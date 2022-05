PONEDĚLNÍK: Liga není pořešená. Prospěl by šlágrům čistý čas?

Avšak rozhodnuto stále není, neboť v závěru ročníku jsme svědky jevu, který se za nedávných dob korupčního krutovládce Romana Berbra, někdejšího místopředsedy asociace, jenž si k snídani mazal na chleba sudí podle chuti, konal výjimečně: v ligovém finiši obírají o důležité body aspiranty na titul mančafty, které hrají (sic!) jen o čest.

Sázkaři trhají tikety, klišé o zaručených výsledcích utichají. A to je pro ligu - navzdory veškerému marasmu - tuze pozitivní zpráva vypovídající o její čistotě, tedy spíše započínající očistě.

Netřeba si dělat romantické iluze, že s koncem Berbra a několika prohnilých mužů s píšťalkou se proměnila místní stoka v křišťálovou studánku, leč naděje by tu byla.

Stačí připomenout výsledky. Třeba když v posledním kole základní části Olomouc, která hraje nudnou prostřední skupinu, porazila rozjetou Spartu, a tím jí de facto odřízla z boje o titul.

Předtím obrala o body i Plzeň. Nebo Hradec Králové, jenž se nemůže hnout ze šestého místa, skolil Slavii a teď remizoval také na Spartě.

Mimochodem, kdyby Sparta zmíněné dva duely zvládla, měla by o pět bodů víc, čili by byla o bod za Plzní dál ve hře o titul, na který čeká od roku 2014 a čekat bude dál. Trenér Pavel Vrba musí vysvětlovat nečekané ztráty. Nebo nedávná výhra Pardubic v Peltově Jablonci v záchranářském boji…

Zkrátka žádný pořešený výsledek, ale skutečné nervy. A kartami tak míchají i týmy, jejíž motivace má být sice menší než mistrovská, jenže nikoli malá. Chtějí se vytáhnout a Hradec tak činí kurážně.

Tato pozitivní zpráva o českém fotbale by neměla zapadnout v plamenné diskuzi o bídném fotbalovém produktu, který zase jednou nabídl tuzemský šlágr Slavie s Plzní.

Místo fotbalové radosti negace

Negativní atmosféra, z tribun nelétaly jen xenofobní nadávky či bučení, ale také PET lahve na plzeňskou střídačku, načež šéf Viktorie Adolf Šádek zareagoval po svém - vztyčeným prostředníčkem.

V tunelu mezi lavičkami by neměl klubový boss nic pohledávat. Zcela pod úrovní byly i buranské výlevy od slavistické lavičky. Ale zase nic, na co bychom nebyli zvyklí, že?

Stejně tak na to, že v hitu kola se víc fauluje, než hraje. Celkem 41 nedovolených zákroků, hezky rovnoměrně na obou stranách (20:21).

Precizně bránící Plzeň k plichtě nepotřebovala kontrolovat míč ani 40 procent času, ostatně stejně se víc z něj nehrálo, než hrálo. Ve druhém poločase nebyl míč ve hře neuvěřitelných 30 minut! To by i zapřísáhlí konzervativci začali chvílemi zívat a vzývat čistý čas, o kterém se ve fotbale začíná mluvit.

Tentokrát fotbalu nepomohl příliš ani úzkostlivý polský sudí Bartosz Frankowski, který v závěru nařídil dvě přísné penalty. Po vysoké noze Beauguela do ramene Juráska pravidlově správně, i když většina fotbalistů by takové penalty na konci důležité bitvy vidět nechtěla.

Druhá desítka po lehkém kontaktu Oscara s Trusou byla nejspíš už kompenzační, což je pokaždé špatně.

Škoda, že tyto zápasy nepískají čeští rozhodčí, třebaže by čelili nedůstojným výlevům obou týmů. Jestli se polský sudí v něčem liší od českého, pak respektem, ačkoli Frankowski jej rychle ztratil. Žel zahraniční arbitry komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou ani veřejně nehodnotí, asi se to nesluší.

Bílek velebený i zatracovaný

Trenér Plzně Michal Bílek už od reprezentačních dob štěpí fanoušky na dva tábory. Jeden na něm vyzdvihuje, že dokáže mančaftu ušít taktiku na míru, díky čemuž vede podceňovanou Viktorku až k titulu.

A druhý mu naopak vyčítá, že Plzeň má na víc a že tento způsob boje hráče nerozvíjí, trendy jsou jinde a v pohárech se ukáže, jak jeho týmu ujel vlak.

