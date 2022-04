PONEDĚLNÍK: Odvaha se vyplácí i v řeži o titul. Slavia baví vytrvale

Rozhodne každý detail. Například domácí prostředí. Skončit první po základní části ligy může být zásadní, neboť jako bonus odehraje lídr v nadstavbě zápasy proti druhému, třetímu i čtvrtému mančaftu ve svém prostředí. A to se hodí.

Po třetí remíze za sebou přenechala Plzeň vedoucí pozici Slavii. Viktoria v Olomouci nehrála špatně, leč z jediné střely na bránu po rohovému kopu si nechala srovnat.

Trenér Michal Bílek čelil po předchozí plichtě se Slavií kritice za pasivní defenzivní styl, na Hané naordinoval týmu kurážnější herní plán se dvěma vysokými hroty Beauguelem a Chorým, což je málo vídaný tah napříč Evropou.

A dlouho vycházel. Hlavně v první půli byla Plzeň dominantní, dobře kombinovala. Na křídle lítal dravec Mosquera, po jehož centru po změně stran poslal Viktorku do vedení třináctým gólem sezony Beauguel.

Za tři minuty nachystal gólovku Chorému, ale tomu skočil do rány Vepřek a místo pojistky záhy Sigma srovnala po precizním signálu, když Santos neuhlídal náběh Růska.

Santos má evropské parametry, Plzni chybí síla na lavičce

Je paradoxní, že v klíčový moment selhal zrovna brazilský stoper zapůjčený z Karviné, který vyhrál deset soubojů z jedenácti a byl jinak znamenitý.

Rychlý, silný a technický. Ve čtyřiadvaceti letech se bude ještě zlepšovat, má parametry pro evropský fotbal a Plzeň by s jeho odkoupením neměla váhat, pokud má za co…

Proti Sigmě pocítila vlastní medicínu. Stejně jako ona sama před týdnem po inkasované brance zjistila, že může se Slavií hrát otevřenější partii a srovnala, to samé předvedla Olomouc. Najednou to šlo...

Důležitou roli sehrála i střídání. Kouč Václav Jílek poslal po hodině na plac trojici sigmáků, kteří týmu pomohli, zatímco střídající hráči Plzně nikoli. Bylo patrné, jak najednou habán Chorý chybí mezi náhradníky. Bílek neměl kým ofenzivu posílit. I proto se žádný závěrečný tlak favorita nekonal.

Absence vykartovaných Sýkory či Buchy byla znát, respektive šířka kádru, jež oproti sešívanému nenabízí paletu úderných zbraní. O to víc je obdivuhodné, kolik bodů Bílek s viktoriány vytřískal. Slavia se musí mít pořád na pozoru.

Jednodušší fotbal? Možná, ale nelze zjednodušeně hodnotit, na to Plzeň odehrála v sezoně i dost dominantních špílů, třeba na Spartě.

Skvělý fotbal v Evropě

Uznání patří však především Slavii, jež sází na aktivní pojetí konzistentně proti komukoli. Předně je potřeba se vrátit k utkání ve čtvrtfinále Konferenční ligy na Feyenoordu.

Úžasný fotbal! Mimořádný zážitek.

V extrémně těžkém prostředí proti fyzicky nadupanému soupeři český zástupce obstál a skvěle bavil. Ano, můžeme rozebírat hloupý faul, ještě horší zeď nebo následný kiks brankáře Koláře, to se tak sešlo všechno špatně, leč primárně si zaslouží Slavia velkou pochvalu.

Je rozdíl, jestli se k plichtě probráníte, nebo proútočíte. Varianta B je bližší nejen romantickým duším, ale také trendům, kterými se moderní fotbal ve světě ubírá. I v bitvách top klubů. Také jste nečekali, že podceňovaná Konferenční liga může přinést tolik kvality i radosti?

Důležitou trefou se znovu blýskl záložník Ibrahim Traoré. Píše zajímavý příběh. Být do třiceti ve Zlíně a pak mít takový vliv na dění ve Slavii je výjimečné. Musí být snadné si tohoto sympaťáka oblíbit.

Ve velkém stylu se po těžkém zranění vrací středopolař Lukáš Provod. Takový typ hráče Slavii chyběl a je škoda, že kvůli absenci na pohárové soupisce bude chybět i v odvetě.

Otázkou je, jestli bude chybět v bráně Ondřej Kolář, jenž se nepravidelně po chybách točí s Alešem Mandousem. Určitě je výhoda mít dva tak kvalitní gólmany, ale nejlepší by pro všechny nejspíš bylo, kdyby Kolář už vyrazil na zahraniční štaci a Mandous byl jasnou volbou.

Fenomén Hložek

Ještě větší rošády mezi tyčemi v ročníku podniká Sparta. Nita si postěžoval v rumunském tisku a od té doby je odstavený na vedlejší kolej, i když je zřejmě kvalitou před Holcem i Hečou. Pro Letenské to však asi není teď zásadní téma.

V Teplicích vyhráli rozdílem třídy a Adam Hložek k tomu přispěl krásnou asistencí. V 99. zápase za Spartu zaokrouhlil sbírku bodů na úctyhodných 60 za 32 tref a 28 přihrávek. V devatenácti letech! Takový talent tady asi ještě neběhal. Tak šup už do ciziny.

Teplice si zaslouží pochvalu za otevřený boj a především deset tisícovek diváků v hledišti. Co by za to taková Olomouc dala. Proti plzeňskému lídrovi měla na tribuně jen čtyři tisíce lidí. Jistě důvod k zamyšlení.

Být v šestce není trest, ale odměna

Čtvrté místo si pojistilo Slovácko, což je znovu parádní úspěch. Ukazuje, že i když nemá takové finanční možnosti jako třeba Baník, pořád je o kus před ním, v tabulce o osm bodů. Ostrava si prochází citelným útlumem. Nehraje dobře a proti organizovanému Hradci Králové může být za domácí plichtu ještě ráda.

Právě nováček uzavírá senzačně mistrovskou skupinu pro nejlepší šestku. Často padají názory, že v ní vlastně nebude mít pátý či šestý tým oč hrát, že evropský pohár je daleko, ale to je holý nesmysl.

Zrovna Baník by měl být za mače s nejlepšími týmy tuze šťastný a snažit se je poprvé pod koučem Smetanou porazit. Uvolněně ukázat to nejlepší, co v hráčích je. I v těch mladších. Dobrá půda pro jejich otestování. Tyto zápasy vás posouvají a plní dům. Proto je šestka motivací i pro Hradec, ale také Mladou Boleslav, Olomouc nebo Liberec.

Českobudějovický malér

Gólem kola je samba průnik Ewertona z Boleslavi. Jemný driblink proti českobudějovickým kuželům pobavil stejně jako netušené střelecké vlohy Davida Douděry, jenž skóroval počtvrté z posledních čtyř zápasů.

Dynamu patří kritika však hlavně za to, že jeho trenéři v akademii nedostali od ledna výplaty.

Když uvážíte, že akademie je financovaná především z veřejných peněz, je to nejen nebetyčná ostuda, ale především velký malér majitele Vladimíra Koubka.

Pěkné ponedělí.