vám Jílka až líto?

Jsou chyby a chyby. Když obránce špatně vystoupí, nechá se obehrát, je pozdě v souboji. A pak jsou chyby sparťanských stoperů. Vybavíte si, jak Štetina nedávno hlavičkou namazal olomouckému Plškovi do nájezdu?

Přesně v tomhle mustru střední obránci páchají fotbalové harakiri dál. Bylo by nefér k uzdravenému Lischkovi vzhlížet jako ke spasiteli. Po dlouhé pauze musí zase nabrat herní praxi i jistotu. Díky tomu, jak složitou situací si musel projít, hádám, že ho jeden drn a odskočení míče kamsi ke kotníku nerozhodí. Fotbal není všechno.

Leč platí, že Sparta se poráží víceméně sama. Jako v Plzni, kde jí chyběl potrestaný útočník Tetteh, byť jeho faul v derby mi přišel spíš na žlutou kartu a když mu nebylo prokázáno plivnutí na soupeře, pak jde o přísný trest.

Přestože je Sparta takticky dobře nachystaná, organizovaná, Jílek bude pod palbou kritiky i za věci, které ovlivnit nemůže, i kdyby se na hlavu stavěl. Pod tíhou průměrných výkonů a především mizerných výsledků se budou hledat sebemenší detaily, co dělá špatně.

Často například slyším hlasy, že je o svém volnu až příliš doma s rodinou v Olomouci. Jílek je rodinný typ, ale kdo jej zná, ví, jak je fotbalem pohlcený, jak se v něm pitvá, jak ho ubíjí nezdary, jak hledá řešení. V tomhle to vážně nebude.

Přerod Sparty schlamstne zkrátka víc času a nejslavnější český klub musí vzít jako odraz zrcadla, že nestíhá české špičce, že na první Slavii po jedenácti kolech ztrácí alarmujících patnáct bodů.

Zahozená, pardon, neproměněná penalta

I proto, že bývalý útočník sešívaných Muris Mešanovič zahodil v nastavení penaltu¨, a Slavia tak udolala Mladou Boleslav 1:0.

Sloveso zahodil prosím berte jako ustálené slovní spojení, klišé používané běžně v takových případech, kdy hráč nepromění pokutový kop, nebo branku přestřelí. Rozhodně bych si netroufal Mešanoviče obžalovat z úmyslu, ač jsem nepochopil, že se k penaltě hnal on. Dostal se do schizofrenní situace. Myslíte, že kdyby desítku proměnil, že by gól proti srdečnímu klubu a na stadionu, kde jej fanoušci stále milují, vůbec slavil?

Slavit neměl co, slavila Slavia a jak řekl jeho spoluhráč Matějovský: Pořád ho tady budou mít rádi.

Škoda že se pak nehnal i mezi novináře. Rozmáhá se nám tady takový nešvar, že když hráči hrozí nepříjemné otázky, raději jim nepřijde čelit. Ani bývalý reprezentant Tomáš Sivok nešel po obnovené premiéře v lize na rozhovory, když byl na Baníku po druhé žluté kartě za stupidní zatleskání k rozhodčímu vyloučen po druhé žluté kartě.

Chápu klubové mluvčí, že chtějí chránit hráče i značku před výroky v emocích, ale jako novináři se mi to zajídá. To si máme povídat jen se střelci gólů? A s těmi, kterými zápas nevyšel, raději až na druhý den, až budou v klidu. Mluvčí by měli před rozhovorem spíš hráče nachystat na možné otázky a nikoli schovávat. Tohle fanoušci neocení.

Plzeň stále stíhá

Slavii na rozdíl od Sparty stále stíhá Plzeň procházející pozvolnou obměnou kádru. To zaslouží pochvalu. Nemá v kabině baviče Horvátha, Petrželu či Koláře. Vlčák Limberský osiřel, profesionál každým coulem Marek Bakoš jde příkladem už jako asistent.

Celkově má však úspěšný kouč Pavel Vrba pořád velmi zkušený mančaft, do kterého parádně zapadl defenzivní štít z Olomouce Lukáš Kalvach, jenž čtením hry a rozehrávkou patří k nejlepším šestkám v lize. Když do toho přidá úchvatnou ránu, na menší dynamiku si nikdo ani nevzpomene. Skvělý kup Viktorie. Také vrácením Hořavy a Procházky do sestavy se střed pole Plzně zkvalitnil.

A především je, byla a bude hladová. Úspěchů se nepřejíte, máte-li vítězné typy, a zajímavých peněz z bonusů za výhry už vůbec ne. A sotva, když na hladovost hráčů dohlíží hladový generální manažer Adolf Šádek. Taková osobnost, která nesnáší porážky a dupe tvrdě po hráčích, když je třeba, Spartě v rozsáhlém vedení chybí. Hráči ví, že mohou špatnými výkony odstřelit trenéra, ale manažera, pravou ruku majitele, už hůř.

Pohár baví

Kdo kupodivu Teplicím nechybí ani trochu, je Jakub Hora. Pět zápasů bez něj v sestavě neprohrály. Vážně stačilo dotčenou oporu uvolnit za vytouženým angažmá? Určitě ne, ale neuškodilo to.

Jeden kvíz pro vás, laskaví čtenáři Ponedělníku. Jestlipak uhádnete, komu patří tento citát, jenž používá po zápasech jako hráči sprchu: „Po šestnáctku dobrý, byly tam věci, které chceme. Ale fotbal se rozhoduje ve vápnech a tam to byla od nás nekvalita.“

Nekvalita je taková nemilá věc. Aby na ni ve Zlíně nedoplatili, ačkoli s Jabloncem hráli vážně dobře. Po šestnáctku.

Závěrem mi dovolte poznámku pod čarou k pomeznímu rozhodčímu Milanovi Šefarovi, který v opilosti mával utkání dorostu mezi Berounem a Slaným.

Dostal maximální zákaz činnosti na jeden rok a pokutu 40 tisíc korun. Pro mladé fotbalisty byl v ten zápas opravdu špatným vzorem, ale podle reakcí by se mohlo zdát, že český fotbal nemá snad větší potíže. Trest, zejména finanční, mi na této úrovni přijde v součtu s ostudou tvrdý. Jestli by pan Šefara nepotřeboval spíš pomocnou ruku.

Nezapomeňte, že v úterý pokračuje český pohár. Neprávem podceňovaná soutěž. Půjdu se podívat do Olomouce, jestli náhodou proti Líšni nenasadí režiséra Krobota. Aspoň jako nesmlouvavého kouče.

Pěkné ponedělí.