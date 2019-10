PONEDĚLNÍK: Když i Csaplár potřeboval mentálního kouče

Chvíli nato se z kabiny musel pakovat Pivarník, rázný odborník, který říká věci na rovinu bez obalu. Šatně velí pevnou rukou, vyžaduje absolutní disciplínu a profesionalismus. Fotbalem žije 24 hodin denně. Do šatny si dává rušičku, kdyby snad chtěli fotbalisté místo práce koukat do mobilu.

Na tréninku se pohádal s rebelujícím útočníkem Poznarem, odmítl mentálního kouče a už to bylo. Jistě, i svéráz Pivarník, který nepochodil předtím v Brně a v Plzni skončil z prvního místa, na tom má svůj podíl viny.

Jenže teď dostal padáka i jeho nástupce Josef Csaplár. A stejně jako Pivarník naznačoval, že mu chyběly některé vhodné typy hráčů, které by propad Zlína od konce úspěšného kouče Bílka, ale i kanonýra Beauguela (Plzeň) či klíčového záložníka Traorého (Slavia), zastavily.

I tak má ovšem Fastav zkušený kádr a jistě kvalitnější než na předposlední místo tabulky, kam klesl po výprasku 0:4 v Ostravě. Na tohle se alibi udělat nedá ani klišé frázemi o nekvalitě ve vápně.

Csaplár, známý svými dobře znějícími přirovnáními na mentální nastavení hráčů, zřejmě taky potřeboval do šatny mentálního kouče...

Pochvala pro Baník, který dokázal doma rychlými třemi zásahy do půlhodiny po Příbrami rozložit i Zlín.

Dva stopeři leváci? I to lze

Stejně vysokou výhru zaznamenala také Sparta nad Karvinou. Udržela čisté konto i se dvěma stopery se silnější levou nohou (Hanckem a Lischkou), dva leváky uprostřed obrany trenér Václav Jílek volí jen nerad v případě absolutní nouze.

Vysvětluje to vyhraněností leváků - na rozdíl od dvou praváků - při rozehrávce. Ale se stopery ve Spartě absolutní nouze nastala.

Takže Jílek představil další variantu složení střední obrany. Počítáte to ještě? Karviná je však příliš neprověřila.

Nejlepší defenzivu široko daleko má v lize Slavia. Dva inkasované góly ze dvanácti zápasů? Wow!

VIDEO: Klíčem k úspěchu byla trpělivost, řekl kouč Trpišovský

I proto má na čele tabulky už šestibodový náskok na druhou Plzeň, která po sporné penaltě v nastavení prohrála v Mladé Boleslavi.

Tedy sporné...

Zraněný plzeňský obránce David Limberský by kvůli takovým verdiktům skončil s fotbalem, jak v emocích napsal na sociální sítě, ale realita je taková, že ač brankář Hruška nejdřív vyrazil míč, nataženou nohou trefil Klímu, což faul je.

VIDEO: Pavel Vrba: Boleslav má silný útok a dnes to potvrdila

Kdyby se Hruška jen roztáhl do strany a Klíma po střele přes něj přepadl, o nedovolený zákrok by nejspíš nešlo. Leč ani brankář, chránící si zdraví, nemůže vše. Proto při centrovaných míčích může jít do souboje kolenem napřed jako s jakýmsi brněním, nikoli kopačkou napřed.

Snad Limberský neskončí...



Mareš v čele teplického povstání

Emoce vyvolalo rovněž vyloučení teplického stopera Shejbala za stažení opavského Mondeka. Podle záběrů se zdá, že první fauloval Mondek. Ale Teplicím to příliš vadit nemusí, díky útočníkovi Jakubu Marešovi vyhrály 1:0.

Mareš má parádní střeleckou formu; trefil se v posledních čtyřech zápasech, celkem dal šest gólů. Kapitánská páska po odchodu tahouna Hory do Slavie mu svědčí. Ještě víc však spolupráce s dalším buldokem Řezníčkem na hrotu. Nejsou to techničtí hračičkové, ale bránit byste je nechtěli.

Teplice neprohrály už šest zápasů a poskočily na deváté místo za Olomouc, jež má stejnou sérii. Avšak za poslední výkon a plichtu 0:0 v Příbrami moc ráda být nemůže.

To byl od obou týmů totální antifotbal, za který bych neuděloval bod nikomu.

Střídání olomouckého trenéra Radoslava Látala v 83. minutě, kdy stáhl útočníka Nešpora, a nasadil defenzivní štít Greššáka, ač měl na lavičce z poháru natěšeného útočníka Yunise, se dá nazvat aktem strachu. Proti týmu, jenž předtím čtyřikrát prohrál při skóre 1:13...

V tichosti se do ligy vrátil Jaroslav Drobný. Devětatřicetiletý gólman s krásnou kariérou, který na jaře působil v bundesligovém Düsseldorfu, je připravený v případě potřeby naskočit i do zápasu Českých Budějovic, kde rozšířil realizační tým. Hádám, že využije kolísavých výkonů Staňka a ještě se zařadí k nejlepším gólmanům soutěže.

Pěkné ponedělí. S mentálním koučem i bez.