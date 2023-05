PONEDĚLNÍK: Nepadej, když nemusíš! Závan devadesátek a penaltový finiš

Lze se však divit lidem, kteří nad tuzemským fotbalem zlomili hůl, zvlášť když zmíněné penalty Sparta kopala po skandální návštěvě šéfa Sparty Daniela Křetínského v kabině sudích? Že to nejde paranoidně spojovat? Důvěra je zkrátka křehká věc. Pojďme si dvě poslední penalty Sparty rozebrat bez emocí.

Útočník Jan Kuchta dostává v běhu zezadu kolenem do lýtka od libereckého Gigliho Ndefeho. Můžeme se jen domnívat, zda kontakt šlo ustát. Každopádně krok ještě dokončil a pád vypadá velmi teatrálně. Jinými slovy – na rozdíl od zatahání před vápnem ho neměl důvod ustát. To je útočníkův pud.

Jednalo se však o zásadní pochybení sudího Dominika Starého? Nejednalo, pískal hned, VAR tak do jeho rozhodnutí správně nevstoupil. Možná další soft penalta, ale faul to byl. Od Ndefeho opakovaně špatné počínání v šestnáctce, kde by měl být bránicí hráč obzvlášť obezřetný.

Druhá desítka vypadá přesně opačně. Tomáš Wiesner promáchne míč, pak jej dohraje podrážkou Lukáš Červ, hra je už jinde. Jak moc velká byla intenzita? Starý nepíská. Šlo o zásadní pochybení, že do situace musela vstoupit videorozhodčí Jana Adámková? Tady se bude zřejmě názor hodně lišit. Pravidlově faul ano, ale takové penalty v nastaveném čase prostě nechcete vidět.

Odlišný metr

Je už jen na komisi rozhodčích, jaký výklad zvolí. Ale to je celkem fuk, body jsou rozdané. Právě v tom je ten svízel, že každý sudí na hřišti či u videa má odlišný metr na jednotlivé hraniční situace a těžko se podaří ho nastavit aspoň přibližně podobně.

Je pochopitelné, že se Liberec vzteká. Hrál výborně a jen díky Matěji Kovářovi v bráně si Sparta v osekané sestavě uchovala naději na zvrat, za kterým si ovšem šla. Měla ve vápně dost hráčů a podruhé v řadě si užívá euforii z nejtěžšího možného vítězství urvaného v nastaveném čase.

Tohle tým zase zocelí.

Jestli takové penalty bude kopat i v Evropě, teď ponechme stranou. Sparta bez několika opor nehrála dobře, jako by síla náhradníků nebyla dostatečná.

Utkání, ve kterém se hraje o titul, znovu nedostal na bedra asi nejlepší domácí rozhodčí Miroslav Zelinka, který 268. odpískaným zápasem v lize překonal na prvním místě Pavla Královce, tedy podle oficiálních statistik. Podle jiných má Královec 274 startů. Ne že by záchranářské utkání Českých Budějovic s Pardubicemi nebylo důležité, navíc bez VAR, ale stejně...

Mimochodem, že česká liga ani šest roků po zavedení VAR není schopná mít video na všech souběžně hraných zápasech, je také ostuda k zamyšlení. I když vzhledem k tomu, jaké přešlapy se letos udály v přenosových vozech, nic zase tak zásadního. A jsme opět u důvěry. Raději nehrát poslední kolo ve stejný čas, když navíc nejde ani o poslední kolo.

Brankářům to nelepí

Slavia se může zlobit sama na sebe, že si doma překvapivě neporadila s Hradcem Králové, kterému ve střední skupině už o moc nejde.

Votroci si věřili, že dokážou stejně jako loni zkomplikovat favoritovi cestu za titulem. Tehdy Slavii skolili v mistrovské skupině a nepříjemné vzpomínky se musely sešívaným vrátit. Brankář Ondřej Kolář si vybral po čase slabší chvilku. I když střela Jakuba Kučery z dálky do středu brány hodně zaplavala, měl by si s ní poradit.

