PONEDĚLNÍK: Neprodejný Trpišovský, Sigma jedná s Jílkem a zoufalé Brno

Česko má jasného fotbalového vládce, který dominuje nejen na hřišti, ale také na přestupovém trhu.

Další ukázkou může být přesun sparťana Plavšiče do Edenu, byť sám záložník to popírá.

Těžko si představit opačnou trasu, tedy že by Sparta nyní připravila Slavii o hráče užšího kádru.

Slavia funguje jako jeden TÝM i po odchodu klíčového sportovního manažera Jana Nezmara.

Je zbytečné vyzdvihovat jednotlivce, neboť vše do sebe pěkně zapadá. Přesto jedno jméno vyčnívá: zásadním mužem pro hru i investice sešívaných je „neprodejný“ trenér Jindřich Trpišovský, jenž posouvá hráče o level výš.

Netřeba pochybovat, že pokud se informace deníku Sport potvrdí, že také Plavšiče podobně jako Stancia naučí k zodpovědné hře bez míče, a zvýší tak tím zase jeho cenu. Kšiltovky dolů...

Když pozorujete, jak Trpišovský i za jasného stavu a během demolice Plzně povzbuzuje hráče ve vymezeném prostoru u lavičky, jak je vtažen do hry, což poznáte také z dlouhých pozápasových tiskovek, máte pocit, že tohle mimořádně úspěšné spojení i rekordní série bez porážky ještě nějaký čas vydrží. Ačkoli také Slavia musí opory prodávat a v letním okně se dá očekávat velký transfer Simy.

Zatímco mistr je znám dlouho dopředu, vicemistr nikoli. Liberecký Pešek se prohnal dvakrát kolem sparťana Sáčka jako na motorce a ukázal, že by se mohl hodit i větším klubům.

Druhé místo o tři body před Spartou tak stále senzačně drží Jablonec, který má však o zápas víc. V útoku se Severočechům do skvělé formy rozehrálo duo Schranz - Doležal, kteří s podporou hbitého Jovoviče otočili zápas proti Sigmě třemi góly v oslabení, byť o desíti hráli hodinu. To si zaslouží velké uznání, ačkoli Olomouc si počínala naprosto zoufale.

Látal nebyl na jedné lodi s týmem

I když už mohl mluvit trenér Radoslav Látal smířlivým tónem, neboť věděl, že spolupráce se Sigmou po dvou letech smlouvy skončí po sezoně, vřelo to v něm.

„Je to tady dva roky pořád stejné. Slyšíte mě dobře? Dva roky! A jestli si to ti hráči neuvědomí, tak to bude pořád stejné,“ hromoval po mizerném výkonu. „Laxnost, pohoda. Jako vždy typická Olomouc, charakter nic,“ pokračoval v ostrém tónu na tiskové konferenci.

Co se s tím dá dělat? Vyměnit hráče? „Máte pravdu,“ odpověděl upřímně.

Bylo mu přitom jasné, že na výměnu hráčů nedojde, že se vymění trenér, jak bývá v Česku obvyklé.

A v pondělí dopoledne, čtyři kola před koncem ročníku, Sigma uťala spekulace: po sezoně skončí Látal i asistent Neček.

Olomouc nástupce hledá už delší dobu, jak to tak bývá v podobných případech. A podle informací Ponedělníku se nyní nejpravděpodobněji jeví návrat volného Václava Jílka, kterého Sigma před dvěma lety prodala za šest milionů korun do Sparty. Jednání už začala.

Na slavného odchovance Sigmy Látala se nebude vzpomínat na Andrově stadionu jako na muže, který by mančaft posunul nad svůj průměr, ačkoli po tom doma tolik toužil. I proto ten plamenný projev po Jablonci.

V minulé sezoně se sigmáky skončil až jedenáctý a došel do semifinále českého poháru. Letos je Olomouc navzdory slibnému začátku zatím desátá a vypadla ve čtvrtfinále poháru. Má kolísavou výkonnost, zejména v ofenzivě, jako by ani nevěděla, co hrát. Faktem je, že Sigmě chybí ryzí kanonýr, leč v posledních zápasech také šance. V uplynulých pěti domácích utkáních v lize dali Hanáci jediný gól.

Pedant Látal se snažil hru Sigmy zjednodušit, zagresivnit, což se dařilo nahodile. Mnohdy však z rytmu utkání vypadly technické typy jako Houska či González.

Navíc si nerozuměl s některými hráči, známá je kauza s bývalým reprezentantem Pilařem, který pak odešel do Jablonce. Ačkoli projev týmu je také značnou vizitkou trenéra, Látal pravidelně kritizoval mančaft, jako by s ním nebyl na jedné lodi. Což není nikdy dobře bez ohledu na to, že v některých věcech má Látal pravdu.

Pokud se Sigma vrátí k Jílkovi, vrátí se dva roky zpátky v čase, ode zdi ke zdi. S Látalem jsou jiní ve všem - v komunikaci i způsobu hry. Jílek vyznává více kombinační styl.

Kádr modrých ovšem prošel za dva roky poměrně výraznou proměnou, takže i pro Jílka, který Sigmu dovedl líbivým fotbalem do kvalifikace Evropské ligy a památným zápasům se Sevillou, by to byla po neúspěchu ve Spartě nová výzva.

Výhodou je, že v Olomouci žije a dokonale zná prostředí klubu. Totéž ovšem platí také pro dalšího kandidáta Pavla Hapala, který však míří spíše do vedení Sigmy. Nový kouč se už nemusí potkat s brankářem Mandousem a talentovaným záložníkem Daňkem, kteří jsou v hledáčku Slavie.

Pokuta jak Brno

Zajímavý způsob motivace v boji o záchranu zvolilo Brno; pokuta týmu milion a půl korun po remíze musela hráče nadchnout. Raději nedomýšlet, kolik by platili, kdyby s Teplicemi nedejbůh prohráli.

Ušmudlanou plichtu v Teplicích uhrál teď i Zlín a taky se na fotbal nedalo koukat, ale hádám, že se to obejde bez flastru. Brno musí projít nejprve pořádnou sebereflexí a vyhodnotit si, zda tým vůbec na splnění cíle postavilo.

Ponedělník má radost, že se do hlediště vrací pozvolna diváci, byť to trenér Bohemians Luděk Klusáček považuje za „skandální v době, kdy nemohou děti chodit do školy, normální lidi padají na hubu a nemůžou pracovat“.

Tyhle jablka a hrušky však do jedné ošatky nepatří. Ano, skandální je, že děti stále nemohou do školy a sportovat, nikoli to, že mohou už diváci za přísných podmínek na vzduch na fotbal.

Pěkné ponedělí.