PONEDĚLNÍK: Nehaňte Intertoto, vlastně Konferenční ligu. Aleluja za ni!

Ještě zbývá pohlídat poslední standardku v nastavení. Leč ostrý centr nešťastně tečoval za záda vlastního gólmana Kamesche zelenáč Ujfaluši, budoucí hvězda Serie A. V následném prodloužení favorit dalšími dvěma góly rozhodl. Trenér Hanáků Leoš Kalvoda měl tepovku na maximum.



Na konci srpna před jedenadvaceti lety byl český fotbal nejblíž vítězství ve významem třetí evropské pohárové soutěži. I když tehdy cesta sigmáků do finále přes arménský Araks Ararat, bulharský Kjustendil, chorvatské Belupo a v semifinále české Blšany fotbalový národ příliš nezajímala...

Sparta na přelomu milénia válčila v osmifinálové skupině nejprestižnější Ligy mistrů s Barcelonou a letní Pohár Intertoto byl přehlíženou chudou soutěží, i když si vítězové tří finále zajistili přímý postup do Poháru UEFA.

Finálovou účast Olomouce vyrovnal o čtyři roky později ještě Liberec. A za další čtyři roky Pohár Intertoto zanikl.

Až letos, po třinácti letech, má zase evropský fotbal tři pohárové soutěže. I Konferenční lize (celým názvem Evropská konferenční liga) v jejím prvním ročníku kdekdo nemůže přijít na jméno a omylem jí říká Konfederační, nebo pohrdavě rovnou Intertoto, byť je finančně mnohem zajímavější. „Kolik zápasů musíte v Evropě prohrát, abyste nehráli poháry?“ ušklíbnou se kritici.

Nucené výprodeje

Třetí pohárová soutěž se stala záchrannou sítí pro českého šampiona poté, co Slavii z boje o Ligu mistrů vyřadil maďarský Ferencváros a do Evropské ligy ji zase nepustila polská Legia. Obrovské zklamání a facka slávistickým ambicím.

Přitom nelze konstatovat, že by Ferencváros i Legia hrály lépe, že by byly nad síly slávistů, ale o to je to vlastně smutnější. Chyby vzadu, špatná finální fáze a malér je na světě. Vliv na tom jistě má i covidem narušená příprava a trest Kúdely, který kruciálně chyběl. Snadné s odstupem času říct, že měla Slavia na přestupovém trhu zareagovat lépe.

Klub teď bude nucen prodat hráče pod cenou, respektive za jinou sumu, než si šéf Jaroslav Tvrdík vysnil. Ale pokud klapne prodej Simy do anglického Brightonu za více než 200 milionů korun, rozhodně to není důvod k výsměchu, když ho Slavia před rokem přivedla z Táborska za miliony tři a teď by jej čekala slovutná Premier League.

Za Konferenční ligu jsou tuze rádi v Jablonci, odměna za postup do základní skupiny činí přes 70 milionů korun, což šéfovi klubu Miroslavu Peltovi umožní doplatit poslední dlužné částky hráčům. Zkrátka velká úleva, kterou ovšem nepociťují po bídném výkonu a vyřazení s bulharským CSKA Sofia v Plzni.

I Viktoria bude nucena prodávat, aby zalepila díru v rozpočtu. Těžko odhadovat, co to s klubem, jenž hledá silného investora a v základní části evropských pohárů chybí potřetí v řadě, udělá.

Bulharský protivník už ve 2. předkole Konferenční ligy vyšoupl také Slovácko, které nestačilo na Plovdiv. To není dobrá vizitka pro českou ligu.

Sparta do čela

Nejlépe je na tom Sparta, jež se díky přemožení Rapidu Vídeň v předkole Ligy mistrů těší na skupinu Evropské ligy a po šesti kolech nenápadně poskočila do čela tuzemské soutěže, v níž už nenajdeme stoprocentní mančaft.

Letenští jsou pod koučem Pavlem Vrbou stoprocentní doma; dvanáct výher fanoušci ocení. Při výhře 1:0 nad Českými Budějovicemi rudé zradila produktivita, což v lize ještě nemusí být fatální problém, ale v Evropě zcela určitě, nejen slávista Tecl by mohl vyprávět.

Brutální Olomouc: 3,2 gólu na zápas

Po bitvách na evropských kolbištích se tuzemským pohárovým zástupcům v lize vůbec nedařilo. Slavia v Karviné, jež čeká v sezoně na výhru, jen remizovala. Ostatní si vedli ještě hůř. Plzeň prohrála s Hradcem Králové, nováček zaznamenal první triumf v ročníku. A Jablonec vybouchl 0:4 v Olomouci, která ve druhém poločase předvedla úžasnou ofenzivní smršť. To musí uznat i pochybovači, co před sezonou tvrdili, že na návrat trenéra Václava Jílka po dvou letech do Sigmy je příliš brzy.

Olomouc nasázela za pět zápasů 16 gólů a s průměrem 3,2 branky na utkání má nejlepší ofenzivu ligy. Je brutálně produktivní, ale především hraje náročně, kondičně vypadá velmi dobře a do ofenzivy se zapojuje velký počet hráčů. Nejen někdejší kouč Látal musí na možnosti lehce doplněného kádru koukat. Po dvou letech nudy má hra týmu zase šmrnc, který ji Jílek vrátil až překvapivě rychle, což nečekal nejspíš ani on sám. I když je na to brzy, fanoušci modrých zase skandují o pohárových časech.



Úspěšný Hoftych

Horší časy zažívají v Liberci, kde po bídném startu sezony skončil úspěšný trenér Pavel Hoftych, jenž postupem do základní skupiny Evropské ligy vydělal Slovanu ještě loni přes sto milionů korun. Ovšem na zásluhy šéf klubu Ludvík Karl příliš nekouká a jako dokonalé alibi nebere ani tradiční výprodej opor.

Před reprezentační pauzou klasicky vyvolává debatu veřejnosti česká nominace. A tak to má fotbal rád. Ponedělník však prosí agenty hráčů, nechť zanechají zbytečných prohlášení typu: Nesouhlasíme s tím, ale volbu trenéra respektujeme. To je protimluv a medvědí služba.

Pěkné ponedělí.