Tento ročník brankářům moc nepřeje, chybují pravidelně a nenajdeme jedno jméno, které by vyčnívalo. Poslední zápasy čape dobře Kovář, předtím Florin Nita v Pardubicích. Ale že by měl nějaký muž v rukavicích stabilní formu, jež by mohla zaujmout skauty, se říct nedá.

Trapnou simulací zaujal slávista David Douděra, i když Matěj Ryneš si chytnutí pod krk měl odpustit. Pádu kromě Kuchty přidal také liberecký Červ. Tohle kazí fotbalistům pověst, přitom mnohdy dohrávají mače s opravdu hlubokými šrámy.

Respekt pro Koubka a fanoušky Baníku

Hradec dovedl k remíze asistent trenéra Stanislav Hejkal, který nahradil nemocného Miroslava Koubka, jenž by si zasloužil jiné odcházení, nejlépe na novém stadionu. S votroky odvedl po postupu do ligy velmi kvalitní práci, obloukem se vyhnul sestupovým starostem, třebaže mančaft se skromným rozpočtem hrál v mladoboleslavském azylu. Jenže údajně už neměl na své straně kabinu a to je pro trenéra vždy konečná.

Novou smlouvu po dvou letech podepíše v Olomouci trenér Václav Jílek. Splnil cíl, dostal Sigmu do elitní skupiny, byť závěr sezony jeho týmu nevychází. Výrazně chybují gólmani, je jedno, jestli chytá Jakub Trefil, Matúš Macík nebo Tadeáš Stoppen. Ale ještě zásadněji se jeví absence útočníka Antonína Růska, kterého stále trápí ploténka, ošidné zranění.

Baník, jehož úžasní fanoušci obsadili celou severní tribunu Androva stadionu, dorazilo jich asi dva tisíce, udeřil ze čtyř střel čtyřikrát, až vám bylo nejistého mládence Stoppena líto.

Hattrickem se blýskl hroťák Muhamed Tijani. Pod trenérem Pavlem Hapalem udělal obrovský pokrok v pohybu a teď už i v koncovce. Trefil se hlavou, blízka špičkou kopačky i zpoza vápna nártem. Poctivě se vracel, vyhrával hlavy i ve vlastním vápně. Top výkon.

Baníkovci přehrávali domácí na lajnách, řádil hlavně Srdjan Plavšič. Nezkazil snad míč, skvěle centroval.

Hanáci zůstali za očekáváním a na čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy mohou už nejspíš zapomenout. Vypadá to na boj mezi Bohemians a Slováckem, které udolalo Brno díky povedené bombě Petra Reinberka. Krásně oslavil 300. start v lize. Všechny má za klub z Uherského Hradiště. Nevídaná věrnost.

Respekt si zaslouží také klokan Josef Jindřišek, jenž se stal proměnou penaltou nejstarším střelcem v samostatné české lize. Bohemka přejela Jablonec 4:1, vepředu má ve Václavu Drchalovi, Janu Matouškovi, Eriku Prekopovi či Davidu Puškáčovi kvalitu a rychlost.

Pelta za katr?

Severočeši tak spadli do skupiny o záchranu, přitom jim stačilo, aby v minulém kole nedostali gól ve čtvrté minutě nastavení od Sigmy. Teď to budou ještě nervy. Vyhnou se jim České Budějovice, které zažívají obrovskou úlevu. Na rozdíl od Baníku či Jablonce jsou ve střední skupině a mají klid. Pro Ostravu dopadla sezona vzhledem k finančním možnostem a fanouškovské podpoře velkým zklamáním, ale ligu zachrání.

Závěrem jedna odbočka z trávníků. Pražský městský soud i napodruhé uznal vinným bývalého šéfa fotbalu Miroslava Peltu ze zmanipulování sportovních dotací. Jablonecký boss dostal trest šest let, zákaz výkonu statutární funkce na pět let a pokutu pět milionů korun. Verdikt ještě není pravomocný. Na rozsudek čeká v jiné korupční kauze také šíbr Roman Berbr, někdejší místopředseda svazu.

Tím bychom snad devadesátky a cinklé jaro mohli už pomalu konečně uzavřít. Ovšem ten smradlavý závan nejspíš občas ucítíme.

Pěkné ponedělí.