PONEDĚLNÍK: Umění (ne)prodat Koláře, více Silných nejen na hřišti a dříč Pauly

V době, kdy polovina fotbalové veřejnosti v Česku dumá nad tím, jestli má kruciálně chybující slávistický brankář Ondřej Kolář sebevědomí málo, nebo příliš, a druhá počítá, o kolik sešívání přišli, když na něj nedávno údajně odmítli nabídku na dvanáct milionů euro a na šikovného Simu na deset milionů euro, je také snadné zapomenout, jak výrazně Kolář, ale i Sima svými výkony Slavii sportovně i finančně pomohli.

Trenér Jindřich Trpišovský to ví. Možná i proto navzdory špatné formě podržel Koláře v sestavě také proti rozjetému Baníku, jehož úřadující šampioni vrátili na zem, když ho bez potíží přejeli 4:0.

Kolář se snad dvěma povedenými, byť rutinními zákroky chytil. Teď ještě aby pomohl Slavii do skupiny Evropské ligy přes Legii.

Kdyby mělo jeho zaváhání stát postup jako v kvalifikaci Ligy mistrů přes Ferencváros - ačkoli je to velká zkratka -, vskutku by se to šeredně nevyplatilo (plzeňský Hruška by mohl o trpké loňské zkušenosti vyprávět), tím spíš, když na lavičce máte nažhaveného reprezentanta Mandouse.

Není legrace se po těžkém zranění hlavy dostat zpátky do pohody. Nejde jen o psychiku, jež se může projevit třeba při dlouhých výbězích proti rozpumpovanému útočníkovi, ale už jen samotné chytání v helmě je nezvyk.

Kolářův slávistický happy end by vypadal asi takto: vychytat postup přes Legii a za deset milionů euro zamířit do vytoužené Francie.

Nikdy nevíte, fotbal píše zajímavé příběhy, a proto ho máme tak rádi. Jako emotivní oslavy, například první ligové trefy sedmnáctiletého slávisty Daniela Samka, jenž měl slzy na krajíčku.

Zábavná Sigma

Slavii kvůli zranění chybí třaskavá posila Plavšič, na něhož si už fanoušci Sparty díky Jakubu Peškovi téměř nevzpomenou, tři góly a asistence je dobrý start do sezony, navíc byl strůjcem postupu přes Rapid Vídeň v 2. předkole Ligy mistrů.

Stejnou bilanci má také olomoucký Pavel Zifčák, jenž 3+1 stihl posbírat z křídla dokonce jen za tři necelé zápasy, přesně za 152 minut.

Dravými průniky a slalomy mezi soupeři Peška víc připomíná jiný odchovanec Sigmy - ligový debutant Jakub Matoušek.

Dlouho neměla Olomouc takové křídlo schopné přejít přes protihráče. Už na něj byly fauly za pět žlutých karet. Je to šikula, jehož se rozhodně vyplatí důkladně sledovat.

Ostatně to od návratu trenéra Václava Jílka platí o celé Sigmě. Za čtyři kola dvanáct vstřelených branek, fotbal v tempu a do toho kouč detailista, jenž by chtěl ještě větší kontrolu míče a dominanci svého týmu.

Přihrávek po odchodu Housky ubylo, ale přímočará, ostrá a produktivní je Sigma nebývale. Po konci trenéra Látala je to svěží změna, jež zatím baví ligu.

Tu vede suverénní Plzeň. Hraje úsporněji, góly dává především po dorážkách nebo přímo ze standardních situací. Jako v kvalifikaci konferenční ligy proti CSKA Sofie.

Z jejího pojetí ční týmovost. I když musí Viktoria šetřit, pořád má velmi zajímavý kádr, se kterým trenér Bílek dobře pracuje.

Neukázněné Slovácko

Drtivým vítězstvím 5:1 nad Žilinou v kvalifikaci Konferenční ligy odpověděl na kritiku Jablonec. Trenér Petr Rada citlivě podržel sestavu, obránce Krob, jemuž nevyšly zápasy se Celtikem, si připsal tři asistence. Vysokou výkonnost drží křídelník Pilař.

Z rychlého pohárového konce se dobře oklepalo Slovácko, což potvrdilo remízou v Jablonci. Tři výhry, jedna plichta a jedna prohra je velmi slibný začátek, zvlášť když si uvědomíte, že Slovácko dohrávalo čtyřikrát o deseti a jednou i bez vyloučeného trenéra Martina Svědíka, který nedisciplinovanému mančaftu nejde zrovna příkladem. To musí být nějaký rekord ligy.

Je suis Silný

To ovšem není nic proti tomu, co předvedl kouč druholigové Líšně Milan Valachovič, který bez skrupulí vyplísnil svého svěřence Jana Silného za to, že pomohl pořadateli, jehož přímo na hřišti skandálně napadl v derby „fanoušek“ Brna, za což podle pravidel viděl Silný od sudího červenou kartu a Zbrojovka přesilovku využila k rozhodující brance v nastavení.

„Naštval mě, ani nechci vyslovit jeho jméno. Od našeho hráče to byl totální zkrat. Neměl se do potyčky vůbec plést. Od toho je ochranka a policie. Nepochopitelně si šel pro červenou,“ zuřil Valachovič.

„Budu zvažovat, zda se s ním úplně nerozloučíme. Představte si, že by se tohle stalo na mistrovství světa nebo Evropy anebo ve finále Ligy mistrů… Kdyby ti hráči měli jít mlátit fanoušky, ač tam vznikl nějaký incident. Od toho přece jsou na zápase členové ochranky.“

Valachovič mluvil jen jako trenér zahleděný do výsledků a nikoli jako člověk. Lidsky by totiž musel být hrdý, že se najde v jeho týmu hrdina, co pomůže v nouzi slabšímu, do něhož chuligán kopnul, přestože postižený klečel. Navíc to Silný udělal umírněným odstrčením. Žádné kung fu.

RADEK PŘÍHODA @prihoda_radek @JuzekMartin @StastnyP Martine hrace Lisne se musim lidsky zastat. Zamezil dalsimu utoku na poradatele a to dle meho nazoru primerenym zpusobem. Myslim, ze DK ke vsemu prihledne. oblíbit odpovědět

„Hráče Líšně se musím lidsky zastat. Zamezil dalšímu útoku na pořadatele a to dle mého názoru přiměřeným způsobem. Myslím, že disciplinární komise ke všemu přihlédne,“ napsal na Twitteru šéf komise sudích Radek Příhoda.



Dříč Pauly

Na závěr loučení s bývalým generálním sekretářem fotbalového svazu Janem Paulym, jenž se do podvědomí veřejnosti dostal díky upřenému pohledu na míček v osudí před losováním českého poháru. Od asociace dostane odstupné ve výši devíti platů, tedy přes milion korun.

Jan Pauly

Radiožurnálu to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje z fotbalové asociace. Na začátku roku dnes už bývalé vedení asociace podepsalo s Paulym dodatek smlouvy, že v případě odchodu dostane zlatý padák. Stihli to pěkně.

„Je to velká dřina, aby všechno udržel v chodu. Vy v médiích berete halíře, a tak vám připadá všechno drahý,“ glosoval to pro Radiožurnál šéf Jablonce Miroslav Pelta.

Pelta, který podle informací Ponedělníku neplatí hráčům výplaty v termínu a má vůči nim závazky. Proto Jablonec nutně potřebuje halíře z Konferenční ligy.

Vám, všem dříčům i trenérovi Valachovičovi přeji kromě dostatku halířů hlavně více Silných nablízku.

Pěkné ponedělí.