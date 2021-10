PONEDĚLNÍK: Týden pevné Sparty a bez rasismu. Bude boj o titul napínavější?

Tehdy v jedenáctce slávistů nastoupili například brankář Berkovec, na kraji obrany Jablonský, v záloze Štohanzl či Vukadinovič a na hrotu Železník. Nic proti kvalitám těchto hráčů, ale i na tom je vidět, jakou cestu od té doby slávisté ušli.

I když co by za stoperskou dvojici Deli - Latka trenér Jindřich Trpišovský v současném kalamitním stavu středních obránců dal… Ještě ho vyloučením v 41. minutě umocnil jedenadvacetiletý Ousou, když před vápnem vletěl do Haraslína se žlutou kartou na kontě vskutku netakticky.

Přímý kop Haraslín vzápětí proměnil díky teči Schranze ve zdi a stal se hrdinou večera. Zdá se, že Spartě se podařilo na kraj hřiště přivést na hostování s opcí opravdu zajímavou posilu, rychlostně vybavenou, jak si moderní fotbal žádá.



Uprostřed defenzivy oslabené Slavie jste během marného pokusu o vyrovnání mohli spatřit i Masopusta či Ševčíka. To už nepřekvapilo, že po úctyhodných rekordních 54 zápasech v lize bez porážky Trpišovského vyvolení padli.

Slavia si prochází složitějším obdobím. Jako by se pořád nemohla otřepat ze zvláštní přípravy před sezonou poznamenané mnoha absencemi.

Ne že by šlo o krizi, leč neladí tak, jak jsme u ní zvyklí. Porážka v Konferenční lize na půdě Feyenoordu ukázala, že dotěrné dostupování po ztrátě míče a agresivita jsou účinnými zbraněmi i v arzenálu soupeře. První poločas měl Feyenoord presink parádní a slávisté pod tlakem tuze kazili. Tak málo času a místa s míčem jim v lize dlouho nikdo nedopřál.

Sparta z toho mohla vycházet. Před sedmnácti tisíci diváky na Letné se v tradiční bitvě plné faulů a žlutých karet - kterých mohlo být i víc - pod koučem Pavlem Vrbou dočkala vytouženého skalpu.

Vypadá to, že letos bude boj o titul otevřenější, napínavější. A to i díky Plzni, která zvládá v úsporném režimu vyhrávat lopotné bitvy o gól jako teď se Zlínem a po třetině soutěže vede ligu.

Události, jež spojily rivaly

Zatímco před čtrnácti dny Ponedělník nemohl Spartu za týden pravdy pochválit, když po porážce v Plzni remizovala v Evropské lize v Kodani s Bröndby a doma pak v lize s Jabloncem, teď zvládla náročný týden na výbornou – výhry nad Glasgow Rangers a Slavií zvednou víru ve vlastní schopnosti.

Základem byla kompaktnost, dobrá defenziva. Toho si ofenzivně laděný stratég Vrba určitě cení obzvlášť.

Cenné bylo i to, jak se před derby oba nesmiřitelné tábory spojily v případě hanebného nařčení dětského publika na Letné z rasismu v podání Rangers a především pana Anwara, právníka záložníka Kamary.

Tohle už je vážně silné sousto. Ještěže vlaštovkou děti Kamaru netrefily.

A ještěže Anwar nezastupuje slávistického záložníka Plavšiče, dost možná by z nelibé reakce sparťanského publika na bývalého hráče Sparty v derby taky viděl bůhvíco.

Sparta si zaslouží velkou pochvalu za to, jak dokázala dětské diváky zorganizovat.



Jak trest za rasismus od jedinců v kotli z utkání proti Monaku obrátila v osvětu v boji proti rasismu, i jakým způsobem se proti nařčení skotské strany ohradila. Dětské publikum by mohlo na fotbale být častěji, ty vlaštovky se ještě vychytají.

Žádná karma pro Kamaru

Ponedělníku, jemuž se rasismus příčí, se však nepozdávají ani názory typu, že vyloučení Kamary byla karma za neprokázané nařčení z rasismu slávisty Kúdely.

Copak někdo z nás ví, že o rasismus nešlo? Kamara si měl určitě odpustit následné napadení Kúdely v útrobách stadionu, ale o karmě se raději nebavme. Kamara může být fajn chlápek, ovšem advokáta by měl změnit.

Lidským zklamáním je spíš trenér Rangers, liverpoolská legenda Steven Gerrard. A snad ještě pozoruhodnější jsou články některých britských médií – bez kontextu, šmahem rasismus sem, rasismus tam. Tohle je nebezpečný trend.



Slovácko baví

Fotbalovou duši o víkendu nejvíce pohladilo Slovácko gólovou akcí na jeden dotek proti Teplicím, po které Jurečka zblízka pátým zásahem v ročníku dával na 2:1.

Předcházela tomu patička Holzera a přízemní centr Kalabišky. Fotbal v ryzí podobě. Kdyby patičkou Holzer našel protihráče, je to přesně ta situace, po které ho trenéři škaredě vyplísní za lehkovážnost. Vyšlo to však náramně, patička byla nejen pohledná, ale i účelná – teplickou obranu rafinovaně a okamžitě vypnula.

Jako by po pěti gólech v Mladé Boleslavi podtrhla, že Slovácko už není pod náročným trenérem Svědíkem jen vysoce organizovaným týmem, nýbrž přidává stále více fotbalové nadstavby. Na druhou Spartu ztrácí bod. Jen tak dál.

Nový teplický kouč Jiří Jarošík v personální i výsledkové krizi povolal z béčka do útoku veterána Jana Rezka, který se v 39 letech odvděčil gólem. Skórovat se povedlo i jeho mladoboleslavskému vrstevníkovi Marku Matějovskému, jehož trefa navíc byla v Karviné vítězná. Oběma pánům patří respekt.

Pochvalu si znovu zaslouží i českobudějovický útočník Fortune Bassey, jenž k výhře nad Pardubicemi přispěl nejen gólem, ale i parádní průnikovou přihrávkou. Ty má perfektní. Spoluhráčům vytvořil už třináct příležitostí, v tomto ohledu je v lize lepší jen slávista Stanciu.



Hodně emocí přinesl gól hradeckého Krále do sítě Jablonce poté, co brankář Hanuš po srážce se spoluhráčem zůstal nehybně ležet na zemi. Na místo toho, aby parťák Považanec odkopl míč, přestal hrát a Král toho využil. Podle pravidel vše v pořádku, byť tady šlo o zdraví. Těžko říct, zda sudí Hocek měl přerušit hru dřív, událo se to rychle. Hlavně aby byl Hanuš brzy v pořádku.

Ve výborné formě je ostravský hroťák Ladislav Almási. Také v Liberci ukázal, že na čele má snad kovovou destičku jako ikonický střelec Evertonu Dixie Dean.

Anebo méně vzletné srovnání: takhle razantní hlavičky měl v lize snad jen drnovický Vítězslav Tuma. Škoda druhé žluté karty a vyloučení. Baníku, který s jeho příchodem udělal terno a sezonu rozjel skvěle, bude čerstvý slovenský reprezentant příště chybět.

Pěkné ponedělí.