Na všechno se jde koukat různou optikou. Račte trávit sousto podle chuti, nebo klubové příslušnosti. Pokud Plzeň titul skutečně získá, nezbude než smeknout. A v pohárech zase připomenout...

Opět se prokázalo, že Slavia má s hrou do plné obrany značné problémy. V překonání valu jí chybí překvapivý nápad záložníka Stancia, ale také bijec na hrotu, který by stopery vyvedl z pohody.

Když už přece jen byla obrana Viktorky vysoko, Stanislav Tecl nájezd na brankáře Staňka zakončil nejhůř, jak mohl - během přímo do zdi.

Jaký rozdíl v podobných situacích, ve kterých o víkendu byl třeba slovácký střelec Jurečka nebo zlínský Čanturišvili - klička, střela do prázdné a jdeme slavit. Tecl má své přednosti, koncovka však mezi ně už patřit asi nebude.

Zbytečná vyjádření

Třeba onoho buldoka, co se prokouše zhuštěným lesem, najde Slavia ve sparťanském odchovanci Matěji Pulkrabovi. Tyhle přesuny jsou vždy pro fanoušky pražských S třaskavé, leč prohlášení Sparty, ve kterém zmiňuje, jak se o hráče poslední roky starala, když nebyl fit, je zbytečné.

Podobně jako v případě Baníku a odchodu nadaného osmnáctiletého stopera Ondřeje Kukučky zase do Sparty. Nevíte, jestli Spartě vadí, že se také Baník o něj staral, když mu bylo ouvej?

Takové přestupy fotbal přináší, miliony se kutálí, fanoušci si postesknou, zanadávají, všichni se vzájemně lidsky zklamou a vzájemné zápasy získají na nějaký čas trošku pikantního koření. Skutečně velký klub by se nad to dokázal povznést.

U Sparty, která má PR na vysoké úrovni a umí vymyslet super akce pro fanoušky jako nedávný trénink s koučem Vrbou, to obzvlášť zarazí.

Ale aspoň se o fotbale mluví a to mu ve své podstatě dělá nejlépe.

Fotbal velmi dobře dělají poslední roky na Slovácku. Čtvrté místo a druhá účast v evropských pohárech v řadě je skvělý počin menšího klubu v čele s trenérem Martinem Svědíkem. Co by v bohatší Ostravě za to dali (rozumějte za poháry i Svědíka).

Mnohem hůř jsou na tom v Karviné, která po šesti letech opouští ligovou společnost. Nejslabší má padáka. I když vyhraje třeba na Slavii nebo Baníku...

Hubník do béčka fakt nepatří

Zřejmě poslední dva zápasy bohaté profesionální kariéry má před sebou olomoucký kapitán Roman Hubník. Od sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře stejně jako další pardál Michal Vepřek dostal sice nabídku nové smlouvy, ale jen v případě postupu béčka do druhé ligy.

Což se nejspíš podaří, jenže přeřazení do rezervy k mladíkům, kde by oba měli plnit roli mentora, se Hubníkovi zrovna nezamlouvá. A nejde tady ani o to, že půjde s platem na polovinu. Hubník si vydělal fotbalem dost.

Poslední zápasy je však nejlepším sigmákem na place, platilo to proti Plzni, Spartě i teď v nadstavbě proti Liberci, kde stejně jako Vepřek krásným pasem založil v odvetě obě gólové akce.

Výrazně přispěl k nečekaně hladkému postupu přes Slovan do zápasu o sedmé místo.

Hubník v Olomouci podniká a užívá si rodinného života, takže nemá zapotřebí ani přesun k brněnskému nováčkovi, který o něj stojí. Raději to bývalý reprezentant zabalí. Ale i když mu bude už osmatřicet, pokud si nechá Sigma ujít lídra s takovou výkonností, životopisem a morálními vlastnostmi, je to jako střelit se do vlastní nohy a tvářit se, že jste ji stejně už nepotřebovali.

Ještě smutnější je způsob odchodu trenéra Davida Horejše z Českých Budějovic po sedmi letech skvělé práce. Namířeno má do Jablonce a od šéfa Dynama Vladimíra Koubka dostal místo pugétu předčasný vyhazov, aby měl více prostoru na vyjednávání.

Jako majitel klubu na to má jistě právo, ale místo dotčené reakce by se slušelo hlavně poděkovat, víte? Nestojí to nic a nezní to tak blbě. Anebo minimálně najít ty zakutálené veřejné peníze na mládežnické trenéry Budějovic.

Pěkné ponedělí.

A hodně štěstí Jozefu Weberovi...