PONEDĚLNÍK: Plzeňské patálie, svět podle Vrby a top pět borců ve formě

To nebyly mikrosituace... V sestupujícím Brně by se za něj nerozpakovali udělit mančaftu tučnou milionovou pokutu, tam to lítá i po plichtě.

Nedivil bych se fanouškům Plzně, pokud by ze spaní vykřikli jméno odvolaného kouče Adriana Guľy, jenže ten už překonal D1 směr Bratislava. Ponedělník konec slovenského experta zaskočil. Ne že by byl po debaklu na Slavii a domácím kolapsu s Příbramí překvapivý, avšak předtím měla Plzeň bodovou šňůru, hrála dobře, vytvářela si spoustu šancí. Vyhazov Guľy, který se do poslední chvíle choval jako naprostý profesionál, se mnohem víc nabízel po bídném podzimu než nadějném jaru.

Guľovi uškodily i (ne)vychytávky Hrušky

Je symbolické, že Guľův konec i začátek orámovala fatální zaváhání brankáře Aleše Hrušky v předkolech evropských pohárů, respektive v lize s Příbramí. Šéf Adolf Šádek má na změnu svaté právo. Coby nový majitel klubu nese teď hlavní břímě zodpovědnosti. Platy jsou ve Viktorce štědré, nutnost hrát evropské poháry tíživá.

Víc zarazí, že po ofenzivním detailistovi Guľovi se všemi těmi moderními technologiemi v tréninku sáhl po pragmatickém Bílkovi. Ode zdi ke zdi je ovšem v českém fotbale poměrně tradiční pohyb, podobně třeba volila Sigma, když po „kombinačním“ Jílkovi angažovala „přímočařejšího“ kouče Látala a teď po dvou letech podle informací Ponedělníku zase dotahuje návrat Jílka.

Přitom ve vyspělých ligách to bývá tak, že filozofii klubu určuje sportovní ředitel a změna trenéra neznamená pokaždé změnu kurzu, byť někdy je i to potřeba. Kouče Bílka čeká pořádná řehole a to před sebou má klíčové finále českého poháru se Slavií.

Taškařice s Plavšičem

Dobře mete zánovní koště ve Spartě.

Bláznivá výhra 5:4 v Mladé Boleslavi, to je v kostce svět podle trenéra Pavla Vrby, jenž vyznává ofenzivní manévry. I když takový průchoďák vzadu trpět nebude.

Letenští potvrdili, že dokážou otáčet nepříznivý výsledek, povedlo se jim to už podeváté v sezoně a druhé místo znamenající předkolo Ligy mistrů mají na dosah.

Po taškařici s odchodem Plavšiče zase trocha pozitivní energie. Není ostuda nebo chyba, že se Sparta nepustila do finančních závodů a Plavšiče nepřeplatila, i když se dá očekávat, že ve Slavii pod koučem Trpišovským herně poroste. Jen škoda té komunikace.

Chybou sportovního úseku ovšem pokaždé je, když perspektivní hráč odchází na konci kontraktu gratis, byť i to se stává.

Pozoruhodná penalta sudího Lercha

Sparta se na druhém místě osamostatnila i díky nečekanému klopýtnutí Jablonce v Příbrami, jež ještě drží malou naději na záchranu. Po výhře Středočechů se zase vyrojily na sítích typické komentáře o výpomoci šéfa Jablonce Miroslava Pelty příbramskému bossovi Jaroslavu Starkovi. Přitom jen zákrok sezony brankáře Jakuba Šimana, který se přesunul na čáře a neuvěřitelně vyrazil střelu jabloneckého Pilaře zblízka, zabránil v závěru vyrovnání.

Češi vidí paranoidně hned za vším křivárnu, ale taky je potřeba říct, že se nelze divit, když často za vším křivárna byla. Peltovo cinklé jaro a Jardovy prachy jsou sice už spíš veselé hlášky, leč důvěra je křehká věc, se kterou neradno žonglovat.

Pokud budou sudí pískat takové penalty i s VAR v zádech, jako se to povedlo Ondřeji Lerchovi po čistém skluzu brněnského Reitera na libereckého Fukalu, bude důvěryhodnost tuzemského fotbalu pořád nízká, ať je v jeho čele Vláďa nebo Karel.

Slovácko do Evropy bez Klimenta

Jistotu postupu do evropských pohárů má Slovácko. Velká gratulace do Hradiště! Trenér Martin Svědík se svým realizačním týmem odvedl s úzkým kádrem vynikající práci. Zajímavé je, že o pokračování navzdory smlouvě do roku 2023 mluvil neurčitě. Dorostl pro větší klub, ale v Česku jsou teď prestižní lavičky obsazené. Svědíka jistě mrzí konec útočník Jana Klimenta, který neprodloužil po výborném ročníku kontrakt a může si teď vybírat, pokud si už nevybral... Pro druhé předkolo Konfederačního poháru bude Slovácko plné třicátníků potřebovat posílit a to i na postu brankáře.

Posílit mělo před sezonou hlavně Brno. Tohle na ligu vážně nebylo a pokuty to nezmění.

Baníkovec Buchta září

Závěrem ještě svižný přehled hráčů v lize v top formě.

1. David Buchta. Jednadvacetiletý univerzální záložník Ostravy má z posledních šesti zápasů famózní bilanci pěti gólů a tří asistencí. Balon uklízí do sítě precizně.

2. Adam Hložek. Sparťanský megatalent s těžkým srdcem oželel mistrovství Evropy jednadvacítek a po zranění se vrátil ve velkém stylu. V uplynulých pěti kolech se trefil šestkrát, jednou asistoval. Celkově je s jedenácti góly a sedmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem ligy. Kvůli zranění odehrál jen osmnáct zápasů, má bod na utkání. Respekt.

3. Cadu. Brazilský 23letý šikula se stáhl na kraj pardubické obrany a tam dovádí. V posledních pěti zápasech dal pět branek. Celkem jich má šest a jednu asistenci k tomu.

4. Jan Kuchta. Že nedal penaltu Karviné? Stane se. Slávistický hroťák číslo jedna udělal za poslední rok neuvěřitelný progres. Se 14 góly vévodí ligovým střelcům a pro mužstvo odvede v nábězích penzum práce. Umí zalepit těžké míče a udržet je v soubojích. Jen by nemusel tolik padat.

5. Michal Škoda. Viděli jste, jak si hrudí posunul na půlce složitý míč do běhu, pláchl sparťanovi Hanckovi a nekompromisní bombou zavěsil? Ve 33 letech to vypadalo už na pomalý úpadek kariéry. Brno, Příbram... Ovšem v Mladé Boleslavi čahoun ožil, dal osm gólů, na čtyři přihrál. Umí natáhnout krok i ránu.

A na které fotbalisty se teď v lize koukáte nejraději vy?

Pěkné ponedělí.