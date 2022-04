PONEDĚLNÍK: Rotace v bráně Slavie, mazák v devatenácti a Rus, co netleská

Co měla být velká devíza úřadujících šampionů, se stává nečekanou nejistotou.

Dva na české poměry špičkoví brankáři, reprezentanti, Ondřej Kolář a Aleš Mandous napáchali v ročníku až příliš chyb, jakkoli k jejich řemeslu a riskantnímu způsobu hry patří.

Ať jste mezi těmi, kteří mají nad kiksy posledních vzadu pochopení, zkrátka jdou jen nejvíc vidět a stávají se i v lepších rodinách napříč top kluby, anebo mezi těmi, kteří pochopení mají sice také, ale menší, neboť v zápase čtvrtfinále evropského poháru by brankář takovou minelu ztropit prostě neměl, většině fanoušků bylo Mandouse lidsky líto.

Konejšili jej dokonce i rozhodčí a soupeři.

Mandous je dobrý brankář, i když nechyboval poprvé. Slavia rozhodně kvůli němu zápas plný velkých chyb s Feyenoordem neztratila. Postoupil kvalitnější mančaft. Takový konec se kouše lépe než proti Ferencvárosi nebo Legii Varšava.

Čtvrtfinále Konferenční ligy je znovu dobrá reklama pro český fotbal, i když z pohledu minulých sezon, Ligy mistrů či Evropské ligy, jde o ústup, to se netřeba plácat po zádech.

Buďme však rádi, že aspoň Slavia body do českého koeficientu přináší pravidelně. Uvážíme-li, jak pohárově nezkušenou sestavu nejen na Feyenoord měla, tím více její tažení zazáří. V Evropě předvedla opět náročný a kurážný způsob boje s výbornou ofenzivou, leč s mizernou defenzivou.

Zvláštní pochvalu si zaslouží středopolař Ibrahim Traoré, jenž dal za Slavii už šest gólů ve vyřazovací části evropských pohárů. I když emoce jsou v zápase pochopitelné, nezkušený spoluhráč Maxim Talovjerov by si k takové personě neměl gesto „zavři pusu“ dovolit. Určitě mu to kabina důrazně vysvětlila.

Zase s Kolářem v bráně zvládla Slavia těžký špíl v Jablonci a udržela se na prvním místě. Točení brankářů po chybě jako na orloji je ošemetná věc. Spíše by potřebovali podržet. Nemít jasnou jedničku se nejeví jako výhra. Všem by prospělo, kdyby Kolář už přestoupil a Mandous by měl hlavní zodpovědnost.

Kdy Baník slízne smetanu?

Po třech plichtách zabrala naplno druhá Plzeň. Proti Baníku předvedla dobré kombinace, vytvořila si dostatek příležitostí. Krásným lobem se blýskl křídelník Jhon Mosquera.

Hraje v solidní formě. Na lajně je cítit - agresivní, rychlý a produktivní. Šest tref a pět asistencí jsou slušná čísla.

Ostravu poprvé vedl jako hlavní kouč Tomáš Galásek. Tedy on ji vedl jako hlavní oficiálně i předtím, neboť Ondřej Smetana nemá ještě potřebnou licenci. Náročná štace v Baníku musela být pro něj skvělou školou. Cenné zkušenosti by měl Smetana teprve zúročit, teď v klidu dostudovat. Nebo je to lepší opačně?

Ačkoli se Baník usadil v první pětce, ekonomickým zázemím patří výš. I proto se změně trenéra nelze příliš divit, byť změny by slušely i managementu. Obklopit se správnými lidmi, odborností i morálně, není pro majitele klubu snadné ani jinde.

Příběh Ljovina

Atraktivní otevřený fotbal se hrál na zaplněné Letné. Třetí Sparta zaslouženě přehrála čtvrté Slovácko, které také přispělo k dobré zábavě.

Více se však píše o příběhu ruského záložníka Slovácka Vladislava Ljovina, jenž nejprve před zápasem nepodpořil potleskem Ukrajinu okupovanou jeho krajinou a pak se ještě kiksem podepsal pod rozhodující trefu Dočkala. S karmou opatrně.

Vůbec nevíme, jaký postoj Ljovin vlastně k barbarské ruské agresi zastává, zda se nebojí o své blízké, ale pokud s Putinovou genocidou souhlasí, neměl by v české lize co pohledávat. Ano, politika patří do sportu. Bohužel. Vymezit se proti šílenému vraždění dětí je to nejmenší, co může každý udělat.

Stovkař Hložek

Ljovinův postoj by neměl přebít stý zápas Adama Hložka v první lize. V devatenácti letech. Za Spartu, 33 tref a 28 přihrávek. Fenomenální vizitka. Gratulace k ní! Takhle si člověk představuje sázku na talent. Věřit mu, i když se ne vždy daří. Skutečná důvěra nadaného hráčů posune. Snad do dobré soutěže.

Svůj první gól v lize vstřelil v šestadvaceti hradecký obránce Jan Mejdr, k tomu má v sezoně sedm asistencí. Proti Sigmě předvedl znovu vynikající výkon. S takovou ani jej nemine přesun za lepším.

Votroci přejeli Olomouc 3:0 a stále uzavírají elitní šestku. Výtečný počin. Sigma působila po inkasované brance vyčpěle, bez šťávy. Další šedivá sezona, na kterou se nebude vzpomínat.

Trenér Václav Jílek si jistě představoval větší herní posun. Třeba mu vedení sežene vytouženého kreativního střeďáka a v příští sezoně se Sigma ještě nadechne. Dosud však není příliš za co chválit. Klidná záchrana a to je tak všechno. I když co by za ní třeba v Jablonci dali. V Liberci si jí po bídném startu jistě považují.

Do šestky se ještě může protlačit Mladá Boleslav, za kterou řádí křídelník David Douděra, jenž skóroval v pátém utkání po sobě. Na hřišti ve Zlíně vynikal hlavně čtyřicátník Marek Matějovský. Nejen asistencí, ale i krásnými střelami z dálky a především mimořádnou herní inteligencí. Nemá jediný důvod končit. Respekt.

Podivné je, že v ligovém finiši videorozhodčí dohlíží jen na čtyři z osmi zápasů kola. Že prý chybí technika a především k ní proškolený personál, když se hraje všude ve stejný čas, což ovšem šéf sudích Radek Příhoda odmítl. Lidi by prý byli. Když něco nejde, je dobré hledat včas řešení. Anebo se aspoň dohodnout na tom, proč to nejde. Jinak to zavání šlendriánem.

Pěkné velikonoční ponedělí.