PONEDĚLNÍK: Slovácký zázrak. I bez reprezentantů prohání špičku

Třicetiletý stoper bude snadným terčem kritiky, neboť utkání, do kterých na podzim nastoupil a Spartě zrovna nevyšla, se nabalují.

Trenér Pavel Vrba možná už zadumá, zda by si šanci nezasloužil spíše perspektivní odchovanec Vitík, i když on má hráče na očích v tréninku a moc dobře ví, proč upřednostnil Štetinu. Netřeba to zpochybňovat, zvlášť po bitvě.

A zvlášť po takové, ve které neobstál žádný sparťan. Vždyť slovácký brankář Filip Nguyen byl takřka bez práce, jen rána Minčeva ho donutila zvednout obočí. Neviditelný byl i supertalent Adam Hložek a další.

Snadné konstatovat, že Vrba netrefil sestavu, ale těžko se domnívat, že dvě tři změny by přinesly jiný výsledek.

Hlavní důvod? Precizní Slovácko. Není náhoda, že Nguyen nemusel mockrát zasahovat. Mančaft trenéra Martina Svědíka se pyšní tím, že na svého gólmana příliš střel nepropustí, tak dobře organizovaný je.

A kdyby každému článku ze skvělé obranné čtyřky Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška bylo o deset nebo aspoň o pět let méně, zaručeně by museli vzbudit zájem větších klubů anebo reprezentace.

To je další paradox. Sparta prošpikovaná reprezentanty dostala lekci od týmu, ze kterého reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý občas pozve jen jako třetího gólmana Nguyena.

Zčásti za to může zmíněný vyšší fotbalový věk, byť čerstvému rekordmanovi v počtu startů v samostatné české lize Milanu Petrželovi byste 38 let nehádali, protože zrychlení má pořád úžasné.

A velká gratulace ke 437 špílům, ačkoli na absolutního rekordmana Šilhavého ještě 28 zápasů schází. Otázka času, když zdraví dovolí.

I Jan Kalabiška by si národní triko zasloužil, nebo vidíte v lize aktuálně lepšího levého beka? Nejde jen o tři góly a čtyři asistence, ale o neustálou podporu ofenzivy a zavírání zadní tyče. Škoda, že mu je už třicet čtyři...

Takže kdo je vlastně z druhého týmu tabulky adeptem na reprezentaci? Co třeba Marek Havlík? Motorová myš v záloze by za zkoušku proti Kuvajtu stála. O větší pozornost si říká také pracovitý útočník Václav Jurečka (7+1), jenž lidem na Slovácku připomíná slávistu Kuchtu, který v Hradišti hostoval.

Nominace je však svatým právem trenéra, který nese zodpovědnost za výsledky, a byť se to Jaroslavu Šilhavému, fér chlapovi, nemusí zdát ideální, je logické, že o jeho budoucnosti u národního týmu rozhodne i takový detail, jakým je, jestli dostane, nebo nedostane Česko na světový šampionát.

Reprezentace přináší hráčům zkušenosti, zvětšuje jejich cenu i možnost prodeje. I proto se tam někteří agenti snaží procpat své klienty kolikrát na sílu, ale to je na jiné téma.

Nevýhodou je, že návraty ze srazů a narušený tréninkový cyklus se může na týmu projevit, jak ostatně dokazuje i Sparta, ačkoli nejde u klubu myslícího na titul o alibi. Slovácko ho přejelo po všech stránkách a potvrdilo, že v boji o trůn se s ním musí počítat.

Má širší kádr než například Jablonec, který bojuje o postup ze skupiny Konferenční ligy, leč v lize netradičně dostává výprasky, zatímco Slovácko vypadlo v předkole s bulharským Plovdivem a netříští síly. Drsná facka mančaft nepoložila, kouč Svědík může i z lavičky tahat trumfy (Cicilia, Navrátil, Daníček, Šimko...).

Je úžasné, že nám sport pořád přináší příběhy, jež popírají pravidla materiálna, že ačkoli máte mnohem menší rozpočet, dokážete díky koncepční práci konkurovat bohatším.

V tomto směru nejde Slovácku úspěch nepřát. A to si ještě spočítejte, že nebýt kruciálních chyb sudích v zápasech na Slavii a s Jabloncem, nejspíš by v polovině základní části sezony vedlo ligu.

Maskovaný stoper Chorý

Půlmistrem je však Slavia, jež výkonem proti Jablonci připomněla zase možnosti své hry. Jde nahoru. Naopak útlumem prochází Plzeň, která kvůli absencím v obraně zasunula na Baníku do stoperské dvojice urostlého hroťáka Tomáše Chorého, jen dva týdny po otřesu mozku a dvojnásobné zlomenině v obličeji.

Vskutku netradiční řešení od kouče Michala Bílka. Ne že by si vedl špatně, ale přece jen k oběma gólům Ostravy se muž v masce nachomýtl.

Svého času na stoperu ve Slavii zaskakoval i kanonýr Milan Škoda, jenž v Mladé Boleslavi dovršil o víkendu metu sta gólů v české lize. V pětatřiceti je pořád nebezpečný, hlavičku má vynikající.

Pod trenérem Lubošem Kozlem stoupá i Liberec, dobře doplnil tým a čtyři vítězství trefená v posledních minutách ukazují nejen na kvalitní kondici, ale i morál.

To v Teplicích už musí být pořádná sestupová deka. Kouč Jiří Jarošík nevyhrál ani na šestý pokus, porážka doma od Pardubic je další ťafkou.

Velmi se na ní podílel z Olomouce zapůjčený útočník Mojmír Chytil, jenž jeden gól dal a byly na něj dva penaltové fauly. Brankář Teplic Tomáš Grigar jednu desítku chytil, pak si famózně poradil s dorážkou, jenže v téže akci našel videorozhodčí ještě šlapák na Chytila a kopala se hned penalta druhá.

Když se daří...

Dobrý den nemělo ani PR oddělení druholigové Příbrami, které vyzpovídalo hráče na téma ženský fotbal. Ve videu zazněla i hláška o plotně... Hi hi!

Upřímnost se cení, ale na místě je spíš hláška z filmu Jedna ruka netleská: Nemusíš vždycky říkat, co si myslíš.

Mimochodem, Andrea Stašková se v neděli blýskla hattrickem za Juventus Turín v italském poháru. Za Juventus. V italském poháru.

Nic proti Příbrami. Třinácté. Ve druhé lize.

Pěkné ponedělí.